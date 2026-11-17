17 ноября 2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.
На трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12 «Восток» к концу августа 2026 года 121 беспилотный грузовик российских разработчиков прошел более 20 млн км. По данным Минтранса, грузовики выполнили свыше 12,5 тыс. коммерческих рейсов для ритейлеров и маркетплейсов. Эти показатели относятся именно к автономным грузовикам. Действующие экспериментальные режимы сохраняют специальные требования к безопасности и сопровождению движения, поэтому статистика не означает полного отказа от контроля человека. Теперь правительство внесло в Госдуму законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Он должен заменить временные экспериментальные режимы постоянными федеральными правилами.
Законопроект № 34168-9 зарегистрирован 13 ноября 2026 года и направлен в профильный комитет Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Минтранс работал над документом с 2021 года. Правительство и ведомство предлагают установить единые требования к эксплуатации беспилотных автомобилей, грузовиков, такси и других транспортных средств.
Законопроект еще предстоит обсудить и принять. Ожидается, что он вступит в силу 1 сентября 2027 года. До этого участникам рынка нужны ясные требования к технике и ее программному обеспечению, плюс правила допуска к дорогам общего пользования. Для беспилотных машин, в которых водитель не требуется, проект предусматривает дистанционную поддержку и контроль движения оператором. Минтрансу предстоит подготовить дополнительные требования к эксплуатации, включая механизмы профессионального обучения таких операторов.
Кто будет отвечать за беспилотник
Документ распространяется на высокоавтоматизированные транспортные средства, способные работать без постоянного участия человека в салоне, в том числе на машины с третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. В автомобилях четвертого и пятого уровней человека может не быть в салоне: за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотники предполагается использовать для перевозки пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах. Проект также охватывает отдельные виды городского транспорта, включая трамваи.
В финальной редакции проекта за причиненный вред должно отвечать лицо, контролировавшее движение машины в момент происшествия. В зависимости от обстоятельств к ответственности могут привлечь владельца, производителя автомобиля, разработчика программного обеспечения, пользователя транспортного средства или оператора дистанционной поддержки. Если водителя не было или установить его не удалось, ответственность возлагается на владельца, в частности, когда автомобиль признают источником повышенной опасности. При разборе происшествия предполагается учитывать режим движения, исправность автоматизированной системы и соблюдение правил эксплуатации. Минтранс также должен подготовить типовые программы профессионального обучения операторов дистанционной поддержки.
Вопрос страховых выплат уже разбирался в разборе страховых выплат. Внесенный законопроект отдельно устанавливает, кто отвечает за вред при происшествии. Детали правовой схемы еще предстоит согласовать с действующими нормами гражданского законодательства и страхования. Материалы к проекту также предусматривают подготовку поправок об административной и уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации автономного транспорта. Об этом пишет Российская газета.
Экономика и пределы испытаний
По данным Минтранса, автономные грузовики российских разработчиков, среди которых «Яндекс» и Navio, уже работают на федеральных трассах. В программе участвует и КАМАЗ. В мае Россия и Казахстан провели первую совместную беспилотную грузоперевозку по маршруту Москва - Астана - Москва. Автомобили прошли автономно отдельные участки общей протяженностью 3 тыс. км, весь путь занял около двух суток.
На маршрутах длиннее 700 км затраты, согласно приведенным данным, снижаются на 15-20%, а расход топлива - на 5-7%. Но такую экономию связывают именно с четвертым уровнем автоматизации, когда водитель покидает кабину. Маршрут Санкт-Петербург - Казань длиной 1,6 тыс. км беспилотный тягач проходит за 24 часа; фуре с водителем требуется около 58 часов.
Руководитель проекта «Беспилотные логистические коридоры» компании NATCAR Андрей Пахомов оценивает потенциальный рынок более чем в 4 трлн рублей. Его расчет экономии зависит от достижения четвертого уровня автоматизации. Без водителя в кабине часть ожидаемого эффекта не реализуется.
По оценке Минтранса, к 2035 году стоимость грузоперевозок может снизиться минимум на 8%, а экономия для грузоотправителей составит около 108 млрд рублей в год. Игорь Игошин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, указывает на дефицит водителей в грузовом сегменте до 25% и средний возраст водителей большегрузов в 54 года. По расчетам ведомства, переход на беспилотники может приносить экономике до 4,6 трлн рублей ежегодно.
Что уже испытывают и что предстоит решить
В Москве беспилотные трамваи проехали свыше 72 тыс. км без нарушений ПДД и перевезли более 170 тыс. пассажиров. Москва и Санкт-Петербург планируют к 2030 году перевести около двух третей трамвайного парка на автономное управление. В нескольких районах столицы тестируют роботакси; до конца 2026 года планируется вывести около 200 машин. Парк роверов-доставщиков, согласно прогнозу, к концу 2027 года достигнет 20 тыс. единиц.
Отдельное поручение президента Владимира Путина касается пилотного проекта беспилотного пассажирского общественного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Сахалинской области. Доклад по проекту должен быть представлен до 15 января 2027 года. В грузовом сегменте программу расширили на 46 регионов.
За рубежом правила вводят по-разному. В Великобритании закон 2024 года запускается поэтапно, а полноценный режим ожидается во второй половине 2027 года. В Китае общенациональный стандарт безопасности для систем третьего и четвертого уровней должен вступить в силу в июле 2027 года.
В США федеральные требования сочетаются с регулированием на уровне штатов. К сентябрю 2026 года Waymo предоставляла полностью автономные пассажирские перевозки в 15 городах, а количество поездок превышало 500 тыс. в неделю. При расширении сервиса с 10 до 15 городов общий недельный объем поездок не вырос: нагрузка на одну машину снизилась со 167 до 125 поездок.
Депутатам предстоит определить условия допуска машин на дороги и распределение ответственности, сроки вступления закона в силу и содержание подзаконных актов. Законопроект пока не принят, и его положения могут измениться в ходе рассмотрения Госдумой. В пояснительной записке прогнозируется, что к 2050 году доля беспилотного транспорта на российских дорогах может достичь 50%.
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