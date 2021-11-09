Закон об отмене обязательного техосмотра приняли во втором чтении
Фото: t.me/ruvederko
Подчеркнем, что от техосмотра освободят только легковые автомобили и мототранспортные средства, которые оформлены на физических лиц и используются в личных целях. Проходить ТО по-прежнему обязаны будут все ТС, которые используются в коммерческих целях, включая автомобили такси. Также техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины старше четырех лет.
Сейчас в России зарегистрировано порядка 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. Из них 27 млн машин моложе десяти лет. Согласно действующему законодательству, регулярный техосмотр обязаны проходить все ТС, с даты выпуска которых прошло четыре года и более.
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