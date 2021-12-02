Заглянем в деревянный кемпер, который выглядит, как настоящий дом (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В основе дома на колесах лежит трехосное шасси ручной сборки со всей электропроводкой для освещения и тормозов. Каркас дома изготовлен из деревянного бруса и фанеры CDX. В наружной отделке используется сайдинг. Стоит такой домик в минимум 100 тысяч долларов или 7,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Но полноценное оснащение увеличивается цену до 136 тысяч долларов (10 млн рублей). Стоит ли удовольствие просыпаться где угодно таких денег?
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