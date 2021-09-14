Заглянем внутрь дома на колесах, за который Уилл Смит заплатил 2,5 млн долларов (видеотур)
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Фото: Anderson Mobile Estates
Автодом, первым в мире, получил крышу уникальной конструкции с восемью поршнями, которые поднимают ее на 107 сантиметров, создавая наверху дополнительный этаж, где располагается кинозал на 30 мест с 100-дюймовым экраном. На первом этаже находится полностью оборудованная кухня с обеденной зоной, дополнительная гостиная, которая служит владельцу гардеробом. Ванная комната занимает всю ширину трейлера и включает душ, сауну и туалет с электрохромной стеклянной дверью, которая становится непрозрачной одним нажатием кнопки.
Все двери автоматические, в духе космического корабля из сериала «Звездный путь» (Star Trek) они издают характерный звук при открытии и закрытии. Общая площадь автодома превышает 100 квадратных метров. В оснащение входят 14 телевизоров, роскошная мебель и отделка. Уилл Смит в свое время заплатил за него 2,5 млн долларов.
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