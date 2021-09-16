Загляните за кулисы внедорожной погони Джеймса Бонда с участием двух Range Rover Sport SVR
В фильме «Нет времени умирать» представлена пара моделей Range Rover SVR, окрашенных в цвет Eiger Grey, с 22-дюймовыми легкосплавными дисками Narvik Black и опциональным Carbon Park. Они также были оснащены доступным для внедорожника капотом из углеродного волокна, окрашенным в цвет кузова.
«Мне очень хотелось снять сцену погони за Бондом на бездорожье в действительно сложных условиях, и Range Rover Sport SVR был идеальным выбором для этой части истории», — заявил координатор трюков Ли Моррисон. «Мы снимаем все по-настоящему, поэтому мы довели это до абсолютного максимума, и погоня обещает стать одним из запоминающихся моментов в фильме».
Land Rover отмечает, что использованные в фильме Range Rover Sport SVR имели ту подвеску, что и серийная модель. В новом фильме о Джеймсе Бонде также показано множество других моделей, таких как Aston Martin Valhalla, Land Rover Defender, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin DB5 и оригинальный V8 Vantage.
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