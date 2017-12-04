Запчасти для «Буранов» и «Тайги» отгружают быстрее прежнего
Это на сотню больше, чем за тот же период 2016-го. Наиболее активно «Буран» и «Тайгу» приобретали в Северо-Западном федеральном округе - Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Нарьян-Маре.
Наряду с этим ускорилась отгрузка запчастей к снегоходам со складов «РМ деталь» — дочернего производства «Русской механики», которое стало самостоятельным юрлицом весной текущего года. Площадь складов здесь выросла в 3 раза, срок ожидания компонентов заметно сократился. На «Русской механике» считают, что всё сделали верно. «РМ деталь» смогла отладить процессы производства деталей и усилить контроль над качеством. На складах внедрили новую систему логистики с использованием мобильных информационных терминалов.
Каждая деталь, поступающая с «Русской механики», проходит жесткий входной контроль, идентифицируется путём штрих-кодирования. Это серьёзно облегчает заказчику приёмку, и он сразу получает полную информацию о продукции.
Теперь «Русская механика» намерена организовать отгрузку запчастей с нового склада без заезда на территорию производства. Для этого подготовят новый подъезд и удобную парковку.
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