Почему банк не сможет отобрать заложенный автомобиль у нового владельца, даже если по кредиту есть огромная просрочка

Чем грозит покупка залогового авто и как один скриншот спасет вас от конфискации

Покупка подержанного авто требует особой внимательности. Последствия зависят от деталей оформления сделки. В материале разбираем возможные варианты развития спора. Один нюанс способен изменить положение владельца.

Покупка подержанного авто требует особой внимательности. Последствия зависят от деталей оформления сделки. В материале разбираем возможные варианты развития спора. Один нюанс способен изменить положение владельца.

При споре о заложенной машине решающим может стать обстоятельство, которое возникло еще до подписания договора. Если банк потребует вернуть автомобиль, суд учтет, оставался ли он предметом залога, была ли информация об обременении доступна покупателю и проявил ли тот разумную осмотрительность. Само наличие просрочки по кредиту не означает, что машину автоматически изымут у нового владельца.

Главный ориентир - реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет Федеральная нотариальная палата. Важно, была ли в нем запись на момент сделки. Именно этот факт влияет на то, сможет ли финансовая организация обратить взыскание на машину. Проверить сведения стоит прямо перед подписанием договора и сохранить результат, например электронную выписку или скриншот с датой проверки.

Если на тот момент записи не было, а покупатель не знал об ограничении, он может ссылаться на статус добросовестного приобретателя. Автоюрист Лев Воропаев считает, что при последующем обращении банка в суд тот, скорее всего, откажет в изъятии автомобиля. Обязательства по кредиту в этом случае останутся за заемщиком. Окончательное решение зависит от обстоятельств сделки и доказательств сторон. Отсутствие уведомления в реестре - весомый аргумент, но не гарантия исхода.

Иной исход возможен, если уведомление уже было в реестре, а покупатель не проверил сведения. Если продавец однако умолчал о долге, банк вправе добиваться взыскания за счет заложенного имущества, несмотря на смену собственника. Запись в реестре ослабляет довод покупателя о том, что он не мог узнать об обременении.

В такой ситуации покупатель может потребовать от продавца расторгнуть договор, вернуть уплаченную цену или возместить убытки - все зависит от обстоятельств дела. Однако решение суда о взыскании денег еще не гарантирует, что их удастся получить: возврат может оказаться затруднительным, если продавец неплатежеспособен.

Худший вариант - покупатель знал о залоге, но все равно согласился на сделку. Если автомобиль изымут, вернуть уплаченное через суд, согласно описанному сценарию, не получится: приобретатель знал об ограничении и принял риск. При оценке дела суд может учесть цену автомобиля и срочность сделки. Значение имеют также способ оплаты, поведение продавца и документы о погашении кредита.

Поэтому в стоимость такой покупки стоит включить проверку реестра. Проверки только по государственному регистрационному номеру недостаточно: Федеральная нотариальная палата рекомендует сверять данные автомобиля по VIN, а затем уточнять марку, модель и год выпуска. Также, стоит проверить ПТС или электронный ПТС и историю регистрационных действий. VIN на автомобиле должен совпадать с указанным в документах.

Если продавец утверждает, что кредит погашен, покупателю стоит запросить справку банка о полном исполнении обязательств. Нужен и документ о прекращении залога. В договоре целесообразно зафиксировать заверения продавца, что автомобиль не находится в залоге и под арестом, регистрационные действия не запрещены, а права третьих лиц отсутствуют. Сохраненные результаты проверки и договор помогут подтвердить обстоятельства сделки в возможном споре. Расписка или подтверждение банковского перевода также пригодятся.