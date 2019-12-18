18 декабря 2019, 00:27
Запущено мобильное приложение «Госуслуги.Дороги»
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Фото: Минтранс
Новый сервис «Госуслуги.Дороги» расскажет о ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мобильное приложение скачали уже более 2 000 раз.
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Приложение доступно в App Store и Google Play. За несколько дней его уже скачали более двух тысяч человек. На основе данных о геопозиции пользователя приложение отображает информацию об актуальном ремонте дорог. Желтым цветом отмечены участки, где ведутся работы, серым – где они должны начаться в ближайшее время. Зеленым цветом обозначены отремонтированные участки. Система предусматривает возможность произвольного поиска интересующего участка дороги.
Помимо цветовой схемы, карта содержит и более подробную информацию по каждому ремонтируемому участку: фотографии до и после ремонта, информацию о подрядчиках, отзывы о проделанной работе. Пользователи могут загрузить свои фотографии дороги и написать отзыв или замечания. Работать с сервисом можно только после авторизации на «Госуслугах», поэтому разработчики надеются, что все отзывы и комментарии будут конструктивными. В 2020 году для удобства пользователей приложение интегрируют в основное приложение «Госуслуги».
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
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Комментарии пользователей
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