6 декабря 2017, 16:53
Закончилась биография самого романтического родстера Morgan Aero 8
Morgan сообщил о выпуске финальной серии родстеров Aero 8: всего будет создано восемь машин под отдельным названием Aero GT. О создании «прощальной» модификации компания подумывала давно, но решилась на него только через 17 лет после показа первого прототипа на Женевском автосалоне 2000 года. Вот он, консервативный британский характер…
Внешне Aero GT будет самой брутальной версией семейства, однако по части динамики никаких сюрпризов: атмосферный BMW V8 объёмом 4.8 литра с отдачей 372 л.с. и 490 Нм тяги, шестиступенчатая «механика», задний привод.
Ранее мы писали
Британский производитель спорткаров Morgan испытал в действии родстер Aero 8 и биплан Pitts 2S2. Автомобили ...Читать далее
Примечательно, что Aero 8 был обновлён относительно недавно – к Женевскому автосалону 2015 года. Тогда у родстера появилась новая корма в стиле boat tail с механизмом складывания мягкого верха в багажник и задняя подвеска на двойных поперечных рычагах, увеличилась жесткость кузова, а точки крепления кресел переместились вниз. Казалось, Aero 8 еще надолго задержится в производственной программе завода в графстве Вустершир (Англия). Но клиенты по-прежнему предпочитают классические модели Morgan 4/4, Plus 4, Roadster и Plus 8.
Компания пока что распространила лишь несколько тизеров прощальной версии Morgan Aero GT. Не объявлена и цена, которая наверняка заметно превысит те 95 000 фунтов стерлингов, которые просят за базовую модификацию. Впрочем, это не играет роли: все восемь прощальных экземпляров уже выкуплены по предзаказу.
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
По-моему это только для дальнобойщиков на Западе использовалась. В открытой продаже ничего такого не видел.
Сына хочу отправить в автошколу в Москве, но только где нормально натаскивают, а не по принципу "заплати и гуляй". Желательно в Кунцевском районе. У кого какой опыт?
Интересные разделы
АвтоМосква Morgan Автомудрость Morgan АвтоПитер Morgan Дизайн и тюнинг Morgan Новинки и концепт кары Morgan Новости и акции автосалонов Morgan Автосалоны и дилеры марки Morgan Аренда и прокат авто марки Morgan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Morgan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Morgan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное