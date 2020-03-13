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13 марта 2020, 14:59

«Запорожец» по цене двух айфонов без пробега

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Фото: motor.ru
В России выставлен на продажу один из последних экземпляров ЗАЗ-968М белого цвета с пробегом 211 километров. Автомобиль из прошлого оценили в 250 тысяч рублей.
Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега

Фото: motor.ru

Запорожец по цене двух айфонов без пробега
Запорожец по цене двух айфонов без пробега
Запорожец по цене двух айфонов без пробега
Запорожец по цене двух айфонов без пробега
Запорожец по цене двух айфонов без пробега
Запорожец по цене двух айфонов без пробега
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В российском гараже 27 лет простояла редкая модель ЗАЗ-968М. Эту модернизированную версию «запорожца» выпускали с 1979 по 1994 год. В конце 1979 года модель пришла на смену ЗАЗ-968, который выпускался в период с 1971 по 1979 год.

Практически все время ЗАЗ-968М провел в гараже, поэтому сохранил первозданный вид. Автомобиль белого цвета, кузов в заводской краске. Пробег — 211 км. В моторном отсеке «Запорожца» установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 45 лошадиных сил, в паре с силовым агрегатом работает четырехступенчатая механика, привод — задний. У владельца также сохранились оригинальная сервисная книжка, заводская инструкция по эксплуатации и запасное колесо.

Автомобиль выставлен за 250 тысяч рублей, что сегодня по цене можно приравнять к двум айфонам. На самом деле это достаточно уникальная машина прошлой эпохи. «Запорожец» является одним из последних экземпляров модели.

Напомним, что в прошлом месяце такой же ЗАЗ-968М, правда в модификации с ножным переключением передач, продавали почти за миллион рублей. Но там и пробег был 17 тысяч километров.

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Форум ЗАЗ 968
езжу на заз968м 40лс дороги грунтовка грейдер по асфальту только при подьезде к заправкам к двигателю добавил доп охлаждение масло воздух к карбу берет из салона в любую жару выше 90 гр не грееться езжу круглый год запуск зимой с подогревом примусом шмель 10мин и впуть проходимость лиш бы на днище не ...
сергей
Посмотрите, что получится, если скрестить Porsche и «Запорожец»
Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
Отзыв о ЗАЗ 968 1973 года
Класс - первая машина
etrusk
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«Запорожец» по цене двух айфонов без пробега
{{material_129268}}В российском гараже 27 лет простояла редкая модель ЗАЗ-968М. Эту модернизированную версию «запорожца» выпускали с 1979 по 1994 год. В конце 1979 года модель пришла на смену ЗАЗ-968, который выпускался в период с 1971 по 1979 год.Практически все время ЗАЗ-968М провел в гараже, поэтому сохранил первозданный вид. Автомобиль белого цвета, кузов в заводской краске. Пробег — 211 км. В моторном отсеке «Запорожца» установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 45 лошадиных сил, в паре с силовым агрегатом работает четырехступенчатая механика, привод — задний. У владельца также сохранились оригинальная сервисная книжка, заводская инструкция по эксплуатации и запасное колесо.Автомобиль выставлен за 250 тысяч рублей, что сегодня по цене можно приравнять к двум айфонам. На самом деле это достаточно уникальная машина прошлой эпохи. «Запорожец» является одним из последних экземпляров модели.Напомним, что в прошлом месяце такой же ЗАЗ-968М, правда в модификации с ножным переключением передач, продавали почти за миллион рублей. Но там и пробег был 17 тысяч километров.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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