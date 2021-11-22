Заглянем внутрь уникальной ассиметричной яхты богатейшего человека в Малайзии (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Единственная в своем роде яхта была построена по мотивам традиционной лодки, издавна используемой рыбаками тихоокеанских островов. Она имеет два отдельных корпуса, но в отличие от традиционного катамарана, один ее корпус короче другого. По словам производителя Asean Lady, Янтая Раффлза (Yantay Raffles), уникальный дизайн существенно повысил устойчивость яхты и обеспечил больше пространства для пассажиров. В 2005 году жюри Showboats International признало ее самой инновационной моторной яхтой.
К услугам владельца просторная каюта площадью 160 кв. метров и отдельный балкон. В остальных восьми элегантных каютах могут разместиться до 18 гостей. Это единственное в своем роде судно предназначалось для дальних путешествий, с замечательной дальностью хода в 10 000 морских миль (18 500 километров) и крейсерской скоростью 12 узлов (22 км/ч).
Уникальная Asean Lady в настоящее время выставлена на продажу по цене в 35 млн долларов, что составляет почти половину от ее первоначальной стоимости (60 млн долларов).
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