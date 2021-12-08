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8 декабря 2021, 22:00

Заправочный пистолет отстреливает до окончания заправки: это хорошо или плохо?

Вам предстоит не самое простое автопутешествие в удаленный уголок N---ской области, вы знаете, что с заправками там «голяк», а потому накануне выезда заправляете машину по «самое не могу».
Фото: В. Субботин
Заправочный пистолет отстреливает до окончания заправки это хорошо или плохо
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Фото: Stern.de

Вы полагаете, что сделали все правильно, однако у экспертов совершенно иное мнение на этот счет. Они утверждают: дозаправка после отсечки вредна и опасна.

По словам Патрика Браун-Харрисона, преподавателя SAIT Polytechnic в канадском Калгари, полный бак способен нанести урон системе вентиляции топливной системы автомобиля. Насос, работающий в паре с пистолетом топливно-раздаточной колонки (ТРК) – умная штука: при заполнении бензобака, как только обнаруживается изменение давления воздуха, он автоматически прекращает работу.

«Откуда насос знает, что бак заполнен»?

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«Когда я был ребенком, - говорит эксперт, - задавался вопросом: «Откуда насос знает, что бак заполнен»? На тот момент это было для меня в списке великих загадок жизни. Но, к счастью, это не самый сложный ребус - никаких лазеров или мини-камер. Газовый насос – несложная конструкция. Форсунки насоса работают таким образом, что, когда бензин возвращается в него, автоматически отключается поток».

Как разъясняет г-н Браун-Харрисон, пока вы держитесь за спусковой крючок и заполняете бак, воздух течет через эту трубку. Когда же отверстие заполняется бензином (бак наполнен), внутри сопла образуется вакуум и срабатывает датчик, отключающий поток газа.

Допустим, вы этого не знали и продолжаете лить горючее в бак. В этом случае оно просто выплеснется из шланга аккурат вам под ноги. Можно, конечно, порадоваться, мол, автозаправке ваши честно оплаченные граммы нисколько не достанутся, вот только и вам они как козе барабан, только испачкаетесь почем зря.

Выдавливание лишнего топлива через клапан горловины бензобака – вещь малоприятная. В «лайтовом» случае вы просто запачкаете кузов своей «ласточки» и потеряете свои же топливные граммы. А если топливо просочится через пробку во время движения? Такое, увы, случается. Также оно может попасть на тормозные механизмы или раскалённые элементы выхлопной системы.

Настройка системы – дело тонкое

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Далее: нажав на «курок» заправочного пистолета после автоматической остановки ТРК, вы рискуете не только не получить вожделенных лишних граммов бензина (солярки), но и увеличить сумму счета. А все по той причине, что насос, работающий при высоком давлении в вакуумной среде, банально втянет горючее назад.

Заправочная аппаратура на АЗС отрегулирована на верный объем заливаемого топлива. То есть пистолет отсекает подачу бензина (солярки) конкретно в тот момент, когда возникает вероятность переполнения топливного бака с возможностью вытекания залитого. Эксперты говорят, что при каждом отсекании бензина пистолетом с последующим возобновлением процесса заправки можно потерять до 30-50 мл горючего.

Ныне выпускаемые автомобили оборудованы т.н. испарительной топливной системой. Она работает таким образом, чтобы всячески препятствовать выходу паров из топливного бака. Если последний вдруг переполняется, система рискует быть поврежденной, поскольку бензин (солярка) попадает в область, предназначенную для отведения паров.

Ваше понятное желание заправиться до полной или круглой суммы может привести пусть к незначительному, но все же увеличению расхода топлива. Патрик Браун-Харрисон предлагает сделать простой замер: сколько литров на километр пути будет показывать прибор после заправки до щелчка и сравнить его, например, с поездкой после посещения АЗС, когда был дополнительно нажат «курок» пистолета.

Заполнение по принципу канистры

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Есть еще один важный момент: на современных автомобилях адсорбер смонтирован на уровне бензобака (или ниже оного). При этом вентиляционная трубка из бензобака выходит в топливный фильтр, куда и сливается часть бензина при не запланированном переполнении. Как итог - подсос внешнего воздуха с последующим неправильным приготовлением топливовоздушной смеси. А это, по цепочке, неуверенная работа двигателя мотора и повышенный «аппетит».

Ремонт топливной системы – операция не из дешевых, вы это знаете не хуже нашего. Бывает, что после заправки полного бака и т.н. «дощелкивания» пистолета под козырьком панели приборов вдруг загорается Check – значит, возможна неисправность или некачественное горючее. В общем, будем помнить, что заправлять полный бак желательно «до щелчка» - так оно безопаснее.

Вы, наверное, на собственном опыте проверяли, что при желании стандартная 20-литровая канистра может вместить в себя все 22 литра. Не спешите ругать производителя, он все сделал правильно, по ГОСТу. Просто «лишний» объем – это ничто иное, как «защита от дурака»: если, скажем, будет сильная тропическая жара, «по правилам» заполненная емкость легко выдержит температурную нагрузку, с канистрой ничего не случится. Та же картина и с топливным баком автомобиля – автопроизводитель умышленно указывает слегка заниженную емкость.

Кстати

Вы, поди, смотрели фильмы, где рассеянные герои покидают заправку, забыв вынуть пистолет из топливного бака автомобиля. Как следствие – зрелищный грандиозный по масштабу пожар, от которого зрители пищат. В реальной жизни такого сценария быть не должно, потому как каждый шланг имеет защиту с автоматическими клапанами. То есть сигнальный канал пистолета автоматически перекроется специальным шариком и прольется совсем немного топлива, что называется, в полном соответствии со стандартами.

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