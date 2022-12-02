Запущена сезонная сервис-программа Renault: что она предлагает?
Сервисная программа включает 3 спецпредложения. Среди них:
Бесплатная комплексная диагностика по 30 пунктам: осмотр двигателя и моторного отсека, проверка уровней технических жидкостей, ходовой части, тормозной системы, электропроводки и оборудования. В случае устранения неисправностей и приобретения запасных частей данная диагностика для клиента бесплатна, если же после ее проведения не проводились сервисные работы и не были приобретены запчасти, ее стоимость составит 799 руб.
Карта помощи на дорогах Renault Assistance в подарок: владельцы автомобилей Renault, прошедшие определенное ТО в период проведения данного спецпредложения, получают карту помощи на дороге Renault Assistance в подарок: при прохождении ТО-1, ТО-2 – карта Renault Assistance Plus; при прохождении ТО-3, ТО-4 – карта Renault Assistance Drive; при прохождении ТО-5 и далее – карта Renault Assistance Optimal.
По карте Renault Assistance Plus будет доступна одна услуга, по Renault Assistance Drive – 3 услуги, для Renault Assistance Optimal срок действия карты равен межсервисному интервалу: 15 000 км или 1 год, без ограничения по количеству услуг.
Также с 1 декабря 2022 года запущены 2 сервис-продукта, которые будет действовать на постоянной основе:
Помощь на дороге Renault Assistance - полноценный сервис мобильности, покрывающий широкий спектр потребностей автомобилистов. В его рамках доступны: эвакуация автомобиля при ДТП или при возникшей неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, информационная и юридическая поддержка в режиме 24/7. Карта клиентов сервиса имеет 4 варианта с разным набором нужных услуг. Каждую из данных карт можно приобрести у дилеров Renault.
Программа рассрочки на услуги сервиса – спецпредложение для владельцев Renault на услуги сервиса и запчасти: предусмотрена рассрочка от 3 до 4 месяцев, 0% переплаты без первоначального взноса.
-
01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
23.11.2022, 09:10
С чем владельцы китайских автомобилей чаще обращаются в сервис
Владельцы автомобилей китайских брендов, как и большинство автомобилистов, купивших новые машины, обычно приезжают в дилерских сервис на плановое ТО и сезонный шиномонтаж. Но есть и более специальные причины обращения.Читать далее
-
20.11.2022, 13:34
Денег нет, но вы держитесь: водители все чаще прибегают к займам на ремонт своих машин
Количество микрозаймов, которые россияне берут на авторемонт и запчасти для автомобилей, непрестанно растет. Об этом свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.Читать далее
-
20.11.2022, 00:13
5 причин заменить ремень ГРМ
При обрыве ремня газораспределительного механизма на многих моторах поршни бьют по клапанам, что влечет дорогостоящий ремонт силового агрегата. Избежать лишних проблем поможет его своевременная замена.Читать далее
-
17.11.2022, 09:25
Россияне готовы сменить автомобиль ради более дешевых запчастей
С введением санкций против России стали расти не только цены на новые автомобили, но и на комплектующие и расходные материалы. Осложнился процесс обслуживания и ремонта машины, некоторые оригинальные запчасти можно ждать по нескольку месяцев. В таких условиях автовладельцы начали задумываться о смене автомобиля.Читать далее
-
16.11.2022, 14:27
Трудно ли обслуживать электрокар?
Электрокары потихоньку начинают осваивать российский рынок. В Липецкой области стартовало производство автомобилей электрического бренда Evolute. Электрокары обещают выпускать на возрожденном «Москвиче» и на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания серьезно упрощает обслуживание, но есть у электрокаров и свои нюансы.Читать далее
-
01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
23.11.2022, 09:10
С чем владельцы китайских автомобилей чаще обращаются в сервис
Владельцы автомобилей китайских брендов, как и большинство автомобилистов, купивших новые машины, обычно приезжают в дилерских сервис на плановое ТО и сезонный шиномонтаж. Но есть и более специальные причины обращения.Читать далее
-
20.11.2022, 13:34
Денег нет, но вы держитесь: водители все чаще прибегают к займам на ремонт своих машин
Количество микрозаймов, которые россияне берут на авторемонт и запчасти для автомобилей, непрестанно растет. Об этом свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.Читать далее
-
20.11.2022, 00:13
5 причин заменить ремень ГРМ
При обрыве ремня газораспределительного механизма на многих моторах поршни бьют по клапанам, что влечет дорогостоящий ремонт силового агрегата. Избежать лишних проблем поможет его своевременная замена.Читать далее
-
17.11.2022, 09:25
Россияне готовы сменить автомобиль ради более дешевых запчастей
С введением санкций против России стали расти не только цены на новые автомобили, но и на комплектующие и расходные материалы. Осложнился процесс обслуживания и ремонта машины, некоторые оригинальные запчасти можно ждать по нескольку месяцев. В таких условиях автовладельцы начали задумываться о смене автомобиля.Читать далее
-
16.11.2022, 14:27
Трудно ли обслуживать электрокар?
Электрокары потихоньку начинают осваивать российский рынок. В Липецкой области стартовало производство автомобилей электрического бренда Evolute. Электрокары обещают выпускать на возрожденном «Москвиче» и на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания серьезно упрощает обслуживание, но есть у электрокаров и свои нюансы.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 850 000 РAudi A4 2008 в Москве
- 11 500 000 РMercedes V-класс 2021 в Москве
- 1 350 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 950 000 РVolvo XC60 2014 в Москве
- 18 950 000 РPorsche Cayenne 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий