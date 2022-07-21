Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта

Ранее мы писали АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada Отечественный автогигант выбрал российского поставщика пружин подвески для автомобилей Lada Largus. Комплектующие ... Читать далее

Накануне 110KM.RU писал, что пружины для подвески автомобилей семейства Lada Largus с августа будет поставлять Уральский пружинный завод в Башкирии. Сегодня паблик Вконтакте «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщил, что белорусский завод светотехнической продукции для автотранспорта «Руденск», расположенный в одноименном поселке под Минском, намерен полностью «импортозаместить» ушедших с российского рынка европейских поставщиков оптики.

Предприятие и ранее сотрудничало с УАЗом, КамАЗом и АвтоВАЗом. Сейчас же здесь готовы увеличить объемы поставок, наладив производство аналогов светотехники немецких, польских и французских фирм из компонентов, поставляемых из Китая, Индии и России. Речь идет о широком комплексе оптики для легковых машин, коммерческого транспорта и сельхозтехники.

Запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники хочет поставлять в Россию и Мелитопольский завод. В последние два года предприятие выпускало исключительно 80- и 120-миллиметровые минометы по заказу Минобороны Украины. Сейчас глава завода Юрий Щадрин рассказал о намерении возобновить производство гражданской продукции, а оборудование для оборонки продать. Уже ведутся переговоры с российскими компаниями, а также с Минским тракторным заводом. «Раньше в РФ мы поставляли 30% своей продукции, теперь это будет 100%», – сообщил Щадрин корреспонденту РИА Новости.

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