Заглянем на роскошную яхту миллиардера, которую продают за 137 млн долларов

Ллойд Дорфман в свое время основал компанию Travelex, одного из крупнейших ритейлеров иностранной валюты. Роскошная 75-метровая яхта Elandess была построена по индивидуальному проекту в 2018 году на известной немецкой верфи Abeking & Rasmussen. 70-летний Дорфман провел на ней немало приятных дней, но сейчас решил продать судно. Помимо великолепных интерьеров яхта может похвастаться двумя уникальными особенностями.

Одно из них – Neptune Lounge, позволяющий пассажирам наблюдать через панорамные иллюминаторы за происходящим на поверхности воды и под ней. Комната выглядит очень эффектно, с огромными окнами, синими полами, синим высоким потолком и морским пейзажем на стене. Второе – впечатляющий бассейн со стеклянной стеной, расположенный на солнечной палубе. Его глубина достигает 8 метров. Чтобы заполнить бассейн потребуется 24 тонны воды.

Фото: Abeking & Rasmussen

Разумеется, на борту есть все необходимое для путешествия с комфортом, включая комнаты для домашней прислуги, массажный кабинет и даже парикмахерскую. Стоит все это удовольствие 137 млн долларов или порядка 9 млрд рублей в пересчете по текущему курсу.

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