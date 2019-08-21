21 августа 2019, 00:01
Захватывающее будущее Bentley отразили в концепте EXP 100 GT
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Фото Bentley
Компания Bentley в 2019 году празднует 100-летний юбилей. Вместо того, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям, здесь решили заглянуть в будущее. В штаб-квартире британской марки в Крю представили уникальный концепт EXP 100 GT, показывающий, какими будут автомобили Bentley через 15 лет.
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
Фото Bentley
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Габаритные размеры Bentley EXP 100 GT: длина – 5,8 метра, ширина – 2,4 метра. Масса концепта внушительная, 1 900 килограммов, даже с учетом композитного кузова, изготовленного с использованием алюминия и карбона. Плавно ниспадающая панорамная крыша переходит в округлую корму с двумя заостренными факелами задних фонарей. В отделке салона применяются только экологически чистые материалы: кожа, шерсть, дерево, медь и алюминий.
Под элегантным корпусом скрывается электрическая силовая установка, максимальный крутящий момент которой достигает 1 500 Нм. На разгон с места до «сотни» автомобиль должен тратить 2,6 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч, а дальность хода составляет до 700 километров несмотря на солидную массу. Подзарядить аккумуляторы до 80% можно за 15 минут.
Разумеется, концепт EXP 100 GT оснащен искусственным интеллектом и системой автономного вождения. Кристалл в центральном тоннеле – это личный помощник, который по выбору водителя может создавать различные режимы поездки: делать кузов непроницаемым или наоборот прозрачным, проецировать прошлые записи или настраивать индивидуальный режим в зависимости от предпочтений владельца. Автомобиль словно подстраивается под настроение пассажиров, помогает им переживать и сохранять воспоминания о своих действительно необычных путешествиях.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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