Западный скоростной диаметр ставит новые трафик-рекорды
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В компании «Магистраль Северной столицы» акцентируют внимание на том, что росту автомобильного потока способствует широкое использование электронных средств регистрации проезда – транспондеров. На данный момент доля оплат транспондерами при проезде по ЗСД составляет 83%, а на наиболее востребованных пунктах оплаты данный показатель достигает более 87%.
В период до 29 сентября 2019 года по пятницам и воскресеньям на ЗСД действует специальный сезонный тариф для водителей транспортных средств 1 класса, оплачивающих проезд транспондером. Скидка 50% от базового тарифа «Транспондер» действует с 06:00 до 23:59 по пятницам на поездки, начинающиеся с любой развязки ЗСД (исключая КАД (Юг)) и заканчивающиеся съездом на развязке в районе Белоострова. По воскресеньям – при движении от развязки в районе Белоострова до любого съезда, исключая КАД (Юг).
Решение о введении спецтарифа для пользователей, оплачивающих проезд по ЗСД с помощью транспондера, принято в связи с производством работ по реконструкции северного участка Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и увеличением транспортного потока в летний период, в целях разгрузки УДС города и улучшения транспортной ситуации с выездом к местам дачного отдыха в Ленобласти. Оно и верно: в пиковые часы выезда из мегаполиса отмечается заметное увеличение интенсивности движения.
P.S. три месяца назад на крайних правых полосах пунктов оплаты ЗСД на въезде и съезде в районе наб. р. Екатерингофки в тестовом режиме начали работать первые автоматы приема платежей. АПП представляет собой модуль, встроенный в панель кабины на нижнем уровне, предоставляющий возможность бесконтактной оплаты или оплаты банковской картой без участия кассира.
При использовании АПП пользователям, помимо банковской карты, доступны удобные способы оплаты, основанные на NFC-технологиях (near field communication – англ. «ближняя бесконтактная связь»). Это значит, что оплатить проезд можно с помощью смартфонов, умных часов, бесконтактных банковских карт и т.п.
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