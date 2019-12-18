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18 декабря 2019, 00:27

Запущено мобильное приложение «Госуслуги.Дороги»

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Фото: Минтранс
Новый сервис «Госуслуги.Дороги» расскажет о ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мобильное приложение скачали уже более 2 000 раз.
Запущено мобильное приложение Госуслуги Дороги

Фото взято из открытых источников

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Посредством мобильного приложения «Госуслуги.Дороги» можно узнать о планирующемся или текущем ремонте той или иной магистрали, которая включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Информация предоставляется по всем регионам России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Эти два мегаполиса не входят в число участников проекта.

Приложение доступно в App Store и Google Play. За несколько дней его уже скачали более двух тысяч человек. На основе данных о геопозиции пользователя приложение отображает информацию об актуальном ремонте дорог. Желтым цветом отмечены участки, где ведутся работы, серым – где они должны начаться в ближайшее время. Зеленым цветом обозначены отремонтированные участки. Система предусматривает возможность произвольного поиска интересующего участка дороги.

Помимо цветовой схемы, карта содержит и более подробную информацию по каждому ремонтируемому участку: фотографии до и после ремонта, информацию о подрядчиках, отзывы о проделанной работе. Пользователи могут загрузить свои фотографии дороги и написать отзыв или замечания. Работать с сервисом можно только после авторизации на «Госуслугах», поэтому разработчики надеются, что все отзывы и комментарии будут конструктивными. В 2020 году для удобства пользователей приложение интегрируют в основное приложение «Госуслуги».

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
кипит q3
в вашем закипании вины антифриза нет, это нужно понимать. Думаю, вам нужно как можно скорее обратиться в сервис, тем более, сейчас еще все уйдут на каникулы и можете надолго потом без машины остаться. Пока что, влейте воды обычной. Это временная мера, но она позволит привести уровень ож в исходное состояние ...
BtwOfcAnyway
АвтоГЕРМЕС УАЗ Дмитровка | отзывы
Покупать тут можно, выбор хороший, а что нагреваются, так это везде так. Но после покупки, бегите оттуда и никогда не приходите в сервис. ТО делают часами, берут деньги, как за БМВ, и обманывают. Заливают дешевое масло, говорят, что дорогое. Я это прочухал, когда приехал со своей канистрой масло, отдал ...
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Запущено мобильное приложение «Госуслуги.Дороги»
{{material_128405}}Посредством мобильного приложения «Госуслуги.Дороги» можно узнать о планирующемся или текущем ремонте той или иной магистрали, которая включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Информация предоставляется по всем регионам России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Эти два мегаполиса не входят в число участников проекта.Приложение доступно в App Store и Google Play. За несколько дней его уже скачали более двух тысяч человек. На основе данных о геопозиции пользователя приложение отображает информацию об актуальном ремонте дорог. Желтым цветом отмечены участки, где ведутся работы, серым – где они должны начаться в ближайшее время. Зеленым цветом обозначены отремонтированные участки. Система предусматривает возможность произвольного поиска интересующего участка дороги.Помимо цветовой схемы, карта содержит и более подробную информацию по каждому ремонтируемому участку: фотографии до и после ремонта, информацию о подрядчиках, отзывы о проделанной работе. Пользователи могут загрузить свои фотографии дороги и написать отзыв или замечания. Работать с сервисом можно только после авторизации на «Госуслугах», поэтому разработчики надеются, что все отзывы и комментарии будут конструктивными. В 2020 году для удобства пользователей приложение интегрируют в основное приложение «Госуслуги».
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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