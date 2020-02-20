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20 февраля 2020, 17:56

Запатентованы новые детали «Русского Прадо»

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения крыльев внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также как «Русский Прадо».
Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: drom.ru

Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: drom.ru

Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: drom.ru

Запатентованы новые детали Русского Прадо

Фото: drom.ru

Запатентованы новые детали Русского Прадо
Запатентованы новые детали Русского Прадо
Запатентованы новые детали Русского Прадо
Запатентованы новые детали Русского Прадо
Запатентованы новые детали Русского Прадо
Запатентованы новые детали Русского Прадо
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Пока журналисты и дизайнеры пытаются угадать, как именно будет выглядеть новый «Патриот», Ульяновский автозавод продолжает методично патентовать все новые и новые детали внедорожника. На этот раз ФИПС опубликовал патентные изображения крыльев новинки.

Как и ожидалось, конструкторы учли слабые места нынешнего «Патриота». В частности, сейчас пластиковые расширители колесных арок создают «парниковые» условия для развития коррозии. Крылья «Русского Прадо» будут отличаться рельефной заводской выштамповкой, которая позволит отказаться от пластиковых накладок.

Премьера новинки намечена на конец 2021 года. Внедорожник строят на существенно модернизированной раме, которая станет прочнее и безопаснее. В моторную гамму войдут 2,3-литровые бензиновые наддувные агрегаты ЗМЗ мощностью 150 и 170 сил, а также 2,5-литровый «атмосферник» на 145 сил и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.

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Валерий
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
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Запатентованы новые детали «Русского Прадо»
{{material_128918}}Пока журналисты и дизайнеры пытаются угадать, как именно будет выглядеть новый «Патриот», Ульяновский автозавод продолжает методично патентовать все новые и новые детали внедорожника. На этот раз ФИПС опубликовал патентные изображения крыльев новинки.Как и ожидалось, конструкторы учли слабые места нынешнего «Патриота». В частности, сейчас пластиковые расширители колесных арок создают «парниковые» условия для развития коррозии. Крылья «Русского Прадо» будут отличаться рельефной заводской выштамповкой, которая позволит отказаться от пластиковых накладок.Премьера новинки намечена на конец 2021 года. Внедорожник строят на существенно модернизированной раме, которая станет прочнее и безопаснее. В моторную гамму войдут 2,3-литровые бензиновые наддувные агрегаты ЗМЗ мощностью 150 и 170 сил, а также 2,5-литровый «атмосферник» на 145 сил и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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