Заказы на новый Land Cruiser 300 расписаны на год вперед
Фото: bestcarweb.jp
Предварительные заказы на новый Land Cruiser 300 начали принимать с 1 июля. Официальная дата релиза назначена на 2 августа 2021 года. На данный момент клиенты не могут посмотреть каталог и протестировать реальный автомобиль. Известно, что произошла полная смена модели впервые за 14 лет, обновлен дизайн и техническое оснащение.
Согласно последней информации Toyota Mobility на 15 июля, количество заказов превысило 20000. Если вы разместите заказ сегодня, то ожидание автомобиля займет более года, а в зависимости от класса может доходить и до 3 лет. Сейчас заказы приостановлены и будут возобновлены 2 августа, в официальную дату выпуска.
Во избежание спекуляции нового Land Cruiser 300 будет введен запрет переоформления предзаказа в течение одного года. Владельцам внедорожника также нельзя будет продавать автомобиль в течение года.
- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 210 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 5 100 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 4 950 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 3 380 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 5 327 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 4 098 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 3 515 000 РToyota Land Cruiser 2012 в Москве
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