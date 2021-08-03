3 августа 2021, 12:55
Замес из двух фур заблокировал платную трассу М-11 на 5 часов в обе стороны
Вечером в понедельник, 2 августа, движение по платной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» было полностью заблокировано из-за смертельного ДТП с участием двух больших грузовиков. Водители провели в пробке несколько часов.
Дарья Климова Фото: fontanka.ru
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Фото: online47.ru
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Водитель Volvo, 57-летний житель Ленинградской области, госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Водитель Scania погиб на месте, его личность до сих пор не могут установить. Есть версия, что он заснул за рулем. После аварии, которая произошла около семи часов вечера, на трассе в обоих направлениях растянулись огромные пробки. Только к полуночи экстренным службам удалось освободить проезд при помощи бульдозеров.
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