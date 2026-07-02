Двигатели включили, но ракета не взлетела: Почему Rocket Lab отменила запуск Electron в самый последний момент

Запуск Electron от Rocket Lab отменен в последний момент: что известно о сбое

Rocket Lab неожиданно остановила запуск ракеты Electron The Grain Goddess Provides прямо на старте, что вызвало вопросы о надежности современных космических миссий. Ситуация может повлиять на планы по выведению новых спутников и сотрудничество с NASA.

Rocket Lab неожиданно остановила запуск ракеты Electron The Grain Goddess Provides прямо на старте, что вызвало вопросы о надежности современных космических миссий. Ситуация может повлиять на планы по выведению новых спутников и сотрудничество с NASA.

Электронная компания Rocket Lab привлекла внимание специалистов по всему миру. Миссия под названием «Богиня зерна обеспечивает» должна была вывести на орбиту спутник QPS-SAR-13 для японской компании iQPS, однако старт был остановлен в самый последний момент — из-за короткого замыкания система зажигания автоматически отключилась.

Подобные инциденты наглядно демонстрируют всю сложность и непредсказуемость современных космических технологий. Несмотря на то, что в Rocket Lab предусмотрены резервные окна для запуска, каждая новая задержка может негативно сказаться на графике вывода спутников и репутации компании, работающей на рынке малых аппаратов.

Rocket Lab уже давно зарекомендовала себя как один из лидеров в сегменте малых и средних спутников. Компания активно сотрудничает с НАСА: недавно было подписано соглашение о запуске научных миссий PolSIR и TSIS-2 в рамках программы VADR. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к технологиям Rocket Lab, несмотря на возникающие технические трудности.

Для российского читателя особенно актуальна тема развития пусковых сервисов и внедрения новых технологий в мире, что может повлиять на подходы к запуску спутников и собственную космическую программу. Rocket Lab — частная американская компания с подразделением в Новой Зеландии, специализирующаяся на комплексных услугах в сфере космической отрасли. Ее опыт и возникающие проблемы могут стать ориентиром для отечественных игроков, стремящихся выйти на международный рынок.

В условиях растущей конкуренции на рынке услуг даже единичные сбои могут стать поводом для пересмотра стратегии и усиления контроля качества. Как отмечают эксперты, подобные ситуации требуют оперативного реагирования и прозрачности со стороны операторов запуска. К слову, интерес к новым технологиям в аэрокосмической сфере остается высоким — например, российский концерн «Калашников» недавно представил комплекс для защиты от дронов, что также свидетельствует о динамике развития отрасли ( подробнее о новых решениях для ПВО ).