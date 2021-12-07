Запрет на регистрацию автомобиля: кто выносит запрет и как его снять
Кто и за что может вынести запрет на регистрацию машины
Если вынесен запрет действий по регистрации машины, вы сможете пользоваться ею в обычном режиме: покупать ОСАГО, проходить ТО и т.д. Однако у вас не будет права на регистрационные действия, а значит, вы не сможете продать автомобиль, передать его в дар или по наследству, получить на него новые номерные знаки.
Новый собственник не сможет поставить машину на учет на свое имя, и этот факт будет отпугивать покупателей. Следовательно, пока запрет не снят, выставлять автомобиль на продажу нет смысла.
Запрет на совершение регистрации вправе наложить:
- Органы таможни, если обнаружились нарушения правил ввоза машины или указание недостоверных данных.
- Органы следствия, если автомобиль является вещественным доказательством по уголовному делу.
- Сотрудники автоинспекции, если при осмотре машины выявлены несоответствия данных ПТС и характеристик автомобиля. Например, VIN-номер в ПТС не соответствует тому, что указан на автомобиле.
- Судебные органы, если автомобиль – это имущество, подлежащее разделу при разводе супругов. Запрет накрадывается с целью пресечь продажу машины одним из супругов до окончания бракоразводного процесса.
- Сотрудниками социальных служб или судебными приставами, если у водителя есть долги по штрафам ГИБДД, налоговым сборам, алиментам, коммунальным платежам, кредитам и т.п.
Чаще всего именно последний пункт является причиной вынесения запрета на регистрацию в отношении автомобиля водителя. Пока вы полностью не урегулируете спорный вопрос с тем или иным ведомством, вынесшим запрет, снять его вы не сможете.
Как снять запрет на регистрацию машины
Если вы решили продать свой автомобиль, обязательно проверьте, нет ли запрета на регистрационные действия. На сегодняшний день очень много онлайн-сервисов, позволяющих провести такую проверку.
Вы можете воспользоваться:
- сайтом судебных приставов;
- сайтом автоинспекции;
- сервисом «Автотека»;
- сервисом «Автокод.ру»;
- другими сервисами по проверке истории машины.
Первые два варианта бесплатные, а за остальные нужно будет заплатить.
Обычно результат проверки содержит информацию о ведомстве, которое вынесло запрет. Обратитесь в ГИБДД и получите на руки копию постановления о запрете действий по регистрации машины. Далее решать вопрос по снятию запрета нужно будет со службой, наложившей его. Обратитесь в это ведомство и попробуйте урегулировать проблему.
Если причиной запрета являются долги по каким-либо платежам – закройте их, а если кредитные платежи – начните их выплачивать кредитору и попросите снять обременение.
Если вы не согласны с долгом, который вам вменяют – обратитесь в суд.
Получив на руки постановление о снятии запрета на регистрацию, отнесите его в автоинспекцию. Теперь можно будет выставить автомобиль на продажу.
Что делать, если вы купили машину с запретом на регистрацию
Каждый покупатель должен проверить машину на запрет на регистрацию до покупки с помощью сервисов, о которых мы писали выше. Но иногда халатность приводит к тому, что покупатель узнает об имеющемся запрете только когда получает отказ в регистрации от сотрудников ГИБДД.
Если продавец предлагает вам продажу по доверенности вместо заключения договора купли-продажи, у него на руках дубликат ПТС или машину продает не собственник – тщательно проверяйте автомобиль, не экономя времени и денег на проверках.
Но если вы все же купили автомобиль с запретом на регистрацию, нужно:
- обратиться к бывшему собственнику, и попросить его уладить проблему, а именно, снять запрет. Если продавец честный, то он урегулирует вопрос с государственными органами, и снимет запрет на регистрацию с машины.
- если вам не удалось разыскать бывшего владельца, либо долг настолько огромный, что он отказался его выплачивать, нужно обратиться в суд. Вы сможете либо аннулировать договор купли-продажи, либо снять запрет с автомобиля. Так как вы являетесь новым собственником, долги бывшего хозяина отношения к вам не имеют, и суд может пойти вам на встречу, и, сняв запрет с принадлежащей уже вам машины, переложить его на другое имущество должника.
