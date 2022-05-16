Загляни под капот: как правильно мыть двигатель и все, что вокруг него

И тогда водитель с большим для себя откровением вдруг замечает много интересного. Например, замасленный и заросший грязью двигатель. Больше других «сопливят» моторы старых машин, у хозяев которых деньги, как правило, то начинают кончаться, то кончают начинаться, и им жалко выложить несколько сотен рублей за качественную мойку.

Грязь на движке не только не позволяет определить место утечки масла, но и осложняет процесс теплоотдачи, дополнительно нагружая систему охлаждения. Отложения на других механизмах и деталях под капотом также не приносят пользы. К примеру, пленка на высоковольтных проводах способна вызвать утечки тока на «массу», на аккумуляторной батарее – привести к ее саморазряду. Короче, пришло время вымыть моторный отсек.

А что, если использовать садовый опрыскиватель?

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Самый простой, но при этом затратный способ навести порядок в подкапотном пространстве – посетить автомойку. Механическое воздействие на грязь с помощью аппарат высокого давления (в народе «керхер») в сочетании с воздействием химическим (моющее средство), пожалуй, самый эффективный вариант.

Но ведь можно обойтись и своими силами, правда? Тем более в такие непростые времена, как сейчас. Для достижения приемлемого результата вместо дорогостоящего промышленного аппарата некоторые используют обычный садовый опрыскиватель. Только, наверное, имеет смысл его несколько модернизировать. Для этого можно вмонтировать в резервуар штуцер для подключения обычного автомобильного насоса (или портативного электрического компрессора).

Возможно, придется поколдовать над самим распылителем. Например, освободить его корпус от всего содержимого. Не стоит забывать и про качественный химический очиститель: чаще всего подобные средства продают в аэрозольных баллонах, что значительно облегчает их нанесение, в том числе и в труднодоступные места. Некоторые с успехом используют раствор обычного стирального порошка.

Защитим электрику

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Перед тем, как приступить к мойке двигателя, его лучше всего прогреть до рабочей температуры. Вот только не стоит сразу выливать на него ушат холодной воды! Последствия такого душа (температурного перепада) могут оказаться непредсказуемыми. Как говорят специалисты, чуть ли не до капремонта мотора. Правильнее всего будет использовать горячую воду, нагретую до 60-70 градусов.

Следует позаботиться о защите автомобильной электрики, особенно если машина оснащена карбюраторной системой питания (те же ВАЗы): в плотно упакованных моторных отсеках иномарок это не так легко, а вот под капотом отечественных малолитражек обернуть полиэтиленовым пакетом или пленкой важнейшие узлы (стартер, генератор, распределитель зажигания) не составит особого труда.

Если мы говорим о мощном «керхере», не вздумайте смывать грязь слишком мощной струей воды – она имеет всепроникающее свойство, которое в нашем случае может лишь навредить автомобилю. К тому же тепло- и шумоизоляция на внутренней поверхности капота – штука хрупкая, и мощной струей воды ее может банально разорвать.

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Забыли мы сказать и о таком важном предварительном этапе, который связан с удалением из-под капота крупного мусора – тех же сухих листьев. В противном случае могут забиться дренажные отверстия для слива воды, и тогда при очередной мойке или дожде многие важные детали могут оказаться как бы в «аквариуме».

Некоторые специалисты не рекомендуют использовать для очистки двигателя и других деталей под капотом средства типа керосина или бензина. Трудно сказать, насколько такое предупреждение актуально, автор этих строк, например, регулярно использует смоченную в бензине тряпку для протирки, и может подтвердить эффективность и безопасность данного варианта.

Автохимия: универсальная или специализированная?

Если говорить о специальных химических препаратах, предназначенных для мойки двигателя, они в продаже, конечно же, присутствуют. Жидкости бывают двух типов: универсальные и специализированные. Первые используются, как правило, для комплексной очистки. Правда, иногда для получения качественного результата приходится повторять эту процедуру еще раз.

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В самых запущенных случаях не обойтись без специализированных препаратов. Они подходят для конкретных типов загрязнений. Например, вам необходимо удалить налет масла, которое вытекло из-за пробитого сальника коленвала или какой-либо прокладки. Средство отлично удалит это загрязнение, вот только против остальных будет малоэффективным.

Автохимия различается по типу емкости. Существуют средства для мытья двигателя в канистрах (5 литров, цена от 1000 до 3 500 рублей). В принципе, использовать их не совсем удобно – приходится переливать в другую, менее объемную тару. Пожалуй, лучший вариант – средства в форме спрея-распылителя и в баллончиках (500-1700 рублей). Такой продукт равномерно распыляется на поверхность и проникает даже в скрытые полости.

Очистка подкапотного пространства автомобиля – операция важная и правильная. При этом совсем не обязательно делать это каждый день. Опытные автолюбители, как правило, чистоту под капотом наводят два раза в год – летом и при подготовке автомобиля к зиме.

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