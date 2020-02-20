20 февраля 2020, 17:56
Запатентованы новые детали «Русского Прадо»
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения крыльев внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также как «Русский Прадо».
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
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Внедорожник УАЗ «Патриот» остается одной из самых ожидаемых новинок отечественного автопрома. Смена поколения ...Читать далее
Как и ожидалось, конструкторы учли слабые места нынешнего «Патриота». В частности, сейчас пластиковые расширители колесных арок создают «парниковые» условия для развития коррозии. Крылья «Русского Прадо» будут отличаться рельефной заводской выштамповкой, которая позволит отказаться от пластиковых накладок.
Премьера новинки намечена на конец 2021 года. Внедорожник строят на существенно модернизированной раме, которая станет прочнее и безопаснее. В моторную гамму войдут 2,3-литровые бензиновые наддувные агрегаты ЗМЗ мощностью 150 и 170 сил, а также 2,5-литровый «атмосферник» на 145 сил и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
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Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
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