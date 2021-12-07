Заказать автомобиль Lada в индивидуальной комплектации: такое вообще возможно?
Журналисты портала «Лада.Онлайн» спросили у АвтоВАЗа, можно ли заказать комплектацию автомобиля Lada по своему усмотрению. Тем более, что на предприятии есть заводское ателье аксессуаров, которое создано специально для дооснащения особых серий автомобилей Lada, например, Instinct, [BLACK], #CLUB и других. На таком участке могли бы устанавливать на автомобили самые разные аксессуары. На предприятиях Альянса Renault-Nissan такая практика существует и позволяет максимально учесть индивидуальные запросы клиентов.
Однако пока такой возможности на АвтоВАЗе нет. В ответ на запрос журналистов представитель завода объяснил, что производство автомобилей на предприятии носит массовый характер и не предусматривает возможности выполнять индивидуальные заказы.
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