Заниженную 35-летнюю «девятку» отдают в Германии за смешные деньги

Фото: AutoScout

«Девятка» накануне распада СССР была пределом мечтаний многих отечественных автолюбителей. Выставленный на продажу в Германии автомобиль – рестайлинговый вариант с длинным передним крылом. Под капотом 1,3-литровый мотор мощностью 64 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Из особенностей комплектации – электростеклоподъемники, центральный замок, тонировка, а также улучшенная шумоизоляция. Руль был недавно перетянут, а в салоне появились обитые кожзамом спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой.Также предыдущий владелец занизил подвеску и установил новый руль, а также пять лет назад полностью перекрасил кузов. В прошлом году заменили ремень ГРМ. Заявленный пробег – 150 тысяч километров. Данная «девятка» – не экспортный вариант. Машина приехала из Украины и имеет украинские номера и документы.

Продавец просит за нее всего 1499 евро или порядка 135 тысяч рублей. Для России цена вполне адекватная. В Германии Lada Samara может представлять интерес только для выходцев из стран бывшего соцлагеря или любителей экзотики.

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