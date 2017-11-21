21 ноября 2017, 12:23

Закрываются левый и правый повороты

На пересечении ул. Комсомола, Арсенальной ул. и Кондратьевского пр. в ближайшее время будет закрыт левый поворот с Арсенальной набережной на Арсенальную улицу и правый поворот со Свердловской наб. на Арсенальную ул.
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Причина - проведение работ по ремонту трамвайной кривой. Точная дата вступления в силу изменений дорожного движения на данном участке будет опубликована на сайте Государственной административно-технической инспекции.

На данный момент известно лишь, что ремонтные работы на трамвайной кривой планируется завершить в течение 2 недель. Протяженность путей, подлежащих ремонту, составляет около 80 метров. Движение транспорта на данном участке дороги будет временно ограничено путём сужения проезжей части с частичным поэтапным полным закрытием в выходные дни. Стоимость госконтракта – 14 млн рублей.

Ремонтная техника на данном участке трамвайных путей последний раз работала 30 лет назад, в 1987 году. Сегодня объект находится в аварийном состоянии и доставляет множество неудобств как водителям, так и службе пути.

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Закрываются левый и правый повороты
Причина - проведение работ по ремонту трамвайной кривой. Точная дата вступления в силу изменений дорожного движения на данном участке будет опубликована на сайте Государственной административно-технической инспекции.На данный момент известно лишь, что ремонтные работы на трамвайной кривой планируется завершить в течение 2 недель. Протяженность путей, подлежащих ремонту, составляет около 80 метров. Движение транспорта на данном участке дороги будет временно ограничено путём сужения проезжей части с частичным поэтапным полным закрытием в выходные дни. Стоимость госконтракта – 14 млн рублей.Ремонтная техника на данном участке трамвайных путей последний раз работала 30 лет назад, в 1987 году. Сегодня объект находится в аварийном состоянии и доставляет множество неудобств как водителям, так и службе пути.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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