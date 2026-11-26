26 ноября 2026, 12:18
Какая копеечная деталь под капотом способна довести мотор до перегрева?
Какая копеечная деталь под капотом способна довести мотор до перегрева?
Неисправность крышки расширительного бачка способна нарушить охлаждение двигателя. Заклинивший клапан пропускает антифриз или мешает его циркуляции. Проверку проводят на холодном моторе с помощью манометра. Ослаблять крышку после поездки опасно из-за горячей жидкости.
При неисправном вакуумном клапане воздух может попасть в систему через неплотное соединение патрубка. Возникает воздушная пробка, она мешает антифризу циркулировать между двигателем и радиатором. В следующей поездке мотор охлаждается хуже. Сильный перегрев может закончиться заменой прокладки головки блока цилиндров. Путь поступления воздуха зависит от конструкции системы: в одних автомобилях клапаны установлены в крышке радиатора, в других, в крышке герметичного расширительного бачка.
Другой клапан сбрасывает избыточное давление при прогреве двигателя. Охлаждающая жидкость расширяется при нагреве, а давление в герметичной системе повышает ее температуру кипения. Если предохранительный клапан застрял закрытым, давление может превысить допустимый для конкретного автомобиля уровень. Иногда стенка расширительного бачка заметно выгибается. Но утечка бывает и менее очевидной: антифриз проступает у хомута или начинает течь из радиатора. Повреждения могут затронуть слабые соединения и бачок. Течь также возможна из патрубка или из-за повреждения прокладки головки блока.
По информации njcar.ru, клапан участвует в работе системы и во время остывания мотора. По мере охлаждения антифриз уменьшается в объеме, давление падает. Вакуумный клапан должен впустить воздух либо гарантировать возврат жидкости из расширительного бачка, в зависимости от устройства системы. Если клапан не открывается, возникает разрежение. В отдельных конструкциях оно может деформировать элементы или вызвать подсос воздуха через неплотное соединение. Воздушная пробка способна ухудшить циркуляцию, из-за нее может хуже работать обогреватель.
Во время прогрева предохранительный клапан удерживает расчетное давление. Благодаря этому антифриз закипает при более высокой температуре. Если клапан открывается раньше нормы, жидкость может закипеть даже при исправных радиаторе и термостате. Заклинивание в закрытом положении иногда сопровождается течью возле хомута, однако этот признак сам по себе не указывает на причину. Утечку также могут вызвать поврежденная прокладка крышки или трещина бачка; проверьте и патрубок с ослабленным хомутом. Если антифриз уходит понемногу, утечку легко не заметить, пока жидкости не станет слишком мало для охлаждения двигателя. Перегрев может быть связан и с низким уровнем охлаждающей жидкости. Среди других возможных причин, неисправность термостата или водяного насоса; проблемы с вентилятором либо радиатором также нарушают охлаждение.
Проверять крышку на горячем моторе нельзя: при ослаблении давление может резко упасть, и из горловины выплеснется горячий антифриз или выйдет пар. Шипение при открытии показывает, что в системе было давление, но не даёт возможность надежно оценить состояние пружины или уплотнения. По нему также нельзя определить момент срабатывания клапана. После полного остывания двигателя крышку устанавливают на тестер с манометром. Давление повышают плавно, а показание в момент начала сброса сравнивают с нормой для конкретной модели. Универсального порога срабатывания нет.
При диагностике проверяют не только крышку. Важно оценить герметичность системы и состояние уплотнительной прокладки. Отдельно осматривают горловину с бачком, затем патрубки и хомуты. Радиатор также входит в проверку. Для поиска причины перегрева систему опрессовывают и проверяют включение вентилятора. При необходимости охлаждающую жидкость тестируют на наличие выхлопных газов.
Похожие материалы
-
28.11.2026, 12:33
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Разница между спидометром и GPS после смены шин может стать заметнее, но сама по себе она не доказывает поломку. Объясняем, как наружный диаметр колес влияет на расчет скорости и почему сравнивать приборы лучше на ровной трассе.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:34
Как прогревать АКПП зимой без лишней нагрузки на трансмиссию
На холоде трансмиссионная жидкость становится более вязкой, а коробка набирает тепло главным образом в движении. После короткого ожидания перед включением «D» первые 7-10 минут пути стоит ехать спокойно, избегая резких ускорений и высоких оборотов.Читать далее
-
27.11.2026, 17:34
Зачем переводить дворники в зимний режим и как это сделать правильно
На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 12:32
Зачем Pirelli начали встраивать в автомобильные шины датчики размером с монету?
Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.Читать далее
-
27.11.2026, 12:04
Сколько на самом деле нужно греть двигатель с турбиной зимой?
Эксперт журнала За рулем Хлебушкин объяснил, сколько ждать после запуска. Для турбомотора рекомендована пауза в 30-60 секунд. Затем первые километры советуют ехать без высоких оборотов. Долгое стояние на холостом ходу увеличивает расход топлива.Читать далее
-
27.11.2026, 11:40
Что делать водителям, если до сих пор не пришло уведомление о налоге?
Бумажное письмо от налоговой не пришло, а срок оплаты 1 декабря уже близко? Объясняем, как изменились правила рассылки уведомлений в 2026 году, где проверить сумму налога и избежать проблем с ФНС.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2026, 12:33
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Разница между спидометром и GPS после смены шин может стать заметнее, но сама по себе она не доказывает поломку. Объясняем, как наружный диаметр колес влияет на расчет скорости и почему сравнивать приборы лучше на ровной трассе.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:34
Как прогревать АКПП зимой без лишней нагрузки на трансмиссию
На холоде трансмиссионная жидкость становится более вязкой, а коробка набирает тепло главным образом в движении. После короткого ожидания перед включением «D» первые 7-10 минут пути стоит ехать спокойно, избегая резких ускорений и высоких оборотов.Читать далее
-
27.11.2026, 17:34
Зачем переводить дворники в зимний режим и как это сделать правильно
На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 12:32
Зачем Pirelli начали встраивать в автомобильные шины датчики размером с монету?
Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.Читать далее
-
27.11.2026, 12:04
Сколько на самом деле нужно греть двигатель с турбиной зимой?
Эксперт журнала За рулем Хлебушкин объяснил, сколько ждать после запуска. Для турбомотора рекомендована пауза в 30-60 секунд. Затем первые километры советуют ехать без высоких оборотов. Долгое стояние на холостом ходу увеличивает расход топлива.Читать далее
-
27.11.2026, 11:40
Что делать водителям, если до сих пор не пришло уведомление о налоге?
Бумажное письмо от налоговой не пришло, а срок оплаты 1 декабря уже близко? Объясняем, как изменились правила рассылки уведомлений в 2026 году, где проверить сумму налога и избежать проблем с ФНС.Читать далее