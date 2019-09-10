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10 сентября 2019, 11:00

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID.3 достигает 550 километров

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen вступила в электрическую эру. Серийный хэтчбек ID.3 получил электрическую силовую установку мощностью свыше 200 л.с. и запасом хода без подзарядки до 550 километров. Базовая версия будет стоить менее 30 тысяч евро.
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров

Фото: Volkswagen

Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID 3 достигает 550 километров
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Компания Volkswagen возлагает большие надежды на свой электрокар. Ему прочат судьбу третьей значимой для марки модели наряду с Beetle и Golf. Отсюда и цифра «3» в названии. Кроме того, тройка свидетельствует о принадлежности к третьему размерному классу С. Буквы «ID» расшифровываются как Intelligent Design («умный дизайн») или Identity («идентичность»). Volkswagen ID.3 станет первой моделью марки, которая получит новый логотип.

Volkswagen ID.3 построен на модульной электрической платформе MEB. Тяговая батарея интегрирована в структуру кузова, а электромотор располагается на задней оси. Габариты хэтчбека: длина – 4 260 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 550 мм. Довольно близко к нынешнему Golf. Благодаря иной компоновке силовых агрегатов колесная база ID.3 лишь на 21 мм меньше, чем у Passat: 2 770 мм против 2791 мм. Дополнительное пространство пришлось на салон. Багажник, как у «Гольфа», 380 литров.

В салоне минимум традиционных кнопок, большинство из них – сенсорные с голосовым подтверждением нажатия. Режимы коробки передач переключаются при помощи специальной ручки, расположенной справа от виртуальной панели приборов. Медиасистема с 10-дюймовым экраном имеет функцию голосового управления, для активации которой достаточно произнести фразу «Hello ID».

Первой в продажу поступит приветственная серия 1ST (от «first» - «первый») с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58 кВт-ч (запас хода до 420 км). Максимальная скорость – 160 км/ч. В списке доступного оборудования – медиасистема с навигатором, матричные фары, панорамная крыша, аудиосистема Beats, 20-дюймовые колеса, камера заднего вида и набор электронных ассистентов. Тираж первой партии составит не более 30 000 электрокаров. Цены будут начинаться от 40 тысяч евро. В эту цену уже включены 2 000 кВт∙ч на станциях сети Ionity, а также терминалах, работающих с онлайн-сервисом We Charge.

Позднее на рынок выйдут младшие версии со 150-сильным двигателем и тяговой батареей емкостью 45 кВт-ч (запас хода до 330 км). Цена должна быть менее 30 тысяч евро. Кроме того, электрокару положена батарея емкостью 77 кВт-ч, которая позволяет проезжать без подзарядки до 550 км (по циклу WLTP). Дополнительно можно приобрести «быстрое» зарядное устройство мощностью 100 кВт, от которого за 30 минут можно восполнить заряд, достаточный на 290 км пути. Тестовая сборка начнется в ноябре на заводе Volkswagen в Цвиккау. Первые покупатели получат свои электрокары не ранее лета 2020 года.


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Запас хода серийного электрокара Volkswagen ID.3 достигает 550 километров
{{material_127494}}Компания Volkswagen возлагает большие надежды на свой электрокар. Ему прочат судьбу третьей значимой для марки модели наряду с Beetle и Golf. Отсюда и цифра «3» в названии. Кроме того, тройка свидетельствует о принадлежности к третьему размерному классу С. Буквы «ID» расшифровываются как Intelligent Design («умный дизайн») или Identity («идентичность»). Volkswagen ID.3 станет первой моделью марки, которая получит новый логотип.Volkswagen ID.3 построен на модульной электрической платформе MEB. Тяговая батарея интегрирована в структуру кузова, а электромотор располагается на задней оси. Габариты хэтчбека: длина – 4 260 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 550 мм. Довольно близко к нынешнему Golf. Благодаря иной компоновке силовых агрегатов колесная база ID.3 лишь на 21 мм меньше, чем у Passat: 2 770 мм против 2791 мм. Дополнительное пространство пришлось на салон. Багажник, как у «Гольфа», 380 литров.В салоне минимум традиционных кнопок, большинство из них – сенсорные с голосовым подтверждением нажатия. Режимы коробки передач переключаются при помощи специальной ручки, расположенной справа от виртуальной панели приборов. Медиасистема с 10-дюймовым экраном имеет функцию голосового управления, для активации которой достаточно произнести фразу «Hello ID».Первой в продажу поступит приветственная серия 1ST (от «first» - «первый») с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58 кВт-ч (запас хода до 420 км). Максимальная скорость – 160 км/ч. В списке доступного оборудования – медиасистема с навигатором, матричные фары, панорамная крыша, аудиосистема Beats, 20-дюймовые колеса, камера заднего вида и набор электронных ассистентов. Тираж первой партии составит не более 30 000 электрокаров. Цены будут начинаться от 40 тысяч евро. В эту цену уже включены 2 000 кВт∙ч на станциях сети Ionity, а также терминалах, работающих с онлайн-сервисом We Charge.Позднее на рынок выйдут младшие версии со 150-сильным двигателем и тяговой батареей емкостью 45 кВт-ч (запас хода до 330 км). Цена должна быть менее 30 тысяч евро. Кроме того, электрокару положена батарея емкостью 77 кВт-ч, которая позволяет проезжать без подзарядки до 550 км (по циклу WLTP). Дополнительно можно приобрести «быстрое» зарядное устройство мощностью 100 кВт, от которого за 30 минут можно восполнить заряд, достаточный на 290 км пути. Тестовая сборка начнется в ноябре на заводе Volkswagen в Цвиккау. Первые покупатели получат свои электрокары не ранее лета 2020 года.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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