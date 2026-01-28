Что грозит владельцам китайских кроссоверов после ДТП — мало кто знает о реальных сложностях с ремонтом и запчастями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 09:26

Запчасти на Geely и Haval: почему ремонт становится испытанием

Запчасти на Geely и Haval: почему ремонт становится испытанием

Что грозит владельцам китайских кроссоверов после ДТП — мало кто знает о реальных сложностях с ремонтом и запчастями

Запчасти на Geely и Haval: почему ремонт становится испытанием

Владельцы Geely и Haval сталкиваются с неожиданными трудностями: долгие сроки ожидания деталей, высокие цены и сомнительное качество ремонта. Почему даже незначительное ДТП может обернуться серьезными расходами и стоит ли рисковать, выбирая китайский автомобиль - разбираемся в деталях.

Владельцы Geely и Haval сталкиваются с неожиданными трудностями: долгие сроки ожидания деталей, высокие цены и сомнительное качество ремонта. Почему даже незначительное ДТП может обернуться серьезными расходами и стоит ли рисковать, выбирая китайский автомобиль - разбираемся в деталях.

Покупка нового китайского кроссовера кажется отличной идеей: современный дизайн, богатая комплектация, привлекательная цена. Но радость от приобретения может быстро смениться разочарованием, если речь заходит о ремонте после даже незначительного ДТП. Владельцы Geely, Haval и Chery все чаще сталкиваются с проблемами, о которых предпочитают не говорить в автосалонах.

Например, легкая царапина или вмятина — не повод для паники. Однако даже мелкий удар может обернуться настоящей головной болью. Причина - особенности конструкции и доступности запчастей китайского бренда.

Тонкий металл и пластик: кузовные особенности

Многие эксперты отмечают: кузовные элементы китайских автомобилей зачастую изготавливаются из более тонкого металла, чем у конкурентов из Японии, Кореи или Европы. Разница в толщине может достигать полмиллиметра, что сказывается на прочности. Даже при скорости 30 км/ч повреждения могут затронуть не только дверь, но и порог, стойку, а иногда и силовые элементы.

Силовой каркас, включая лонжероны, обычно изготавливается из металла с меньшей жесткостью. В результате после удара детали деформируются сильнее, чем у аналогичных моделей других брендов. Пластиковые крепления и элементы подвески также не обеспечивают уверенности: при незначительном контакте с бордюром можно получить целый список поврежденных деталей.

Владельцы отмечают: «Меня слегка задели в пробке — пришлось менять дверь, красить крыло, порог повело. В сервисе сказали, что у японца такого бы не случилось».

Долгое ожидание и дорогие детали

Самая большая проблема – это запчасти. Оригинальные детали приходится ждать неделями, а иногда и месяцами. В отдельных случаях ожидание затягивается до полугода. Неоригинальные аналоги есть, но их качество часто оставляет желать лучшего: фары светят куда угодно, только не на дорогу, зеркала трескаются при установке, а пластиковые элементы не сходятся по креплениям.

Цены на детали способны удивить даже опытных автомобилистов. Например, лобовое стекло с подогревом на Haval Jolion может стоить до 250 тысяч рублей, задний фонарь — от 50 тысяч. При этом речь идет не о премиум-бренде, а о массовом кроссовере.

Один из владельцев сообщил: «Ждал фару четыре месяца, купил с разборки — оказалась битая и перекрашенная. Машина все это время стояла без движения».

Страховка: не всегда спасение

Многие надеются на страховку, но и здесь не все так просто. По ОСАГО выплаты ограничены. КАСКО для китайских автомобилей стоит дороже, чем для корейских или японских, выплаты часто занижаются. Страховые компании прекрасно понимают стоимость ремонта и минимизируют свои расходы.

Владельцы рассказывают: «За фару на Coolray насчитали 30 тысяч, реальная цена — 80. Остальное приходилось доплачивать из своего кармана».

Вторичный рынок: потери неизбежны

Продать китайский автомобиль после аварии - задача не из легких. Даже честный ремонт и прозрачная история — покупатели относятся к такой машине с опаской. Эксперты при осмотре сразу обращают внимание на геометрию кузова. Любое отклонение - и интерес к машине исчезает.

Сразу после аварии цены на такие автомобили падают на 30–50%, а продать их становится все сложнее. Один из владельцев Geely Atlas признался: «После лёгкой аварии не смог продать машину даже за полцены. Все смотрели и отказались».

Плюсы есть, но с оговорками

Несмотря на всю сложность, у китайских автомобилей есть свои преимущества. За те же деньги, что и за базовую комплектацию японца на вторичке, можно получить богатое оснащение, современные системы и расширенную гарантию до 7 лет. Однако эти плюсы быстро меркнут, если считать необходимым ремонт.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют оформить КАСКО, выбрать проверенные сервисы и учитывать парковочные места. Важно помнить: китайский кроссовер — это компромисс между ценой и экономичностью. Для кого-то он станет удачным выбором, для других — последовательной причиной постоянных проблем.

Упомянутые марки: Geely, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Хавейл

Похожие материалы Джили, Хавейл

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Благовещенск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться