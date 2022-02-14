Заговор урбанистов: почему жители городов все чаще выбирают самокаты
Фото: carsharing-auto.ru
Просто так оно удобнее - не зависеть от расписания движения автобусов, исключить вечные толкучки в метро и миновать автомобильные пробки. Можно, конечно, вспомнить и об экологии, что важно, но вряд ли в нашей стране об этом кто-то думает всерьез.
«Ценю в самокате мобильность, - заявил в разговоре с корреспондентом 110km.ru, Василий Понзин, студент одного из петербургских ВУЗов. – Беру его с собой на учебу, в магазин, библиотеку, даже в музей ходил. На самокате можно проехать там, где не проедет никакой другой транспорт. Есть свои плюсы и в плане обслуживания: что называется, купил и забыл».
Много, очень много
Приобрести любой из вышеназванных «аппаратов» в личное пользование сегодня не проблема, но большинство молодых ребят (а именно они составляют косяк потребительской аудитории), предпочитают иметь дело с сервисами проката, благо, что за последнее время они расплодились как грибы в лесу. В исследовании Mobile Research Group говорится, что за 9 месяцев 2021 года в РФ продано около 355 тыс. электросамокатов, в том числе операторам кикшеринга (самокаты). По оценкам экспертов, во владении у сервисов аренды в России — как минимум 90 тыс. скутеров.
К примеру, в Москве только что завершилось голосование о работе пунктов проката на ВДНХ. горожан спрашивали, на чем они хотят кататься по территории парка: на самокатах, велосипедах или роликах. Свое мнение высказали 211 502 человека. Большинство из них (37,11%) проголосовали за увеличение ассортимента велосипедов в пунктах проката. Еще 27,4% участников ответили, что хотели бы кататься на самокатах и электросамокатах, а роликовые коньки выбрали 8,82 % «активных граждан».
В 2021 году петербургские сервисы аренды велосипедов и самокатов нарастили свои парки в 2 раза. Такие известные в городе игроки этого рынка, как велошеринг Smartbike и компания по прокату самокатов Woosh (всего в СПб не менее десятка сервисов кикшеринга) располагают парками в более чем 1000 ед. Был даже год, когда на субсидирование шерингов средства выделял Смольный.
Опасно, однако…
Прошлый год стал как расцветом шерингового движения в РФ, так и годом многочисленных инцидентов в этой области. Случаи об авариях с участием электросамокатов появлялись в Сети и официальных СМИ с завидной регулярностью. По данным МВД РФ, в первой половине 2021-го в стране было зарегистрировано 180 аналогичных ДТП, в них погибли 5 человек, почти 200 пострадали. Статистика за полный год пока не опубликована, понятно, что она будет дополнена новыми страшными цифрами.
На фоне этих случаев в обществе царила волна негодования и одновременно соучастия к судьбе пострадавших. Как все мы хорошо помним, было возбуждено несколько громких уголовных дел, в том числе в отношении юридических лиц, оказывающих услуги кикшеринга. Электросамокаты одномоментно стали «источником повышенной опасности».
Скорость ограничить!
В новом документе озвучен запрет владельцам СИМ передвигаться со скоростью больше 25 км/ч. При этом выезд на дорогу возможен, если рядом отсутствуют тротуары и есть знаки, ограничивающие скорость автомобильного потока до 60 км/ч. Детям до 7 лет подобными средствами управлять не разрешается.
Но уже до этого решения Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о введении новых правил пользования электросамокатами в городе. Решено было ограничить скорость движения электросамокатов на «туристических» улицах Центрального и Петроградского районов. На Невском проспекте и ряде других улиц с большим потоком пешеходов, рядом с основными достопримечательностями скорость ограничили до 15 км/ч. В целом по городу максимально разрешенная скорость передвижения на электросамокате определена в 20 км/ч. При этом для движения самокатов полностью закрылись Малая Морская улица, Дворцовая и Сенатская площади.
Руководители успешных в СПб сервисов Whoosh, «ПоПути», Molnia, Mangoo, Myscoobee, Urent, Eleven и BusyFly заявили, что услышали распоряжение властей и пообещали на программном уровне ограничивать скорость для пользователей и делать ее совсем низкой в местах, где вводится запрет на самокаты, чтобы «ехать было невозможно».
Одновременно новые правила игры озвучила и столица. Скорость движения на электросамокатах здесь ограничили до 25 км/ч, а в границах «медленных зон» (таких несколько десятков) вблизи и на территории парков и в зонах с плотным потоком пешеходов скорость автоматически будет снижаться до 15 км/ч. Каждому оператору позволили размещать на одной велопарковке не больше 6 самокатов. В парке крупных операторов может находиться не больше 10 000 электросамокатов. На одном самокате запретили передвигаться вдвоем и в состоянии опьянения. И, конечно же, в аренде самоката было отказано несовершеннолетним.
Велосипед – классика жанра
Например, в 2021 году ГЦУП Санкт-Петербурга потратил на оборудование велосипедных дорожек 63,3 млн рублей. Роскошные, по мнению местных жителей, велонаправления появились в Купчино (вдоль пр. Славы и Бухарестской ул.) и, как подтверждает корреспондент 110km.ru, они действительно пользуются спросом у населения. В настоящее время в городе на Неве для велосипедистов доступно 36 веломаршрутов общей протяженностью 128,5 км (данные городского Правительства). Для удобства велосипедистов на 16 перехватывающих и 15 городских автостоянках организованы бесплатные велопарковки, которые работают круглосуточно.
Не отстает, понятное дело, и Москва. Протяженность пригодных для поездок на велосипеде трасс в Первопрестольной составляет, по данным властей, 850 км. По Первому каналу даже сообщили, что Москва обогнала по количеству велодорожек Токио. У экспертов велодвижения такая информация вызвала смех.
«К сожалению, в отчётах чиновников чаще фигурируют «детские» велодорожки: абсолютно бессмысленные, в метр шириной, с поворотами под 90 градусов, нарисованные краской в парке и, самое главное, ведущие из ниоткуда в никуда», - такая информация размещена на специализированном сайте mos.bike. Местные специалисты утверждают, что «для развития велодвижения в городе нужны настоящие велодорожки или хотя бы велополосы со столбиками на разделителе». По факту же, говорят эксперты, настоящих велодорожек в Москве от силы 110 км.
Единая платформа городской мобильности
При этом Москва ведет исследования в области развития средств мобильности. Чиновники уверены: будущее за мультимодальными поездками. В прошлом году столичный Департамент транспорта презентовал единую платформу городской мобильности. Наряду с такси в неё вошли сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, каршеринг YouDrive и кикшеринг Urent. Таким образом, предоставляется прав выбора способа перемещения по мегаполису.
Через приложение можно будет не только вызвать такси, но и найти ближайший доступный автомобиль каршеринга, увидеть на карте, забронировать и оплатить поездку на электросамокате. Концепция единой платформы отразится в логотипе сервиса - таксомоторных «шашечек» больше не будет. Можно будет масштабировать концепцию на разные суббренды. «Жителям городов нужен не каршеринг, такси или общественный транспорт, - говорят в московском Дептрансе. – Главное – сделать перемещение в пространстве максимально удобным и комфортным».
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