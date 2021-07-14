Запретный тюнинг: что нельзя устанавливать на автомобиль
В России инспекторы ГИБДД периодически проводят рейды по проверке запрещенного и неузаконенного тюнинга. Особенно с наступление жары любят проверить тонировку. С ужесточением правил прохождения ТО маленькие изменения могут стать большой проблемой. Все требования к изменениям в автомобилях прописаны в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Пройти ТО не получится если на автомобиле установлены нестандартные бампера.
«Если водители хотят поставить на свои внедорожники силовые металлические бамперы, то с ними при регистрации в ГИБДД возникают настоящие проблемы. Прямого запрета на их установку и регистрацию не существует. Но срабатывают негласные правила: в ГИБДД почему-то просто боятся выдавать разрешения на такие изменения и не хотят их регистрировать», — цитирует эксперта Autonews.ru.
Запрещено самостоятельно устанавливать на автомобиль колеса большего или меньшего диаметра, чем рекомендует производитель. Не удастся пройти ТО, если на авто установлены проставки, которые увеличивают вылет диска наружу. Даже колпаки должны быть стандартными. Любое отклонение сейчас требует регистрации.
Нельзя устанавливать на окна дефлекторы. Хотя на практике это изменение в конструкции никто не регистрирует. Но в реальной жизни все будет зависеть от взглядов и настроения инспектора. Запрещено ставить на автомобили спойлеры, по правилам их тоже нужно регистрировать.
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