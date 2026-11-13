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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

13 ноября 2026, 08:16

Стекла резко затягивает пеленой: какую ошибку с кнопками делают водители?

Стекла резко затягивает пеленой: какую ошибку с кнопками делают водители?

Опасная «слепота» в дождь: какие лайфхаки от запотевания только ухудшают обзор?

Стекла резко затягивает пеленой: какую ошибку с кнопками делают водители?

Конденсат ухудшает обзор и появляется из-за влаги в салоне. Максимальный обдув на лобовое стекло помогает быстрее убрать запотевание. Разбираемся, когда пригодится кондиционер и почему бытовые средства могут оставить опасные разводы.

Конденсат ухудшает обзор и появляется из-за влаги в салоне. Максимальный обдув на лобовое стекло помогает быстрее убрать запотевание. Разбираемся, когда пригодится кондиционер и почему бытовые средства могут оставить опасные разводы.

Мокрые коврики и одежда с обувью приносят влагу в салон. Ее добавляют и сами пассажиры: при дыхании и потоотделении влажность воздуха повышается. Когда теплый влажный воздух касается холодного стекла, на нем оседает конденсат. Редакция 110km.ru выяснила, как эффективно противостоять запотеванию стекол в машине.

Начните с обдува лобового стекла: установите максимальную скорость вентилятора и самую высокую температуру. Направленный поток прогревает поверхность и помогает убрать влагу. В современных автомобилях для этого часто есть отдельная кнопка с символом лобового стекла. Этот режим может автоматически менять распределение воздуха и временно отключать некоторые настройки климатической системы. Если машина оснащена обогревом стекла, его также можно включить. 

Главное: не оставляйте влагу циркулировать по салону. Режим рециркуляции обычно гоняет один и тот же воздух и при сыром салоне мало помогает. Эксперты предупреждают, что при включенной рециркуляции стекла могут запотевать быстрее, и не рекомендуют оставлять этот режим включенным надолго. Исключение: холодная сухая погода. Тогда рециркуляция может быстрее подать на стекла теплый воздух. Если снаружи суше, чем внутри, проветрите автомобиль. В дождь и туман открытые окна проблему обычно не решают.

Кондиционер также осушает воздух, поэтому его стоит включить вместе с обдувом, если автомобиль допускает такую работу при текущей температуре. В климатических системах функции кондиционирования и обдува стекла могут управляться отдельно. При наружной температуре около 5 градусов он отключается. Если стекло уже мокрое, его можно аккуратно вытереть чистой тканью или губкой. Если запотело не изнутри, а снаружи, включите стеклоочистители: наружный конденсат связан с влагой на внешней поверхности и требует другого способа удаления.

Состояние стекла имеет значение: на чистой поверхности влага оседает меньше. Регулярная мойка внутренней стороны, лучше со средством для стекол, помогает избежать налета и разводов. А вот средство для мытья посуды и пена для бритья могут оставить пленку из-за добавок в составе. Лучше не использовать их на автомобильных стеклах: в темноте или при встречном свете разводы могут ухудшить видимость. Кошачий наполнитель в хлопковом мешочке - еще один миф. Влагу из воздуха в салоне он не впитывает. 

Если запотевание повторяется, проверьте, не попадает ли в салон вода через поврежденные уплотнители. Причиной также бывают засоренный водосток или влажный салонный фильтр. Если запотевание мешает обзору, сначала очистите стекла и дождитесь восстановления видимости, прежде чем продолжать движение. При покупке подержанного автомобиля состояние салона также помогает оценить его эксплуатацию. Подробнее об этом рассказано в разборе следов работы в такси.

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