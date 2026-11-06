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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 20:18

ДТП на парковке: почему записка с телефоном не спасет водителя от лишения прав — разъяснение Верховного суда

ДТП на парковке: почему записка с телефоном не спасет водителя от лишения прав — разъяснение Верховного суда

Оставила записку под дворником — и лишилась прав: почему Верховный суд не счел записку заменой оформлению аварии

ДТП на парковке: почему записка с телефоном не спасет водителя от лишения прав — разъяснение Верховного суда

После столкновения на парковке женщина оставила под дворником номер телефона и уехала. Верховный суд поддержал лишение прав на 12 месяцев: почему ожидание владельца и записка не заменили оформление ДТП по правилам — разбор ПДД.

После столкновения на парковке женщина оставила под дворником номер телефона и уехала. Верховный суд поддержал лишение прав на 12 месяцев: почему ожидание владельца и записка не заменили оформление ДТП по правилам — разбор ПДД.

На парковке у торгового центра водитель автомобиля Hyundai задел заднюю правую дверь припаркованной Toyota. Видеозапись маневра стала одним из ключевых доказательств в деле, которое дошло до Верховного суда.

Как развивался спор

Водительница поврежденной машины утверждала, что больше часа ждала владельца автомобиля. Не дождавшись, она оставила под стеклоочистителем записку с номером телефона и уехала. Однако мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП и лишил водительских прав на 12 месяцев.

Водительница обжаловала постановление, настаивая, что не собиралась скрываться с места происшествия. В жалобе она ссылалась на длительное ожидание хозяина Toyota, незначительный дефект и отсутствие взаимных претензий. По ее мнению, оформлять происшествие по «европротоколу» не обязательно, а действия следовало бы переквалифицировать на часть 1 статьи 12.27 КоАП — тогда вместо лишения прав ей грозил бы штраф в 1 000 рублей.

Однако владелец Toyota версию не подтвердил. По его словам, в день ДТП ему позвонил неизвестный и предложил 2 000 рублей в счет возмещения ущерба. Сумма владельца не устроила. На следующий день он встретился с водительницей и предложил оформить происшествие с участием аварийного комиссара, но она отказалась. Факт причинения ущерба установлен ГИБДД по записи с камеры торгового центра.

Районный суд определил: записка с данными водителя, оставленная после ожидания владельца, не освобождает от административной ответственности. Довод об отсутствии претензий также не был принят во внимание по причинам, зависящим от владельца Toyota. Суд счел состав нарушения формальным: ответственность наступает за сам факт выезда водителя — участника ДТП с места происшествия.

Почему Верховный суд не изменил решение

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе. Верховный суд согласился с ними и отказался переквалифицировать действия водительницы на часть 1 статьи 12.27 КоАП. В решении указано, что она покинула место ДТП, не дождавшись оформления сотрудником ГИБДД и не заполнив извещение по правилам ОСАГО.

Высшая инстанция отдельно отметила: «Утверждение жалобы об отсутствии умысла на оставление места дорожно-транспортного происшествия не может быть признано обоснованным». Для водителей практический смысл решения прост: записка с телефоном сама по себе не заменяет предусмотренную законом процедуру оформления.

В материалах дела не уточняется, был ли у водительницы действующий полис ОСАГО. Этим можно было бы объяснить ее отказ от оформления с аварийным комиссаром, однако суды исходили из того, что она уехала до оформления ДТП. Даже если водитель понимает, что ждать владельца придется долго, порядок действий от этого не меняется.

Что делать, если задели припаркованную машину

Дождитесь владельца или попытайтесь его разыскать — например, через соседей или по громкой связи в торговом центре. Если хозяина не найти в обозримое время, не уезжайте. Позвоните по номеру 112, сообщите оператору о ситуации и действуйте по его указаниям.

Если владелец появится, оформите «европротокол» при условии, что оба участника согласны с характером повреждений. При разногласиях следует вызвать ГИБДД. Учтите: оформление аварии по ОСАГО может повлиять на стоимость следующего полиса — страховщики снижают коэффициент бонус-малус после аварии, в которой водитель признан виновным.

Упомянутые марки: Toyota, Hyundai
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