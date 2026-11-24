Наигрались в батарейки? Какой бензиновый мотор получит Aurus Merlon

Слухи о бензиновом Aurus Merlon начинают обретать реальные очертания. В декабре его должны официально представить заказчику - специалистам Гаража особого назначения или ГОНа. По информации инсайдеров, электрическая версия байка их сразу не впечатлила.

Слухи о бензиновом Aurus Merlon начинают обретать реальные очертания. В декабре его должны официально представить заказчику - специалистам Гаража особого назначения или ГОНа. По информации инсайдеров, электрическая версия байка их сразу не впечатлила.

Снаружи бензиновый прототип почти не отличить от электрического Merlon. Заметное отличие только одно: выпускная труба. Остальные «дискредитирующие элементы», как пишет телеграм-канал Русский автомобиль, спрятаны под кожухами. Многие уже видели мотоцикл, а в декабре его должны официально представить заказчику. Пока это прототип, до готовой серийной модели дело не дошло.

По имеющейся информации, силовой агрегат взят у Benelli Tornado. Среди доступных на рынке двигателей нужной кубатуры это один из немногих, который помещается в Merlon. Мотор трехцилиндровый, но точная мощность неизвестна. Семейство Tornado включает модели с разным объемом и характеристиками: в каталоге Benelli для Tornado 400 указаны 399 см³, 43,5 л.с. и 36 Н·м. Для Tornado 500 там приведены 500 см³, 47,6 л.с. и 46 Н·м. В линейке были и трехцилиндровые Tornado 900 объемом 898 см³, мощностью до 143 л.с., а также Tornado 1130 объемом 1131 см³, мощностью до 163 л.с. Эти характеристики относятся к мотоциклам Benelli и сами по себе не определяют параметры будущего агрегата Merlon.

У бензиновой версии могут появиться коммерческие перспективы, а электрический Merlon не вызвал интереса даже у госзаказчиков из ГОНа.

Ходят слухи и о появлении более доступной гражданской версии. Ее могут выпускать под другим брендом и в партнерстве с другим производителем, а не силами НАМИ.