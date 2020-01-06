Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 января 2020, 13:14

Запорожский автозавод начал собирать российские «Лады»

  • 884
  • 0
Фото: Lada
Украинские СМИ пишут о том, что на многострадальном Запорожском автозаводе стартовало производство российских Lada. Поверить в это трудно, учитывая политические реалии, однако информация, похоже, не из разряда первоапрельских.

Если разобраться, все логично: ЗАЗ является частью корпорации «Укравто», принадлежащей предпринимателю Тариэлу Васадзе, а она, как известно, работает в статусе импортера Lada на рынке «самостийной».

Издание «Главком» обратилось за комментарием в пресс-службу «Укравто», но там не подтвердили, но и не опровергли информацию о начале производства Lada. При этом отметили, что ведут переговоры с разными производителями. Мол, не исключена возможность постановки на конвейер Renault Arkana.

Информацию о производственном сближении «Укравто» и российского «АвтоВАЗа» подтвердил изданию один из украинских дилеров Lada. По его информации, в его шоу-рум уже поступила пробная (тестовая) партия собранных на ЗАЗе Lada Largus.

Для справки: сегодня через дилерскую сеть «Укравто» реализуются следующие модели Lada: Largus, Vesta Sedan, Vesta SW, Vesta SW Cross, Lada 4x4, XRay, Granta и Largus.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Музей ретро-автомобилей в Сочи: мал золотник, да дорог
Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 24 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Запорожский автозавод начал собирать российские «Лады»
Если разобраться, все логично: ЗАЗ является частью корпорации «Укравто», принадлежащей предпринимателю Тариэлу Васадзе, а она, как известно, работает в статусе импортера Lada на рынке «самостийной». Издание «Главком» обратилось за комментарием в пресс-службу «Укравто», но там не подтвердили, но и не опровергли информацию о начале производства Lada. При этом отметили, что ведут переговоры с разными производителями. Мол, не исключена возможность постановки на конвейер Renault Arkana.Информацию о производственном сближении «Укравто» и российского «АвтоВАЗа» подтвердил изданию один из украинских дилеров Lada. По его информации, в его шоу-рум уже поступила пробная (тестовая) партия собранных на ЗАЗе Lada Largus.Для справки: сегодня через дилерскую сеть «Укравто» реализуются следующие модели Lada: Largus, Vesta Sedan, Vesta SW, Vesta SW Cross, Lada 4x4, XRay, Granta и Largus.
2020-01-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Симферополь Кемерово
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.