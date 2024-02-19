Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома
Пострадавший водитель сообщил об угоне в полицию. Завязалась погоня. Поначалу Уокер пытался скрыться, но сделать это на груженом автовозе не так-то просто. В конце концов, он принял единственно верное решение и остановился. Парня вновь поместили в окружную тюрьму, за грабеж и угон 11 транспортных средств. Теперь ему еще долго не придется беспокоиться как добраться домой.
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21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
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Тяжелый внедорожник Chevrolet Silverado способен превратить в лепешку любой легковой автомобиль, но новенький суперкар Chevrolet C8 Corvette оказался ему не по зубам. Водитель и пассажир спорткара отделались парой царапин.Читать далее
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Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
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25.02.2023, 09:39
5 ярких автомобилей в коллекции Джо Байдена
Пост президента США накладывает ряд ограничений. Например, главе государства нельзя самому водить автомобиль. Многие бы с радостью пересели на заднее пассажирское сидение, но такому заядлому автолюбителю, как Джо Байден, это решение дается с трудом.Читать далее
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18.01.2023, 07:50
Chevrolet Corvette отметил 70-летний юбилей революционной версией
Самый первый Chevrolet Corvette был представлен 17 января 1953 года на выставке Motorama. По случаю юбилея у модели появилась новая версия E-Ray: 665 сил и полный привод.Читать далее
-
21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
-
24.10.2023, 07:51
Звезда фильма «Такси» заговорил по-узбекски, чтобы сняться в рекламе
Французский актер Сами Насери, сыгравшую главную роль в культовом блокбастере «Такси» месяц назад приезжал в Узбекистан на международный кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути» и попутно снялся в местной рекламе, сев за руль экзотического китайского спорткара.Читать далее
-
21.09.2023, 07:29
Chevrolet C8 Corvette доказал свою безопасность после встречи с тяжелым пикапом
Тяжелый внедорожник Chevrolet Silverado способен превратить в лепешку любой легковой автомобиль, но новенький суперкар Chevrolet C8 Corvette оказался ему не по зубам. Водитель и пассажир спорткара отделались парой царапин.Читать далее
-
07.03.2023, 12:52
Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
-
25.02.2023, 09:39
5 ярких автомобилей в коллекции Джо Байдена
Пост президента США накладывает ряд ограничений. Например, главе государства нельзя самому водить автомобиль. Многие бы с радостью пересели на заднее пассажирское сидение, но такому заядлому автолюбителю, как Джо Байден, это решение дается с трудом.Читать далее
-
18.01.2023, 07:50
Chevrolet Corvette отметил 70-летний юбилей революционной версией
Самый первый Chevrolet Corvette был представлен 17 января 1953 года на выставке Motorama. По случаю юбилея у модели появилась новая версия E-Ray: 665 сил и полный привод.Читать далее
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