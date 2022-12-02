Запущена сезонная сервис-программа Renault: что она предлагает?

Сервисная программа включает 3 спецпредложения. Среди них:

Бесплатная комплексная диагностика по 30 пунктам: осмотр двигателя и моторного отсека, проверка уровней технических жидкостей, ходовой части, тормозной системы, электропроводки и оборудования. В случае устранения неисправностей и приобретения запасных частей данная диагностика для клиента бесплатна, если же после ее проведения не проводились сервисные работы и не были приобретены запчасти, ее стоимость составит 799 руб.

Карта помощи на дорогах Renault Assistance в подарок: владельцы автомобилей Renault, прошедшие определенное ТО в период проведения данного спецпредложения, получают карту помощи на дороге Renault Assistance в подарок: при прохождении ТО-1, ТО-2 – карта Renault Assistance Plus; при прохождении ТО-3, ТО-4 – карта Renault Assistance Drive; при прохождении ТО-5 и далее – карта Renault Assistance Optimal.

По карте Renault Assistance Plus будет доступна одна услуга, по Renault Assistance Drive – 3 услуги, для Renault Assistance Optimal срок действия карты равен межсервисному интервалу: 15 000 км или 1 год, без ограничения по количеству услуг.

: количество позиций, доступных для клиентов, насчитывает более 1 250 наименований, среди которых представлены накладки на пороги, ковры в салон и поддоны в багажник, подкрылки, дефлекторы, брызговики, колесные диски (литые и штампованные) и пр.

Также с 1 декабря 2022 года запущены 2 сервис-продукта, которые будет действовать на постоянной основе:

Помощь на дороге Renault Assistance - полноценный сервис мобильности, покрывающий широкий спектр потребностей автомобилистов. В его рамках доступны: эвакуация автомобиля при ДТП или при возникшей неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, информационная и юридическая поддержка в режиме 24/7. Карта клиентов сервиса имеет 4 варианта с разным набором нужных услуг. Каждую из данных карт можно приобрести у дилеров Renault.

Программа рассрочки на услуги сервиса – спецпредложение для владельцев Renault на услуги сервиса и запчасти: предусмотрена рассрочка от 3 до 4 месяцев, 0% переплаты без первоначального взноса.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах