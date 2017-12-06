6 декабря 2017, 16:53

Закончилась биография самого романтического родстера Morgan Aero 8

Morgan сообщил о выпуске финальной серии родстеров Aero 8: всего будет создано восемь машин под отдельным названием Aero GT. О создании «прощальной» модификации компания подумывала давно, но решилась на него только через 17 лет после показа первого прототипа на Женевском автосалоне 2000 года. Вот он, консервативный британский характер…
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Закончилась биография самого романтического родстера Morgan Aero 8 Morgan Aero 8
Внешне Aero GT будет самой брутальной версией семейства, однако по части динамики никаких сюрпризов: атмосферный BMW V8 объёмом 4.8 литра с отдачей 372 л.с. и 490 Нм тяги, шестиступенчатая «механика», задний привод. 

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Изменившаяся аэродинамика наверняка повлияет на показатели разгона с 0 до 100 км/ч (у обычных «гладких» машин он составляет 4,5 секунд) и максимальной скорости (270 км/ч). Вдобавок последняя версия Morgan  GT станет также лебединой песней для баварского атмосферника N62: производство прекращено, а модель Morgan Plus 8, очевидно, будет оснащаться более современнным силовым агрегатом.

Примечательно, что Aero 8 был обновлён относительно недавно – к Женевскому автосалону 2015 года. Тогда у родстера появилась новая корма в стиле boat tail с механизмом складывания мягкого верха в багажник и задняя подвеска на двойных поперечных рычагах, увеличилась жесткость кузова, а точки крепления кресел переместились вниз. Казалось, Aero 8 еще надолго задержится в производственной программе завода в графстве Вустершир (Англия). Но клиенты по-прежнему предпочитают классические модели Morgan 4/4, Plus 4, Roadster и Plus 8.

Компания пока что распространила лишь несколько тизеров прощальной версии Morgan Aero GT. Не объявлена и цена, которая наверняка заметно превысит те 95 000 фунтов стерлингов, которые просят за базовую модификацию. Впрочем, это не играет роли: все восемь прощальных экземпляров уже выкуплены по предзаказу.
Дизайн и тюнинг Морган

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Отзывы по теме
Долгоиграющие автомобили?
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
Vitalyk
Устройство для контроля за усталостью водителя за рулём
По-моему это только для дальнобойщиков на Западе использовалась. В открытой продаже ничего такого не видел.
D.boyko
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Сына хочу отправить в автошколу в Москве, но только где нормально натаскивают, а не по принципу "заплати и гуляй". Желательно в Кунцевском районе. У кого какой опыт?
D.boyko
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Закончилась биография самого романтического родстера Morgan Aero 8
Внешне Aero GT будет самой брутальной версией семейства, однако по части динамики никаких сюрпризов: атмосферный BMW V8 объёмом 4.8 литра с отдачей 372 л.с. и 490 Нм тяги, шестиступенчатая «механика», задний привод. {{material_119305}}Изменившаяся аэродинамика наверняка повлияет на показатели разгона с 0 до 100 км/ч (у обычных «гладких» машин он составляет 4,5 секунд) и максимальной скорости (270 км/ч). Вдобавок последняя версия Morgan  GT станет также лебединой песней для баварского атмосферника N62: производство прекращено, а модель Morgan Plus 8, очевидно, будет оснащаться более современнным силовым агрегатом.Примечательно, что Aero 8 был обновлён относительно недавно – к Женевскому автосалону 2015 года. Тогда у родстера появилась новая корма в стиле boat tail с механизмом складывания мягкого верха в багажник и задняя подвеска на двойных поперечных рычагах, увеличилась жесткость кузова, а точки крепления кресел переместились вниз. Казалось, Aero 8 еще надолго задержится в производственной программе завода в графстве Вустершир (Англия). Но клиенты по-прежнему предпочитают классические модели Morgan 4/4, Plus 4, Roadster и Plus 8.Компания пока что распространила лишь несколько тизеров прощальной версии Morgan Aero GT. Не объявлена и цена, которая наверняка заметно превысит те 95 000 фунтов стерлингов, которые просят за базовую модификацию. Впрочем, это не играет роли: все восемь прощальных экземпляров уже выкуплены по предзаказу.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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