Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Фото: Рамблер
Предприятие и ранее сотрудничало с УАЗом, КамАЗом и АвтоВАЗом. Сейчас же здесь готовы увеличить объемы поставок, наладив производство аналогов светотехники немецких, польских и французских фирм из компонентов, поставляемых из Китая, Индии и России. Речь идет о широком комплексе оптики для легковых машин, коммерческого транспорта и сельхозтехники.
Запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники хочет поставлять в Россию и Мелитопольский завод. В последние два года предприятие выпускало исключительно 80- и 120-миллиметровые минометы по заказу Минобороны Украины. Сейчас глава завода Юрий Щадрин рассказал о намерении возобновить производство гражданской продукции, а оборудование для оборонки продать. Уже ведутся переговоры с российскими компаниями, а также с Минским тракторным заводом. «Раньше в РФ мы поставляли 30% своей продукции, теперь это будет 100%», – сообщил Щадрин корреспонденту РИА Новости.
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В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
-
21.07.2022, 13:51
Какие автомобили могут разрешить купить на материнский капитал
Депутаты Госдумы вновь вернулись к вопросу о том, на что можно потратить материнский капитал. Список предлагают расширить на собранные в России автомобили стоимостью до 2 млн рублей.Читать далее
-
21.07.2022, 11:05
Главные достоинства и недостатки электрокаров
Крупнейшие автопроизводители отказываются от разработки новых бензиновых и дизельных ДВС, вкладывая миллиарды в развитие электрокаров. Автомобили с электрической силовой установкой входят в моду, но есть у них и ярые противники, указывающие на ряд серьезных недостатков.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
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