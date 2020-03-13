13 марта 2020, 14:59
«Запорожец» по цене двух айфонов без пробега
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Фото: motor.ru
В России выставлен на продажу один из последних экземпляров ЗАЗ-968М белого цвета с пробегом 211 километров. Автомобиль из прошлого оценили в 250 тысяч рублей.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Практически все время ЗАЗ-968М провел в гараже, поэтому сохранил первозданный вид. Автомобиль белого цвета, кузов в заводской краске. Пробег — 211 км. В моторном отсеке «Запорожца» установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 45 лошадиных сил, в паре с силовым агрегатом работает четырехступенчатая механика, привод — задний. У владельца также сохранились оригинальная сервисная книжка, заводская инструкция по эксплуатации и запасное колесо.
Автомобиль выставлен за 250 тысяч рублей, что сегодня по цене можно приравнять к двум айфонам. На самом деле это достаточно уникальная машина прошлой эпохи. «Запорожец» является одним из последних экземпляров модели.
Напомним, что в прошлом месяце такой же ЗАЗ-968М, правда в модификации с ножным переключением передач, продавали почти за миллион рублей. Но там и пробег был 17 тысяч километров.
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езжу на заз968м 40лс дороги грунтовка грейдер по асфальту только при подьезде к заправкам к двигателю добавил доп охлаждение масло воздух к карбу берет из салона в любую жару выше 90 гр не грееться езжу круглый год запуск зимой с подогревом примусом шмель 10мин и впуть проходимость лиш бы на днище не ...
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