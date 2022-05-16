Загляни под капот: как правильно мыть двигатель и все, что вокруг него
Фото: newsday.co.ke
И тогда водитель с большим для себя откровением вдруг замечает много интересного. Например, замасленный и заросший грязью двигатель. Больше других «сопливят» моторы старых машин, у хозяев которых деньги, как правило, то начинают кончаться, то кончают начинаться, и им жалко выложить несколько сотен рублей за качественную мойку.
Грязь на движке не только не позволяет определить место утечки масла, но и осложняет процесс теплоотдачи, дополнительно нагружая систему охлаждения. Отложения на других механизмах и деталях под капотом также не приносят пользы. К примеру, пленка на высоковольтных проводах способна вызвать утечки тока на «массу», на аккумуляторной батарее – привести к ее саморазряду. Короче, пришло время вымыть моторный отсек.
А что, если использовать садовый опрыскиватель?
Но ведь можно обойтись и своими силами, правда? Тем более в такие непростые времена, как сейчас. Для достижения приемлемого результата вместо дорогостоящего промышленного аппарата некоторые используют обычный садовый опрыскиватель. Только, наверное, имеет смысл его несколько модернизировать. Для этого можно вмонтировать в резервуар штуцер для подключения обычного автомобильного насоса (или портативного электрического компрессора).
Возможно, придется поколдовать над самим распылителем. Например, освободить его корпус от всего содержимого. Не стоит забывать и про качественный химический очиститель: чаще всего подобные средства продают в аэрозольных баллонах, что значительно облегчает их нанесение, в том числе и в труднодоступные места. Некоторые с успехом используют раствор обычного стирального порошка.
Защитим электрику
Следует позаботиться о защите автомобильной электрики, особенно если машина оснащена карбюраторной системой питания (те же ВАЗы): в плотно упакованных моторных отсеках иномарок это не так легко, а вот под капотом отечественных малолитражек обернуть полиэтиленовым пакетом или пленкой важнейшие узлы (стартер, генератор, распределитель зажигания) не составит особого труда.
Если мы говорим о мощном «керхере», не вздумайте смывать грязь слишком мощной струей воды – она имеет всепроникающее свойство, которое в нашем случае может лишь навредить автомобилю. К тому же тепло- и шумоизоляция на внутренней поверхности капота – штука хрупкая, и мощной струей воды ее может банально разорвать.
Некоторые специалисты не рекомендуют использовать для очистки двигателя и других деталей под капотом средства типа керосина или бензина. Трудно сказать, насколько такое предупреждение актуально, автор этих строк, например, регулярно использует смоченную в бензине тряпку для протирки, и может подтвердить эффективность и безопасность данного варианта.
Автохимия: универсальная или специализированная?
Если говорить о специальных химических препаратах, предназначенных для мойки двигателя, они в продаже, конечно же, присутствуют. Жидкости бывают двух типов: универсальные и специализированные. Первые используются, как правило, для комплексной очистки. Правда, иногда для получения качественного результата приходится повторять эту процедуру еще раз.
Автохимия различается по типу емкости. Существуют средства для мытья двигателя в канистрах (5 литров, цена от 1000 до 3 500 рублей). В принципе, использовать их не совсем удобно – приходится переливать в другую, менее объемную тару. Пожалуй, лучший вариант – средства в форме спрея-распылителя и в баллончиках (500-1700 рублей). Такой продукт равномерно распыляется на поверхность и проникает даже в скрытые полости.
Очистка подкапотного пространства автомобиля – операция важная и правильная. При этом совсем не обязательно делать это каждый день. Опытные автолюбители, как правило, чистоту под капотом наводят два раза в год – летом и при подготовке автомобиля к зиме.
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