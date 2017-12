Закончилась биография самого романтического родстера Morgan Aero 8

Внешне Aero GT будет самой брутальной версией семейства, однако по части динамики никаких сюрпризов: атмосферный BMW V8 объёмом 4.8 литра с отдачей 372 л.с. и 490 Нм тяги, шестиступенчатая «механика», задний привод. {{material_119305}}Изменившаяся аэродинамика наверняка повлияет на показатели разгона с 0 до 100 км/ч (у обычных «гладких» машин он составляет 4,5 секунд) и максимальной скорости (270 км/ч). Вдобавок последняя версия Morgan GT станет также лебединой песней для баварского атмосферника N62: производство прекращено, а модель Morgan Plus 8, очевидно, будет оснащаться более современнным силовым агрегатом.Примечательно, что Aero 8 был обновлён относительно недавно – к Женевскому автосалону 2015 года. Тогда у родстера появилась новая корма в стиле boat tail с механизмом складывания мягкого верха в багажник и задняя подвеска на двойных поперечных рычагах, увеличилась жесткость кузова, а точки крепления кресел переместились вниз. Казалось, Aero 8 еще надолго задержится в производственной программе завода в графстве Вустершир (Англия). Но клиенты по-прежнему предпочитают классические модели Morgan 4/4, Plus 4, Roadster и Plus 8.Компания пока что распространила лишь несколько тизеров прощальной версии Morgan Aero GT. Не объявлена и цена, которая наверняка заметно превысит те 95 000 фунтов стерлингов, которые просят за базовую модификацию. Впрочем, это не играет роли: все восемь прощальных экземпляров уже выкуплены по предзаказу.

