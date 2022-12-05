Заглянем на роскошную яхту миллиардера, которую продают за 137 млн долларов
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Фото: Abeking & Rasmussen
Одно из них – Neptune Lounge, позволяющий пассажирам наблюдать через панорамные иллюминаторы за происходящим на поверхности воды и под ней. Комната выглядит очень эффектно, с огромными окнами, синими полами, синим высоким потолком и морским пейзажем на стене. Второе – впечатляющий бассейн со стеклянной стеной, расположенный на солнечной палубе. Его глубина достигает 8 метров. Чтобы заполнить бассейн потребуется 24 тонны воды.
Разумеется, на борту есть все необходимое для путешествия с комфортом, включая комнаты для домашней прислуги, массажный кабинет и даже парикмахерскую. Стоит все это удовольствие 137 млн долларов или порядка 9 млрд рублей в пересчете по текущему курсу.
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Компоненты моторов Yamaha будут делать из древесных волокон
Компания Yamaha объявила о намерении постепенно заменить некоторые пластиковые компоненты своих двигателей более легкими деталями, изготовленными из материала, пригодного для вторичной переработки. В частности речь идет о древесных волокнах.Читать далее
-
05.12.2022, 17:06
Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) подготовили три возможных сценария развития ситуации на российском авторынке в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу продажи новых легковых автомобилей не превысят 850 тысяч единиц.Читать далее
-
05.12.2022, 16:20
В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером
У дилеров по всей стране появился новый кроссовер Aito M5, который стал результатом совместной работы Huawei и Seres. Новинку называют самым дорогим гаджетом Huawei. В первый же месяц продаж она разошлась тиражом в 10 000 экземпляров.Читать далее
-
05.12.2022, 15:29
Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
Журналисты телеграм-канала Baza рассказали о новой схеме мошенников, которые выманивают у простодушных прохожих десятки тысяч рублей. Одной из первых жертв жуликов стала москвичка Вероника.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
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