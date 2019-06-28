28 июня 2019, 18:27

Западный скоростной диаметр ставит новые трафик-рекорды

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В прошлую пятницу на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекордный показатель транспортного потока. За сутки на платной дороге совершено более 368 тыс. транзакций.
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды

В компании «Магистраль Северной столицы» акцентируют внимание на том, что росту автомобильного потока способствует широкое использование электронных средств регистрации проезда – транспондеров. На данный момент доля оплат транспондерами при проезде по ЗСД составляет 83%, а на наиболее востребованных пунктах оплаты данный показатель достигает более 87%.

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Рост популярности транспондеров вынудил руководство ООО «Магистраль Северной столицы» увеличить в конце января текущего года количество быстрых транспондерных полос - четвертая слева полоса на пункте взимания платы основного хода Северного участка при движении от КАД Север к трассе Е-18 «Скандинавия» заработала в режиме Fast lane. На сегодняшний день пользователям ЗСД выдано более 600 тыс. транспондеров.

В период до 29 сентября 2019 года по пятницам и воскресеньям на ЗСД действует специальный сезонный тариф для водителей транспортных средств 1 класса, оплачивающих проезд транспондером. Скидка 50% от базового тарифа «Транспондер» действует с 06:00 до 23:59 по пятницам на поездки, начинающиеся с любой развязки ЗСД (исключая КАД (Юг)) и заканчивающиеся съездом на развязке в районе Белоострова. По воскресеньям – при движении от развязки в районе Белоострова до любого съезда, исключая КАД (Юг).

Решение о введении спецтарифа для пользователей, оплачивающих проезд по ЗСД с помощью транспондера, принято в связи с производством работ по реконструкции северного участка Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и увеличением транспортного потока в летний период, в целях разгрузки УДС города и улучшения транспортной ситуации с выездом к местам дачного отдыха в Ленобласти. Оно и верно: в пиковые часы выезда из мегаполиса отмечается заметное увеличение интенсивности движения.

Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Западный скоростной диаметр ставит новые трафик рекорды
Напомним, что в рамках недавно прошедшего на берегах Невы Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту. В соответствии с условиями соглашения планируется осуществлять подготовку территории и проектирование будущей развязки.

P.S. три месяца назад на крайних правых полосах пунктов оплаты ЗСД на въезде и съезде в районе наб. р. Екатерингофки в тестовом режиме начали работать первые автоматы приема платежей. АПП представляет собой модуль, встроенный в панель кабины на нижнем уровне, предоставляющий возможность бесконтактной оплаты или оплаты банковской картой без участия кассира.

При использовании АПП пользователям, помимо банковской карты, доступны удобные способы оплаты, основанные на NFC-технологиях (near field communication – англ. «ближняя бесконтактная связь»). Это значит, что оплатить проезд можно с помощью смартфонов, умных часов, бесконтактных банковских карт и т.п.


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Западный скоростной диаметр ставит новые трафик-рекорды
В компании «Магистраль Северной столицы» акцентируют внимание на том, что росту автомобильного потока способствует широкое использование электронных средств регистрации проезда – транспондеров. На данный момент доля оплат транспондерами при проезде по ЗСД составляет 83%, а на наиболее востребованных пунктах оплаты данный показатель достигает более 87%. {{material_125783}} Рост популярности транспондеров вынудил руководство ООО «Магистраль Северной столицы» увеличить в конце января текущего года количество быстрых транспондерных полос - четвертая слева полоса на пункте взимания платы основного хода Северного участка при движении от КАД Север к трассе Е-18 «Скандинавия» заработала в режиме Fast lane. На сегодняшний день пользователям ЗСД выдано более 600 тыс. транспондеров. В период до 29 сентября 2019 года по пятницам и воскресеньям на ЗСД действует специальный сезонный тариф для водителей транспортных средств 1 класса, оплачивающих проезд транспондером. Скидка 50% от базового тарифа «Транспондер» действует с 06:00 до 23:59 по пятницам на поездки, начинающиеся с любой развязки ЗСД (исключая КАД (Юг)) и заканчивающиеся съездом на развязке в районе Белоострова. По воскресеньям – при движении от развязки в районе Белоострова до любого съезда, исключая КАД (Юг). Решение о введении спецтарифа для пользователей, оплачивающих проезд по ЗСД с помощью транспондера, принято в связи с производством работ по реконструкции северного участка Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и увеличением транспортного потока в летний период, в целях разгрузки УДС города и улучшения транспортной ситуации с выездом к местам дачного отдыха в Ленобласти. Оно и верно: в пиковые часы выезда из мегаполиса отмечается заметное увеличение интенсивности движения. {{gallery_1578}} Напомним, что в рамках недавно прошедшего на берегах Невы Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту. В соответствии с условиями соглашения планируется осуществлять подготовку территории и проектирование будущей развязки. P.S. три месяца назад на крайних правых полосах пунктов оплаты ЗСД на въезде и съезде в районе наб. р. Екатерингофки в тестовом режиме начали работать первые автоматы приема платежей. АПП представляет собой модуль, встроенный в панель кабины на нижнем уровне, предоставляющий возможность бесконтактной оплаты или оплаты банковской картой без участия кассира. При использовании АПП пользователям, помимо банковской карты, доступны удобные способы оплаты, основанные на NFC-технологиях (near field communication – англ. «ближняя бесконтактная связь»). Это значит, что оплатить проезд можно с помощью смартфонов, умных часов, бесконтактных банковских карт и т.п.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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