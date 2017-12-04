4 декабря 2017, 08:55

Запчасти для «Буранов» и «Тайги» отгружают быстрее прежнего

Самой удачной неделей продаж компании «Русская механика» за последние 5 лет стала седмица с13 по 19 ноября 2017 года - обладателями рыбинских снегоходов стали больше 280 человек.
^

Это на сотню больше, чем за тот же период 2016-го. Наиболее активно «Буран» и «Тайгу» приобретали в Северо-Западном федеральном округе - Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Нарьян-Маре.

Наряду с этим ускорилась отгрузка запчастей к снегоходам со складов «РМ деталь» — дочернего производства «Русской механики», которое стало самостоятельным юрлицом весной текущего года. Площадь складов здесь выросла в 3 раза, срок ожидания компонентов заметно сократился. На «Русской механике» считают, что всё сделали верно. «РМ деталь» смогла отладить процессы производства деталей и усилить контроль над качеством. На складах внедрили новую систему логистики с использованием мобильных информационных терминалов.

Каждая деталь, поступающая с «Русской механики», проходит жесткий входной контроль, идентифицируется путём штрих-кодирования. Это серьёзно облегчает заказчику приёмку, и он сразу получает полную информацию о продукции.

Теперь «Русская механика» намерена организовать отгрузку запчастей с нового склада без заезда на территорию производства. Для этого подготовят новый подъезд и удобную парковку.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Аптечный скандал! Фармацевты скрывают по настоящему эффективные препараты для лечения боли в суставах, вот http:// stopfarma.blogspot.com Им не выгодно чтобы вы были здоровы! Сам прошел курс лечения этим препаратом и за меньше чем месяцем забыл о болях вообще!48
artur436
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Аптечный скандал! Фармацевты скрывают по настоящему эффективные препараты для лечения боли в суставах, вот http:// stopfarma.blogspot.com Им не выгодно чтобы вы были здоровы! Сам прошел курс лечения этим препаратом и за меньше чем месяцем забыл о болях вообще!48
artur436
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Аптечный скандал! Фармацевты скрывают по настоящему эффективные препараты для лечения боли в суставах, вот stopfarma.blogspot.com Им не выгодно чтобы вы были здоровы! Сам прошел курс лечения этим препаратом и за меньше чем месяцем забыл о болях вообще! h8
artur436
В Лос-Анджелесе представлен 1150-сильный гибрид
Аптечный скандал! Фармацевты скрывают по настоящему эффективные препараты для лечения боли в суставах, вот http:// stopfarma.blogspot.com Им не выгодно чтобы вы были здоровы! Сам прошел курс лечения этим препаратом и за меньше чем месяцем забыл о болях вообще!
artur436
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Запчасти для «Буранов» и «Тайги» отгружают быстрее прежнего
Это на сотню больше, чем за тот же период 2016-го. Наиболее активно «Буран» и «Тайгу» приобретали в Северо-Западном федеральном округе - Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Нарьян-Маре.Наряду с этим ускорилась отгрузка запчастей к снегоходам со складов «РМ деталь» — дочернего производства «Русской механики», которое стало самостоятельным юрлицом весной текущего года. Площадь складов здесь выросла в 3 раза, срок ожидания компонентов заметно сократился. На «Русской механике» считают, что всё сделали верно. «РМ деталь» смогла отладить процессы производства деталей и усилить контроль над качеством. На складах внедрили новую систему логистики с использованием мобильных информационных терминалов.Каждая деталь, поступающая с «Русской механики», проходит жесткий входной контроль, идентифицируется путём штрих-кодирования. Это серьёзно облегчает заказчику приёмку, и он сразу получает полную информацию о продукции.Теперь «Русская механика» намерена организовать отгрузку запчастей с нового склада без заезда на территорию производства. Для этого подготовят новый подъезд и удобную парковку.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сыктывкар Псков Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG