Заглянем в гараж мировых рок-звезд: 7 громких имен и их крутые спорткары

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
9 ноября 2021, 14:12

Заглянем в гараж мировых рок-звезд: 7 громких имен и их крутые спорткары

Звезды рок-н-ролла тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Являясь персонами не бедными, они в состоянии приобрести дорогие, редкие и подчас эксцентричные автомобили. Вот лишь некоторые примеры.
Фото: drivetribe.com
Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Изображение загружается

Фото: drivetribe.com

Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Изображение загружается

Фото: nme.com

Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Изображение загружается

Фото: viacomcbs.com

Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Изображение загружается

Фото: viacomcbs.com

Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Изображение загружается

Фото: coltchronicle.org

Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары
Заглянем в гараж мировых рок звезд 7 громких имен и их крутые спорткары

Эрик Клэптон

Британский рок-музыкант, командор ордена Британской империи не просто талантливый гитарист, он также страстный энтузиаст всего, что связано с моторами. Вкус у него есть, поэтому в его гараже стоят более чем приличные автомобили.

У Клэптона, как известно, страсть к Ferrari. Вот, например, эксклюзивный Ferrari SP 12EC. Суперкар спроектирован и построен специально для него инженерами Pininfarina. Он с ним не расстается вот уже несколько лет и периодически делает не очень «дальнобойные» вылазки.

В разные годы Клэптон владел другими Ferrari - 512 Berlinetta Boxer и Ferrari 458 Italia, звук от V8 которых сводит с ума звезду мирового рока.

Марк Нопфлер

Фронтмен Dire Straits и по совместительству виртуозный гитарист родился не в богатой семье, но сегодня он, безусловно, человек очень обеспеченный. И довольно солидную часть нажитого от музыки и концертов он потратил на машины.

В «портфолио» 72-летнего британца 50 спорткаров: в частности, он владеет такими редкими автомобилями, как Austin-Healey 100 и Maserati 300S. Вторая машина, кстати, была выпущена тиражом всего 26 экземпляров.

Нопфлер не позволяет им застаиваться в своем гараже. Он не только коллекционер винтажных гоночных машин, но также заядлый гонщик-любитель: принимает участие во многих исторических «автовылазках» и гоночных мероприятиях типа Гудвуда.

Ник Мейсон

Используя выручку, полученную после успеха альбома «Dark Side Of The Moon», барабанщик Pink Floyd первым делом приобрел себе Ferrari 250 GTO. В 1977 году он обошелся Мейсону в 35 000 фунтов стерлингов, сегодня эту сумму можно смело умножать в разы. С тех пор Мейсону делались заманчивые предложения приобрести спорткар по цене от 40 до 50 млн фунтов стерлингов, но музыкант непреклонен. 77-летний Мейсон по-прежнему считает 250 GTO лучшим автомобилем в своей коллекции и не намерен его продавать.

Помимо этого, раритетного Ferrari один из основателей Pink Floyd располагает ошеломляющей линейкой винтажных спорткаров, а сам даже 5 раз гонялся на Ле-Мане.

При этом с одним из своих автомобилей Мейсон решил все же расстаться – на аукцион Bonhams в Goodwood выставлен Ferrari Dino 246 GT, изначально принадлежавший Мейсону. Говорят, что таких машин в мире немного – что-то чуть больше двадцати. Скорее всего, покупатель на такой автомобиль найдется.

Нил Янг

Бывший участник Buffalo Springfield ездит на старинном и роскошном Lincoln Continental Mark IV 1959 года выпуска и радуется жизни.

При этом у 75-летнего автора более чем 30 студийных альбомов не простой «Линкольн», а гибридный. В свое время канадец модифицировал детройтскую машину, чтобы она могла проезжать на одном галлоне не менее 100 миль.

Легенда североамериканского фолк-рока назвал свою гибридную «ласточку» LincVolt, объехал на ней всю Америке, чтобы распространить среди обывателей простую истину: гибридные автомобили далеко не всегда должны быть «Приусами».

Брайан Джонсон

У 74-летнего вокалиста культовой «металлической» группы AC/DC, как и у предыдущих рок-персон, хорошо укомплектованный гараж. И модели здесь одна солиднее другой. Джонсону принадлежат Rolls-Royce Phantom, Bentley 4 1/2 Litre Vanden Plas 1920 года выпуска, 458 Italia и ряд других.

Однако есть один автомобиль, который больше всего волнует старого рокера - это весящий всего 1500 фунтов (680 кг) Lola T70 Mark 1 1965 года. Последний из всего 15 построенных британских автомобилей с бьющимся под капотом «сердцем» от Ford V8 мощностью 640 «лошадей».

И это не просто инвестиции для Брайана Джонсона. Как и его коллега Ник Мэйсон, лидер AC/DC любит принимать участие в исторических гонках, поэтому его Lola T70 Mark 1 также видит много солнечного света.

Род Стюарт

Знаменитый британец, которому через пару месяцев «стукнет» 77, давно и искренне любит машины, особенно те, что несут на крышке капота эмблему Ferrari. Как он однажды сам признался, за годы жизни в его распоряжении было столько итальянских спорткаров, что о всех и не помнит. При этом для ежедневного перемещения Род Стюарт охотно использует 458 Spider и доволен своим выбором.

Помимо Ferrari обладатель хриплого и всеми узнаваемого голоса уважал некогда продукцию Lamborghini. У него был в гараже суперкар Miura P400S, но он его продал, посчитав, что больше в нем не нуждается.

Та же участь постигла Lamborghini Diablo 1991 года, который он купил в качестве рождественского подарка самому себе. Преемник знаменитого Countach, Diablo выглядит столь же возмутительно, как и его предшественник, а качество его сборки, по мнению Стюарта, выше. У этого спорткара небольшой пробег, и музыкант, выставивший Diablo на продажу, полагает, что выручит за него 120 000-140 000 фунтов стерлингов. Добавим, что музыкант – шопоголик, но по бутикам предпочитает ездить на солидном в Rolls-Royce Ghost.

Сэр Пол Маккартни

Lamborghini 400 GT 2+2 куплен знаменитым «битлом» во время пика популярности квартета в 1968-м. Таким образом, сэр Пол Маккартни является гордым обладателем очень редкого спорткара.

В общей сложности было изготовлено лишь 250 экземпляров 400 GT, и до Британских островов добралось всего 4 автомобиля. Маккартни увидел машину, работая над известным фильмом «Желтая подводная лодка», и, в прямом смысле слова, загорелся покупкой.

Lamborghini 400 GT, как преемник 350 GT, довольно дорогой автомобиль, и если 79-летний рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи решится его продать, то сможет выручить неплохие деньги.

Упомянутые модели: Ferrari 458 Italia, Ferrari 250, Lincoln Continental, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Diablo, Lamborghini 400 GT
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Посмотри на машины с самыми крутыми дверьми
Всё, что нужно знать о полисе КАСКО
Этого в новых машинах уже никогда не будет: что скоро исчезнет из автомобилей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Genesis G70 и еще 24 модели
Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 29 моделей
F
Lexus LS и еще 19 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Воронежская область Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться