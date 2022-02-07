Заглянем внутрь самого большого частного самолета с собственной спальней стоимостью 75 млн долларов
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Global 7500 может вместить до 19 человек в просторном салоне с четырьмя отдельными жилыми зонами, а также полностью оборудованным камбузом и зоной отдыха экипажа. В Дубае показали вариант с максимально плотно укомплектованным салоном, рассчитанном на 17 пассажиров. Однако клиенты могут заказать конфигурацию по своему вкусу.
Путешественников сначала встречает клубный люкс с четырьмя креслами, типичный атрибут частного реактивного широкофюзеляжного самолета. Все кресла шире стандартных мест в бизнес-джетах и имеют уникальную эргономику, чтобы сделать дальнемагистральные перелеты максимально приятными.
За клубным люксом идет конференц-зал с шестью креслами и двумя большими столами, которые можно соединить через проход откидной створкой. Конференц-зал – идеальное место в самолете для официальных обедов и переговоров.
После обеда или совещания путешественники могут отдохнуть в развлекательном зале с двумя диванами, который расположен между спальней и общей гостиной. При желании второй диван можно заменить на комод или большой экран. Диваны раскладываются в дополнительные спальные места. Последнее жилое пространство самолета – спальня с полноразмерной кроватью и экраном в изножье. Через проход от кровати имеется еще одно кресло со встроенным столиком.
В длительных перелетах на борту должно быть несколько пилотов. У них также есть свое личное пространство в виде зоны отдыха экипажа в передней части самолета.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 289 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
- 569 000 РHonda Civic 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий