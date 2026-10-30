Почему плацкартов и купе больше не будет: какие вместо них новые вагоны вводят в РЖД — пассажиры такого еще не видели

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 11:00

В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год

В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год

Почему плацкартов и купе больше не будет: какие вместо них новые вагоны вводят в РЖД — пассажиры такого еще не видели

В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год

РЖД ориентируют запуск капсульных вагонов примерно на 2028 год, но проект зависит от базовых составов габарита Т. Увеличенные вагоны должны дать больше места внутри, а капсулы задуманы как отдельный вариант ночной поездки, без замены плацкарта и купе.

РЖД ориентируют запуск капсульных вагонов примерно на 2028 год, но проект зависит от базовых составов габарита Т. Увеличенные вагоны должны дать больше места внутри, а капсулы задуманы как отдельный вариант ночной поездки, без замены плацкарта и купе.

У будущего поезда есть техническая предпосылка: сначала РЖД должны подготовить базовые вагоны увеличенного габарита Т. Заместитель руководителя компании Иван Колесников заявил, что от капсульного проекта в компании не отказываются, однако запуск ориентировочно перенесли примерно на 2028 год. Это пока плановый срок, а не объявленная дата начала перевозок.

Зависимость от базовых вагонов объясняется размерами. Габарит Т должен добавить внутри вагона 28 см в ширину и 73 сантиметра в длину. В обновленной планировке можно будет разместить десять купе вместо девяти, а спальные полки станут длиннее. Это особенно важно для пассажиров высокого роста.

Основа для нового формата

РЖД впервые представили вагоны габарита Т в 2020 году, но массовый запуск проекта так и не состоялся. В линейке предусмотрены плацкартные вагоны и СВ. Также заявлен вагон-ресторан. Готовность базовых составов остается ключевым условием следующего этапа, разработки капсульного вагона.

Испытания и внедрение более крупного подвижного состава потребуют проверки на российских маршрутах. РЖД предстоит оценить его эксплуатацию, обслуживание и необходимые изменения на станциях. Подробнее о проверках вагонов нового габарита рассказывал материал об испытаниях состава.

Отдельное место вместо общей полки

Капсула задумана как более обособленная зона для сна. По предварительной концепции, она будет закрыта от соседних мест частично или полностью, в зависимости от выбранной конструкции. Внутри предусмотрены ниша для вещей у ног и индивидуальное освещение. Проект также включает контурную подсветку и улучшенную шумоизоляцию.

Такой же вариант прежде всего рассчитан на пассажиров, которые едут одни и хотят спать с большим ощущением личного места. В ФПК подчеркивают, что капсульный вагон станет дополнительным видом размещения: плацкарт и купе он не заменит. Для жителей страны он может оказаться удобен в длительных поездках с пересадками или на ночных маршрутах, но направления для таких составов пока не определены.

Капсула может заинтересовать тех, для кого купе дорогой вариант, а открытое пространство плацкарта кажется недостаточно комфортным. Однако формат рассчитан на пассажиров с небольшим количеством ручной клади. Семье или большой компании будет сложно разместиться вместе. Крупный чемодан может занять существенную часть ограниченного места.

Окончательную конструкцию еще могут скорректировать. РЖД изучают зарубежный опыт и рассматривают решения, применяемые в капсульных поездах других стран. Поэтому детали планировки пока нельзя считать окончательными.

Что задерживает запуск

Для нового типа вагонов необходимо наладить производство и пересмотреть нормативные требования. Отдельная задача, подготовить инфраструктуру к увеличенным габаритам подвижного состава. Пока базовые вагоны габарита Т не оценили, сложно определить, какие именно изменения потребуются на маршрутах и станциях.

Капсульный формат остается перспективной разработкой, а сроки проекта уже менялись. Сейчас ориентир запуска, примерно 2028 год, гарантированной даты начала пассажирских перевозок нет. На тот же период намечены первые проекты высокоскоростной магистрали.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Казань Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться