Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии

Ранее мы писали Под запрет на экспорт автомобилей из Японии попали также вэны и грузопассажирские автомобили Журналисты портала «Дром» выяснили, что санкции в части запрета на экспорт из Японии в Россию новых и подержанных ... Читать далее

По данным японской компании USS, специализирующейся на автомобильных аукционах, в августе средняя цена подержанных автомобилей на японских аукционах едва превысила 1 млн иен (663 тысячи рублей по курсу), что оказалось на 7% ниже, чем в августе 2022-го. Число сделок сократилось на 10%. В сентябре машины продолжили дешеветь. Опрошенные агентством Nikkei эксперты в один голос заявили, что цены будут падать и дальше.

Россия до недавнего времени являлась одним из крупнейших рынков сбыта подержанных автомобилей из Японии. В нашу страну поставляли до 20% всех машин с пробегом. Новые ограничения затронут не менее половины этого объема. Машины, которые теперь нельзя продать в Россию, заполонят местный рынок и обрушат цены.

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