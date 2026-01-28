Что грозит владельцам китайских кроссоверов после ДТП — мало кто знает о реальных сложностях с ремонтом и запчастями

28 января 2026, 09:26
Запчасти на Geely и Haval: почему ремонт становится испытанием
Запчасти на Geely и Haval: почему ремонт становится испытанием
Владельцы Geely и Haval сталкиваются с неожиданными трудностями: долгие сроки ожидания деталей, высокие цены и сомнительное качество ремонта. Почему даже незначительное ДТП может обернуться серьезными расходами и стоит ли рисковать, выбирая китайский автомобиль - разбираемся в деталях.
Покупка нового китайского кроссовера кажется отличной идеей: современный дизайн, богатая комплектация, привлекательная цена. Но радость от приобретения может быстро смениться разочарованием, если речь заходит о ремонте после даже незначительного ДТП. Владельцы Geely, Haval и Chery все чаще сталкиваются с проблемами, о которых предпочитают не говорить в автосалонах.
Например, легкая царапина или вмятина — не повод для паники. Однако даже мелкий удар может обернуться настоящей головной болью. Причина - особенности конструкции и доступности запчастей китайского бренда.
Тонкий металл и пластик: кузовные особенности
Многие эксперты отмечают: кузовные элементы китайских автомобилей зачастую изготавливаются из более тонкого металла, чем у конкурентов из Японии, Кореи или Европы. Разница в толщине может достигать полмиллиметра, что сказывается на прочности. Даже при скорости 30 км/ч повреждения могут затронуть не только дверь, но и порог, стойку, а иногда и силовые элементы.
Силовой каркас, включая лонжероны, обычно изготавливается из металла с меньшей жесткостью. В результате после удара детали деформируются сильнее, чем у аналогичных моделей других брендов. Пластиковые крепления и элементы подвески также не обеспечивают уверенности: при незначительном контакте с бордюром можно получить целый список поврежденных деталей.
Владельцы отмечают: «Меня слегка задели в пробке — пришлось менять дверь, красить крыло, порог повело. В сервисе сказали, что у японца такого бы не случилось».
Долгое ожидание и дорогие детали
Самая большая проблема – это запчасти. Оригинальные детали приходится ждать неделями, а иногда и месяцами. В отдельных случаях ожидание затягивается до полугода. Неоригинальные аналоги есть, но их качество часто оставляет желать лучшего: фары светят куда угодно, только не на дорогу, зеркала трескаются при установке, а пластиковые элементы не сходятся по креплениям.
Цены на детали способны удивить даже опытных автомобилистов. Например, лобовое стекло с подогревом на Haval Jolion может стоить до 250 тысяч рублей, задний фонарь — от 50 тысяч. При этом речь идет не о премиум-бренде, а о массовом кроссовере.
Один из владельцев сообщил: «Ждал фару четыре месяца, купил с разборки — оказалась битая и перекрашенная. Машина все это время стояла без движения».
Страховка: не всегда спасение
Многие надеются на страховку, но и здесь не все так просто. По ОСАГО выплаты ограничены. КАСКО для китайских автомобилей стоит дороже, чем для корейских или японских, выплаты часто занижаются. Страховые компании прекрасно понимают стоимость ремонта и минимизируют свои расходы.
Владельцы рассказывают: «За фару на Coolray насчитали 30 тысяч, реальная цена — 80. Остальное приходилось доплачивать из своего кармана».
Вторичный рынок: потери неизбежны
Продать китайский автомобиль после аварии - задача не из легких. Даже честный ремонт и прозрачная история — покупатели относятся к такой машине с опаской. Эксперты при осмотре сразу обращают внимание на геометрию кузова. Любое отклонение - и интерес к машине исчезает.
Сразу после аварии цены на такие автомобили падают на 30–50%, а продать их становится все сложнее. Один из владельцев Geely Atlas признался: «После лёгкой аварии не смог продать машину даже за полцены. Все смотрели и отказались».
Плюсы есть, но с оговорками
Несмотря на всю сложность, у китайских автомобилей есть свои преимущества. За те же деньги, что и за базовую комплектацию японца на вторичке, можно получить богатое оснащение, современные системы и расширенную гарантию до 7 лет. Однако эти плюсы быстро меркнут, если считать необходимым ремонт.
Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют оформить КАСКО, выбрать проверенные сервисы и учитывать парковочные места. Важно помнить: китайский кроссовер — это компромисс между ценой и экономичностью. Для кого-то он станет удачным выбором, для других — последовательной причиной постоянных проблем.
Похожие материалы Джили, Хавейл
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
Похожие материалы Джили, Хавейл
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее