Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома

Ранее мы писали Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел ... Читать далее

Курьезный криминальный инцидент произошел на днях в Аризоне (США). Парень вышел из тюрьмы, но в тот же день был арестован по обвинению в грабеже и угоне 11 транспортных средств: автовоза и 10 дорогущих спорткаров Chevrolet Corvette C8 на общую сумму 1,25 млн долларов (порядка 115 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Как сообщает Fox10 со ссылкой на офис местного шерифа, на стоянке грузовиков Исайя Уокер подошел к водителю автовоза и после непродолжительного разговора отшвырнул его в сторону, запрыгнул в кабину тягача и уехал прочь.

Пострадавший водитель сообщил об угоне в полицию. Завязалась погоня. Поначалу Уокер пытался скрыться, но сделать это на груженом автовозе не так-то просто. В конце концов, он принял единственно верное решение и остановился. Парня вновь поместили в окружную тюрьму, за грабеж и угон 11 транспортных средств. Теперь ему еще долго не придется беспокоиться как добраться домой.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р )

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