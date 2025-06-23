Заниженную 35-летнюю «девятку» отдают в Германии за смешные деньги
Также предыдущий владелец занизил подвеску и установил новый руль, а также пять лет назад полностью перекрасил кузов. В прошлом году заменили ремень ГРМ. Заявленный пробег – 150 тысяч километров. Данная «девятка» – не экспортный вариант. Машина приехала из Украины и имеет украинские номера и документы.
Продавец просит за нее всего 1499 евро или порядка 135 тысяч рублей. Для России цена вполне адекватная. В Германии Lada Samara может представлять интерес только для выходцев из стран бывшего соцлагеря или любителей экзотики.
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21.03.2025, 15:30
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В подмосковном Серпухове продают настоящую «капсулу времени». ВАЗ 2109 сошел с конвейера в 1988 году, проехал 60 тысяч километров и по сей день находится в прекрасном состоянии. Читать далее
-
26.03.2024, 21:44
Злостного нарушителя ПДД оштрафовали в Самарской области на 210 тысяч рублей. Машину конфисковали
В октябре 2023 года сотрудники ДПС Самарской области остановили ВАЗ-2109 для проверки документов. У водителя имелись явные признаки опьянения, но от процедуры медосвидетельствования он отказался. Мужчину доставили в отдел полиции, а машину – на штрафстоянку.Читать далее
-
13.11.2023, 06:59
Пять человек погибли в ДТП с фурой в Тверской области
Вечером в воскресенье, 12 ноября, на трассе М-9 «Балтия» произошла страшная авария с участием трех автомобилей. Водитель Ford Focus пошел на обгон вазовской «девятки» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
На каких автомобилях ездят москвичи: названы самые распространенные модели
По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
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