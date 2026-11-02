Автодор показал, как обычный прицеп может уничтожить машину на мокрой дороге

2 ноября 2026, 10:59
Почему прицеп на трассе опаснее, чем кажется: названа главная ошибка водителя
Почему прицеп на трассе опаснее, чем кажется: названа главная ошибка водителя
«Автодор» показал, как скорость на влажном покрытии привела к заносу прицепа и столкновению с ограждением. Машина также получила повреждения. Компания напомнила, как сохранить контроль при буксировке в плохую погоду.
На записи сначала видна легковая машина с прицепом, которая движется по трассе. Но водитель не учел влажное покрытие и погодные условия.
Высокая скорость оказалась критической ошибкой. Прицеп занесло, он ударился о металлическое барьерное ограждение, оторвался от автомобиля и перевернулся. Повреждения получила и сама машина.
«Автодор» напоминает: прицеп увеличивает общую массу автопоезда и влияет на устойчивость и управляемость. На мокрой дороге риск потерять контроль возрастает. Скорость стоит снижать заранее, дистанцию до впереди идущей машины увеличивать. Педали необходимо нажимать плавно, без резких маневров. По рекомендациям экспертов, дистанцию при движении с прицепом следует держать примерно вдвое больше обычной: дополнительная масса и инерция автопоезда увеличивают тормозной путь.
Для автопоездов скорость за пределами населенных пунктов ограничена 70 км/ч, а на автомагистралях - 90 км/ч. Однако на влажном покрытии скорость важно выбирать с учетом дорожных условий и снижать заблаговременно.
При движении с прицепом важно учитывать его влияние на устойчивость автомобиля. В компании также подчеркивают: разрешенная скорость не всегда безопасна. Выбирать ее необходимо с учетом состояния дороги и погоды, а также видимости и особенностей транспортного средства.
О тестировании на М-12 «Восток» системы выявления потенциально опасных ситуаций 100km.ru рассказывал в материале о цифровом контроле. В ходе испытаний система анализирует параметры движения, включая превышение скорости и нарушения режима труда и отдыха. Предупреждения планируется передавать водителям через электронные табло и мобильные приложения, а также по другим цифровым каналам. Проект описан как испытание системы оценки риска, а не как механизм автоматического наказания.
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