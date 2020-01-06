Запорожский автозавод начал собирать российские «Лады»
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Если разобраться, все логично: ЗАЗ является частью корпорации «Укравто», принадлежащей предпринимателю Тариэлу Васадзе, а она, как известно, работает в статусе импортера Lada на рынке «самостийной».
Издание «Главком» обратилось за комментарием в пресс-службу «Укравто», но там не подтвердили, но и не опровергли информацию о начале производства Lada. При этом отметили, что ведут переговоры с разными производителями. Мол, не исключена возможность постановки на конвейер Renault Arkana.
Информацию о производственном сближении «Укравто» и российского «АвтоВАЗа» подтвердил изданию один из украинских дилеров Lada. По его информации, в его шоу-рум уже поступила пробная (тестовая) партия собранных на ЗАЗе Lada Largus.
Для справки: сегодня через дилерскую сеть «Укравто» реализуются следующие модели Lada: Largus, Vesta Sedan, Vesta SW, Vesta SW Cross, Lada 4x4, XRay, Granta и Largus.
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