Запомните самые опасные места на зимних дорогах
Остановки общественного транспорта
Проезжать их стоит осторожно, поскольку из-за большой проходимости транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутки) там часто образуется ледяной накат. К тому же, летняя резина общественного транспорта не слишком хорошо может справляться с обледеневшей дорогой. Так что приближаться к большим автобусам во время торможения не стоит.
Перекрестки
Там и летом аварий бывает много, а уж зимой, когда тормозной путь увеличивается, их число только возрастает. Никогда не пытайтесь проскочить на зеленый в последний момент, да и вообще, старайтесь проезжать перекрестки осторожно. Никогда не знаешь, кто может вылететь наперерез, не сумев вовремя затормозить на скользкой дороге.
Мосты и водоемы
Из-за более высокой влажности вблизи рек, озер и прочих водоемов там чаще случается обледенение. То же самое касается мостов, при спуске с них, нужно учитывать этот момент и быть аккуратнее.
Снежная колея
Особую опасность представляет колея, на дне которой лед. По таким участкам ездить нужно максимально внимательно и держась обеими руками за руль – развернуть вас поперек дороги может в любой момент, и хорошо если на дороге будет пусто.
Снежная колея опасна и на трассе, даже если она совсем небольшая. Чаще всего именно из-за таких вот небольших накатов машины уходят в неконтролируемый занос при попытке пойти на обгон.
Пешеходный переход
Зимой всегда надо сбрасывать скорость заранее, даже если вам кажется, что ступивший на переход человек успеет перейти дорогу раньше, чем вы подъедете. Дорога скользкая, пешеход может упасть, и не каждый способен моментально подскочить и продолжить движение. Вы просто можете не успеть сбросить скорость, если не замедлитесь заранее.
Переметы на открытых участках дороги
Не стоит обманываться, если на большей части дороги почти чисто и снег сдувает ветром, впереди может оказаться перемет. Если днем у вас будет шанс заранее его увидеть, то ночью рискуете в лучшем случае застрять в глубоком снегу или вовсе вылететь с трассы.
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