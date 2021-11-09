Заглянем в гараж мировых рок-звезд: 7 громких имен и их крутые спорткары
Фото: drivetribe.com
Фото: nme.com
Фото: viacomcbs.com
Фото: viacomcbs.com
Фото: coltchronicle.org
Эрик Клэптон
Британский рок-музыкант, командор ордена Британской империи не просто талантливый гитарист, он также страстный энтузиаст всего, что связано с моторами. Вкус у него есть, поэтому в его гараже стоят более чем приличные автомобили.
У Клэптона, как известно, страсть к Ferrari. Вот, например, эксклюзивный Ferrari SP 12EC. Суперкар спроектирован и построен специально для него инженерами Pininfarina. Он с ним не расстается вот уже несколько лет и периодически делает не очень «дальнобойные» вылазки.
В разные годы Клэптон владел другими Ferrari - 512 Berlinetta Boxer и Ferrari 458 Italia, звук от V8 которых сводит с ума звезду мирового рока.
Марк Нопфлер
Фронтмен Dire Straits и по совместительству виртуозный гитарист родился не в богатой семье, но сегодня он, безусловно, человек очень обеспеченный. И довольно солидную часть нажитого от музыки и концертов он потратил на машины.
В «портфолио» 72-летнего британца 50 спорткаров: в частности, он владеет такими редкими автомобилями, как Austin-Healey 100 и Maserati 300S. Вторая машина, кстати, была выпущена тиражом всего 26 экземпляров.
Нопфлер не позволяет им застаиваться в своем гараже. Он не только коллекционер винтажных гоночных машин, но также заядлый гонщик-любитель: принимает участие во многих исторических «автовылазках» и гоночных мероприятиях типа Гудвуда.
Ник Мейсон
Используя выручку, полученную после успеха альбома «Dark Side Of The Moon», барабанщик Pink Floyd первым делом приобрел себе Ferrari 250 GTO. В 1977 году он обошелся Мейсону в 35 000 фунтов стерлингов, сегодня эту сумму можно смело умножать в разы. С тех пор Мейсону делались заманчивые предложения приобрести спорткар по цене от 40 до 50 млн фунтов стерлингов, но музыкант непреклонен. 77-летний Мейсон по-прежнему считает 250 GTO лучшим автомобилем в своей коллекции и не намерен его продавать.
Помимо этого, раритетного Ferrari один из основателей Pink Floyd располагает ошеломляющей линейкой винтажных спорткаров, а сам даже 5 раз гонялся на Ле-Мане.
При этом с одним из своих автомобилей Мейсон решил все же расстаться – на аукцион Bonhams в Goodwood выставлен Ferrari Dino 246 GT, изначально принадлежавший Мейсону. Говорят, что таких машин в мире немного – что-то чуть больше двадцати. Скорее всего, покупатель на такой автомобиль найдется.
Нил Янг
Бывший участник Buffalo Springfield ездит на старинном и роскошном Lincoln Continental Mark IV 1959 года выпуска и радуется жизни.
При этом у 75-летнего автора более чем 30 студийных альбомов не простой «Линкольн», а гибридный. В свое время канадец модифицировал детройтскую машину, чтобы она могла проезжать на одном галлоне не менее 100 миль.
Легенда североамериканского фолк-рока назвал свою гибридную «ласточку» LincVolt, объехал на ней всю Америке, чтобы распространить среди обывателей простую истину: гибридные автомобили далеко не всегда должны быть «Приусами».
Брайан Джонсон
У 74-летнего вокалиста культовой «металлической» группы AC/DC, как и у предыдущих рок-персон, хорошо укомплектованный гараж. И модели здесь одна солиднее другой. Джонсону принадлежат Rolls-Royce Phantom, Bentley 4 1/2 Litre Vanden Plas 1920 года выпуска, 458 Italia и ряд других.
Однако есть один автомобиль, который больше всего волнует старого рокера - это весящий всего 1500 фунтов (680 кг) Lola T70 Mark 1 1965 года. Последний из всего 15 построенных британских автомобилей с бьющимся под капотом «сердцем» от Ford V8 мощностью 640 «лошадей».
И это не просто инвестиции для Брайана Джонсона. Как и его коллега Ник Мэйсон, лидер AC/DC любит принимать участие в исторических гонках, поэтому его Lola T70 Mark 1 также видит много солнечного света.
Род Стюарт
Знаменитый британец, которому через пару месяцев «стукнет» 77, давно и искренне любит машины, особенно те, что несут на крышке капота эмблему Ferrari. Как он однажды сам признался, за годы жизни в его распоряжении было столько итальянских спорткаров, что о всех и не помнит. При этом для ежедневного перемещения Род Стюарт охотно использует 458 Spider и доволен своим выбором.
Помимо Ferrari обладатель хриплого и всеми узнаваемого голоса уважал некогда продукцию Lamborghini. У него был в гараже суперкар Miura P400S, но он его продал, посчитав, что больше в нем не нуждается.
Та же участь постигла Lamborghini Diablo 1991 года, который он купил в качестве рождественского подарка самому себе. Преемник знаменитого Countach, Diablo выглядит столь же возмутительно, как и его предшественник, а качество его сборки, по мнению Стюарта, выше. У этого спорткара небольшой пробег, и музыкант, выставивший Diablo на продажу, полагает, что выручит за него 120 000-140 000 фунтов стерлингов. Добавим, что музыкант – шопоголик, но по бутикам предпочитает ездить на солидном в Rolls-Royce Ghost.
Сэр Пол Маккартни
Lamborghini 400 GT 2+2 куплен знаменитым «битлом» во время пика популярности квартета в 1968-м. Таким образом, сэр Пол Маккартни является гордым обладателем очень редкого спорткара.
В общей сложности было изготовлено лишь 250 экземпляров 400 GT, и до Британских островов добралось всего 4 автомобиля. Маккартни увидел машину, работая над известным фильмом «Желтая подводная лодка», и, в прямом смысле слова, загорелся покупкой.
Lamborghini 400 GT, как преемник 350 GT, довольно дорогой автомобиль, и если 79-летний рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи решится его продать, то сможет выручить неплохие деньги.
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