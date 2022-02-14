Заговор урбанистов: почему жители городов все чаще выбирают самокаты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng DS EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
14 февраля 2022, 16:13

Заговор урбанистов: почему жители городов все чаще выбирают самокаты

Население городов все активнее пересаживается на велосипеды, самокаты, моноколеса и встает на ролики. Отрасль средств личной мобильности сегодня переживает бум, и дело не только в истории с коронавирусом, которая регламентирует общество держать дистанцию в общественном транспорте.
Фото: sport-snaryazhenie.ru
Заговор урбанистов почему жители городов все чаще выбирают самокаты
Изображение загружается

Фото: carsharing-auto.ru

Просто так оно удобнее - не зависеть от расписания движения автобусов, исключить вечные толкучки в метро и миновать автомобильные пробки. Можно, конечно, вспомнить и об экологии, что важно, но вряд ли в нашей стране об этом кто-то думает всерьез.

Ранее мы писали
Управление общественного транспорта Лондона объявило о полном запрете личных электрических самокатов и велосипедов ...
Читать далее
Андрей Азаров, сооснователь сервиса Urent (подразделение «Ситимобила»), говорит, что самокаты «снижают загруженность дорог, улучшают экологию в городе и повышают его туристическую привлекательность». Александр Рендаков, представитель движения петербургских самокатов Let’s Kick, сравнивает «самокат напрокат» как личное «карманное» такси: «Для перемещения по городу в пределах 10–40 км — на работу, для прогулок, срочного перемещения — электросамокат подходит идеально».

«Ценю в самокате мобильность, - заявил в разговоре с корреспондентом 110km.ru, Василий Понзин, студент одного из петербургских ВУЗов. – Беру его с собой на учебу, в магазин, библиотеку, даже в музей ходил. На самокате можно проехать там, где не проедет никакой другой транспорт. Есть свои плюсы и в плане обслуживания: что называется, купил и забыл».

Много, очень много

Приобрести любой из вышеназванных «аппаратов» в личное пользование сегодня не проблема, но большинство молодых ребят (а именно они составляют косяк потребительской аудитории), предпочитают иметь дело с сервисами проката, благо, что за последнее время они расплодились как грибы в лесу. В исследовании Mobile Research Group говорится, что за 9 месяцев 2021 года в РФ продано около 355 тыс. электросамокатов, в том числе операторам кикшеринга (самокаты). По оценкам экспертов, во владении у сервисов аренды в России — как минимум 90 тыс. скутеров.

К примеру, в Москве только что завершилось голосование о работе пунктов проката на ВДНХ. горожан спрашивали, на чем они хотят кататься по территории парка: на самокатах, велосипедах или роликах. Свое мнение высказали 211 502 человека. Большинство из них (37,11%) проголосовали за увеличение ассортимента велосипедов в пунктах проката. Еще 27,4% участников ответили, что хотели бы кататься на самокатах и электросамокатах, а роликовые коньки выбрали 8,82 % «активных граждан».

В 2021 году петербургские сервисы аренды велосипедов и самокатов нарастили свои парки в 2 раза. Такие известные в городе игроки этого рынка, как велошеринг Smartbike и компания по прокату самокатов Woosh (всего в СПб не менее десятка сервисов кикшеринга) располагают парками в более чем 1000 ед. Был даже год, когда на субсидирование шерингов средства выделял Смольный. 

Опасно, однако…

Ранее мы писали
Бед в России не две, как это было принято считать со времен Гоголя, а намного больше. Длинный список дополнили ...
Читать далее
Сегодня самокаты встречаются чуть ли не на каждом первом городском тротуаре и перекрестке, иной раз кажется, что они банально мешают. Хотя почему кажется? Невольно вспоминается печальная история в Петербурге, когда в мае 2021-го солист Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката на высокой скорости и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Доподлинно известно, что артист был подшофе и играл с прохожими в «шашечки», вот только в какой-то момент не сумел разминуться с двумя мужчинами.

Прошлый год стал как расцветом шерингового движения в РФ, так и годом многочисленных инцидентов в этой области. Случаи об авариях с участием электросамокатов появлялись в Сети и официальных СМИ с завидной регулярностью. По данным МВД РФ, в первой половине 2021-го в стране было зарегистрировано 180 аналогичных ДТП, в них погибли 5 человек, почти 200 пострадали. Статистика за полный год пока не опубликована, понятно, что она будет дополнена новыми страшными цифрами.

На фоне этих случаев в обществе царила волна негодования и одновременно соучастия к судьбе пострадавших. Как все мы хорошо помним, было возбуждено несколько громких уголовных дел, в том числе в отношении юридических лиц, оказывающих услуги кикшеринга. Электросамокаты одномоментно стали «источником повышенной опасности».

Скорость ограничить!

Ранее мы писали
Минтранс завершил работу над поправками к ПДД, регулирующими использование электросамокатов, моноколес и прочих ...
Читать далее
Дело приняло серьезный оборот, и в него были вынуждены вмешаться органы госвласти. В октябре 2021-го Минтранс и МВД наконец-то согласовали поправки в ПДД, регулирующие перемещение на электросамокатах и гироскутерах. Решено на законодательном уровне ввести новую категорию «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Это любое транспортное средство, «имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)». То есть водители электросамокатов, моноколес и гироскутеров перестали приравниваться, как прежде, к пешеходам.

