Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 августа 2019, 00:01

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

  • 3911
  • 0
Фото Bentley
Компания Bentley в 2019 году празднует 100-летний юбилей. Вместо того, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям, здесь решили заглянуть в будущее. В штаб-квартире британской марки в Крю представили уникальный концепт EXP 100 GT, показывающий, какими будут автомобили Bentley через 15 лет.
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT

Фото Bentley

Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
Ранее мы писали
Компания Bentley представила седан Flying Spur третьего поколения. Новинка стала еще просторнее, обзавелась ...
Читать далее
В ярком футуристическом концепт-каре EXP 100 GT отчетливо прослеживаются фирменные черты Bentley. Массивная сетчатая решетка, состоящая из 6 000 светодиодов, придает «лицу» узнаваемое выражение. На смену сдвоенным круглым фарам головного света пришли одинарные с удлиненными ходовыми огнями. Капот венчает неизменная фигурка крылатой буквы «В». Примерно так будут выглядеть автомобили Bentley в 2035 году.

Габаритные размеры Bentley EXP 100 GT: длина – 5,8 метра, ширина – 2,4 метра. Масса концепта внушительная, 1 900 килограммов, даже с учетом композитного кузова, изготовленного с использованием алюминия и карбона. Плавно ниспадающая панорамная крыша переходит в округлую корму с двумя заостренными факелами задних фонарей. В отделке салона применяются только экологически чистые материалы: кожа, шерсть, дерево, медь и алюминий.

Под элегантным корпусом скрывается электрическая силовая установка, максимальный крутящий момент которой достигает 1 500 Нм. На разгон с места до «сотни» автомобиль должен тратить 2,6 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч, а дальность хода составляет до 700 километров несмотря на солидную массу. Подзарядить аккумуляторы до 80% можно за 15 минут.

Разумеется, концепт EXP 100 GT оснащен искусственным интеллектом и системой автономного вождения. Кристалл в центральном тоннеле – это личный помощник, который по выбору водителя может создавать различные режимы поездки: делать кузов непроницаемым или наоборот прозрачным, проецировать прошлые записи или настраивать индивидуальный режим в зависимости от предпочтений владельца. Автомобиль словно подстраивается под настроение пассажиров, помогает им переживать и сохранять воспоминания о своих действительно необычных путешествиях.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бентли
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Самые популярные электрокары в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
{{material_126745}}В ярком футуристическом концепт-каре EXP 100 GT отчетливо прослеживаются фирменные черты Bentley. Массивная сетчатая решетка, состоящая из 6 000 светодиодов, придает «лицу» узнаваемое выражение. На смену сдвоенным круглым фарам головного света пришли одинарные с удлиненными ходовыми огнями. Капот венчает неизменная фигурка крылатой буквы «В». Примерно так будут выглядеть автомобили Bentley в 2035 году.Габаритные размеры Bentley EXP 100 GT: длина – 5,8 метра, ширина – 2,4 метра. Масса концепта внушительная, 1 900 килограммов, даже с учетом композитного кузова, изготовленного с использованием алюминия и карбона. Плавно ниспадающая панорамная крыша переходит в округлую корму с двумя заостренными факелами задних фонарей. В отделке салона применяются только экологически чистые материалы: кожа, шерсть, дерево, медь и алюминий.Под элегантным корпусом скрывается электрическая силовая установка, максимальный крутящий момент которой достигает 1 500 Нм. На разгон с места до «сотни» автомобиль должен тратить 2,6 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч, а дальность хода составляет до 700 километров несмотря на солидную массу. Подзарядить аккумуляторы до 80% можно за 15 минут.Разумеется, концепт EXP 100 GT оснащен искусственным интеллектом и системой автономного вождения. Кристалл в центральном тоннеле – это личный помощник, который по выбору водителя может создавать различные режимы поездки: делать кузов непроницаемым или наоборот прозрачным, проецировать прошлые записи или настраивать индивидуальный режим в зависимости от предпочтений владельца. Автомобиль словно подстраивается под настроение пассажиров, помогает им переживать и сохранять воспоминания о своих действительно необычных путешествиях.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Пермь Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.