- Если долг продавца не большой, можно погасить его самостоятельно и снять запрет.
«Чтобы снять запрет, необходимо составить жалобу и направить ее старшему приставу подразделения, где было вынесено постановление. Жалоба составляется в свободной форме. Ее должны рассмотреть в 10-дневный срок и вынести решение (ст. 126 ФЗ № 229). А его копию - направить заявителю (ст. 127 ФЗ № 229). Если жалоба удовлетворена - получить копию постановления о снятии запрета и направиться в ГИБДД. Если отказано - обжаловать арест в суд. Далее готовится административный иск к приставу. Описывается в нем ситуация как в жалобе в ФССП. Указывается, что несмотря на жалобу приставы не отреагировали, запрет не сняли. Просите снять арест и запрет на регистрацию. Иск подается в районный суд по месту расположения подразделения ФССП. Предъявить нужно оригинал договора купли-продажи. Удастся доказать суду, что договор действительно заключен раньше, чем вынесли постановление - успех обеспечен. После вступления в силу получить решение, и с ним направиться в ГИБДД. Там на его основании снимут запрет и поставят автомобиль на учет. Успешное оспаривание можно гарантировать, только если договор купли-продажи заключен еще до даты вынесения постановления о запрете регистрационных действий. В этом случае покупателя можно считать добросовестным приобретателем - на момент заключения договора аресты отсутствовали, а значит, автомобиль был куплен законно. Если договор купли-продажи заключен после того, как был наложен арест, то так как бывший владелец не мог распоряжаться автомобилем, договор будет недействителен», - рассказал 110km.ru председатель Волгоградской коллегии адвокатов Виктор Демянчук.
«Если запрет был до момента заключения договора, выхода два - решать мирным способом с владельцем, договариваться, возвращать машину. Если владелец не идёт на контакт - нужно идти в суд, расторгать договор купли-продажи и возвращать деньги. Нужно будет доказать в суде, что вы добросовестный покупатель, и не вступали в сговор с продавцом. Что вы купили авто по рыночной цене (если машина стоит по договору сильно дешевле, то суд решит что вы знали о проблемах авто и купили, поэтому будут не на вашей стороне). Также лучше бы иметь доказательства того, что вы авто проверяли, и в базе не было информации о запрете на рег. действия. Это может быть заверенный нотариусом скриншот страницы сайта ГИБДД РФ, или справка из ГИБДД. По факту, если вы авто не проверили перед покупкой, а потом узнали что на нём запрет - расторгнуть договор практически нереально», - пояснил автомобильный эксперт Олег Мазай.
Заявление в суд также необходимо дополнить следующими документами:
- своим паспортом;
- договором купли-продажи машины;
- копией техпаспорта автомобиля, в который вы вписаны, как новый собственник;
- копией постановления о запрете на регистрацию.
Получив на руки копию постановления и подтверждающие документы от судебных приставов о снятии запрета, можно отправляться в автоинспекцию и регистрировать машину на свое имя по обычной схеме.
Сколько времени уйдет на то, чтобы снять запрет на регистрацию
После того, как вы исполните свои финансовые обязательства перед судебными приставами или иным ведомством, в течение пяти дней исполнительное производство в отношении вас будет прекращено. Еще три дня уйдет на вынесение постановления о том, что финансовых претензий к вам больше нет.
То есть, на стандартный процесс снятия запрета уйдет 8 дней.
Затем документы будут отправлены в ГИБДД. Обычно, в зависимости от способа отправки, на это уходит около 5-7 дней.
Если вы выплатили долг, а запрет на регистрацию не снят, проверьте, нет ли в отношении вас других исполнительных производств. Возможно, этот запрет был не единственный.
Если нет иных запретов на регистрацию, а автоинспекция не получила документов о том, что исполнительное производство прекращено, принесите самостоятельно копию решения по вашему делу в ГИБДД. Возможно, документы просто потеряли.
Чтобы не получить запрет на регистрацию, вовремя вносите коммунальные и иные платежи, и не копите долги по штрафам. А чтобы не пришлось снимать чужой запрет на регистрацию – проверяйте автомобиль до покупки и будьте осторожны.
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