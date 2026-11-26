Какая копеечная деталь под капотом способна довести мотор до перегрева?

Неисправность крышки расширительного бачка способна нарушить охлаждение двигателя. Заклинивший клапан пропускает антифриз или мешает его циркуляции. Проверку проводят на холодном моторе с помощью манометра. Ослаблять крышку после поездки опасно из-за горячей жидкости.

Неисправность крышки расширительного бачка способна нарушить охлаждение двигателя. Заклинивший клапан пропускает антифриз или мешает его циркуляции. Проверку проводят на холодном моторе с помощью манометра. Ослаблять крышку после поездки опасно из-за горячей жидкости.

При неисправном вакуумном клапане воздух может попасть в систему через неплотное соединение патрубка. Возникает воздушная пробка, она мешает антифризу циркулировать между двигателем и радиатором. В следующей поездке мотор охлаждается хуже. Сильный перегрев может закончиться заменой прокладки головки блока цилиндров. Путь поступления воздуха зависит от конструкции системы: в одних автомобилях клапаны установлены в крышке радиатора, в других, в крышке герметичного расширительного бачка.

Другой клапан сбрасывает избыточное давление при прогреве двигателя. Охлаждающая жидкость расширяется при нагреве, а давление в герметичной системе повышает ее температуру кипения. Если предохранительный клапан застрял закрытым, давление может превысить допустимый для конкретного автомобиля уровень. Иногда стенка расширительного бачка заметно выгибается. Но утечка бывает и менее очевидной: антифриз проступает у хомута или начинает течь из радиатора. Повреждения могут затронуть слабые соединения и бачок. Течь также возможна из патрубка или из-за повреждения прокладки головки блока.

По информации njcar.ru, клапан участвует в работе системы и во время остывания мотора. По мере охлаждения антифриз уменьшается в объеме, давление падает. Вакуумный клапан должен впустить воздух либо гарантировать возврат жидкости из расширительного бачка, в зависимости от устройства системы. Если клапан не открывается, возникает разрежение. В отдельных конструкциях оно может деформировать элементы или вызвать подсос воздуха через неплотное соединение. Воздушная пробка способна ухудшить циркуляцию, из-за нее может хуже работать обогреватель.

Во время прогрева предохранительный клапан удерживает расчетное давление. Благодаря этому антифриз закипает при более высокой температуре. Если клапан открывается раньше нормы, жидкость может закипеть даже при исправных радиаторе и термостате. Заклинивание в закрытом положении иногда сопровождается течью возле хомута, однако этот признак сам по себе не указывает на причину. Утечку также могут вызвать поврежденная прокладка крышки или трещина бачка; проверьте и патрубок с ослабленным хомутом. Если антифриз уходит понемногу, утечку легко не заметить, пока жидкости не станет слишком мало для охлаждения двигателя. Перегрев может быть связан и с низким уровнем охлаждающей жидкости. Среди других возможных причин, неисправность термостата или водяного насоса; проблемы с вентилятором либо радиатором также нарушают охлаждение.

Проверять крышку на горячем моторе нельзя: при ослаблении давление может резко упасть, и из горловины выплеснется горячий антифриз или выйдет пар. Шипение при открытии показывает, что в системе было давление, но не даёт возможность надежно оценить состояние пружины или уплотнения. По нему также нельзя определить момент срабатывания клапана. После полного остывания двигателя крышку устанавливают на тестер с манометром. Давление повышают плавно, а показание в момент начала сброса сравнивают с нормой для конкретной модели. Универсального порога срабатывания нет.

При диагностике проверяют не только крышку. Важно оценить герметичность системы и состояние уплотнительной прокладки. Отдельно осматривают горловину с бачком, затем патрубки и хомуты. Радиатор также входит в проверку. Для поиска причины перегрева систему опрессовывают и проверяют включение вентилятора. При необходимости охлаждающую жидкость тестируют на наличие выхлопных газов.