В новом документе озвучен запрет владельцам СИМ передвигаться со скоростью больше 25 км/ч. При этом выезд на дорогу возможен, если рядом отсутствуют тротуары и есть знаки, ограничивающие скорость автомобильного потока до 60 км/ч. Детям до 7 лет подобными средствами управлять не разрешается.

Но уже до этого решения Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о введении новых правил пользования электросамокатами в городе. Решено было ограничить скорость движения электросамокатов на «туристических» улицах Центрального и Петроградского районов. На Невском проспекте и ряде других улиц с большим потоком пешеходов, рядом с основными достопримечательностями скорость ограничили до 15 км/ч. В целом по городу максимально разрешенная скорость передвижения на электросамокате определена в 20 км/ч. При этом для движения самокатов полностью закрылись Малая Морская улица, Дворцовая и Сенатская площади.

Руководители успешных в СПб сервисов Whoosh, «ПоПути», Molnia, Mangoo, Myscoobee, Urent, Eleven и BusyFly заявили, что услышали распоряжение властей и пообещали на программном уровне ограничивать скорость для пользователей и делать ее совсем низкой в местах, где вводится запрет на самокаты, чтобы «ехать было невозможно».

Одновременно новые правила игры озвучила и столица. Скорость движения на электросамокатах здесь ограничили до 25 км/ч, а в границах «медленных зон» (таких несколько десятков) вблизи и на территории парков и в зонах с плотным потоком пешеходов скорость автоматически будет снижаться до 15 км/ч. Каждому оператору позволили размещать на одной велопарковке не больше 6 самокатов. В парке крупных операторов может находиться не больше 10 000 электросамокатов. На одном самокате запретили передвигаться вдвоем и в состоянии опьянения. И, конечно же, в аренде самоката было отказано несовершеннолетним.

Велосипед – классика жанра

Ранее мы писали
Велосезон подходит к концу, и столичная Госавтоинспекция подвела его итоги. В 2021 году в столице было зарегистрировано ...
Читать далее
Отдельная история – велосипеды и велодорожки в городах. В том же Петербурге с этой проблемой столкнулись еще в нулевых и даже, вроде как, «освоили» несколько адресов. Но те, кто души не чает в транспорте на мускульной тяге, утверждают, что дорожек до сих пор не хватает. При этом надо отдать должное властям Северной столицы, они действительно стараются уделить проблеме свое внимание.

Например, в 2021 году ГЦУП Санкт-Петербурга потратил на оборудование велосипедных дорожек 63,3 млн рублей. Роскошные, по мнению местных жителей, велонаправления появились в Купчино (вдоль пр. Славы и Бухарестской ул.) и, как подтверждает корреспондент 110km.ru, они действительно пользуются спросом у населения. В настоящее время в городе на Неве для велосипедистов доступно 36 веломаршрутов общей протяженностью 128,5 км (данные городского Правительства). Для удобства велосипедистов на 16 перехватывающих и 15 городских автостоянках организованы бесплатные велопарковки, которые работают круглосуточно.

Не отстает, понятное дело, и Москва. Протяженность пригодных для поездок на велосипеде трасс в Первопрестольной составляет, по данным властей, 850 км. По Первому каналу даже сообщили, что Москва обогнала по количеству велодорожек Токио. У экспертов велодвижения такая информация вызвала смех.

«К сожалению, в отчётах чиновников чаще фигурируют «детские» велодорожки: абсолютно бессмысленные, в метр шириной, с поворотами под 90 градусов, нарисованные краской в парке и, самое главное, ведущие из ниоткуда в никуда», - такая информация размещена на специализированном сайте mos.bike. Местные специалисты утверждают, что «для развития велодвижения в городе нужны настоящие велодорожки или хотя бы велополосы со столбиками на разделителе». По факту же, говорят эксперты, настоящих велодорожек в Москве от силы 110 км.

Единая платформа городской мобильности

При этом Москва ведет исследования в области развития средств мобильности. Чиновники уверены: будущее за мультимодальными поездками. В прошлом году столичный Департамент транспорта презентовал единую платформу городской мобильности. Наряду с такси в неё вошли сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, каршеринг YouDrive и кикшеринг Urent. Таким образом, предоставляется прав выбора способа перемещения по мегаполису.

Через приложение можно будет не только вызвать такси, но и найти ближайший доступный автомобиль каршеринга, увидеть на карте, забронировать и оплатить поездку на электросамокате. Концепция единой платформы отразится в логотипе сервиса - таксомоторных «шашечек» больше не будет. Можно будет масштабировать концепцию на разные суббренды. «Жителям городов нужен не каршеринг, такси или общественный транспорт, - говорят в московском Дептрансе. – Главное – сделать перемещение в пространстве максимально удобным и комфортным».

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Вредные советы: чего не стоит делать со своей машиной
Советская САУ СУ-76М: самая массовая и самая неоднозначная. Почему ее называли «Братской могилой»?
Что нужно знать о тонировке стекол в 2022 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Genesis G80 и еще 26 моделей
B
FAW Vita и еще 114 моделей
E
Toyota Camry и еще 38 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Омск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться