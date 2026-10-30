Почему плацкартов и купе больше не будет: какие вместо них новые вагоны вводят в РЖД — пассажиры такого еще не видели

30 октября 2026, 11:00
В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год
В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год
РЖД ориентируют запуск капсульных вагонов примерно на 2028 год, но проект зависит от базовых составов габарита Т. Увеличенные вагоны должны дать больше места внутри, а капсулы задуманы как отдельный вариант ночной поездки, без замены плацкарта и купе.
У будущего поезда есть техническая предпосылка: сначала РЖД должны подготовить базовые вагоны увеличенного габарита Т. Заместитель руководителя компании Иван Колесников заявил, что от капсульного проекта в компании не отказываются, однако запуск ориентировочно перенесли примерно на 2028 год. Это пока плановый срок, а не объявленная дата начала перевозок.
Зависимость от базовых вагонов объясняется размерами. Габарит Т должен добавить внутри вагона 28 см в ширину и 73 сантиметра в длину. В обновленной планировке можно будет разместить десять купе вместо девяти, а спальные полки станут длиннее. Это особенно важно для пассажиров высокого роста.
Основа для нового формата
РЖД впервые представили вагоны габарита Т в 2020 году, но массовый запуск проекта так и не состоялся. В линейке предусмотрены плацкартные вагоны и СВ. Также заявлен вагон-ресторан. Готовность базовых составов остается ключевым условием следующего этапа, разработки капсульного вагона.
Испытания и внедрение более крупного подвижного состава потребуют проверки на российских маршрутах. РЖД предстоит оценить его эксплуатацию, обслуживание и необходимые изменения на станциях. Подробнее о проверках вагонов нового габарита рассказывал материал об испытаниях состава.
Отдельное место вместо общей полки
Капсула задумана как более обособленная зона для сна. По предварительной концепции, она будет закрыта от соседних мест частично или полностью, в зависимости от выбранной конструкции. Внутри предусмотрены ниша для вещей у ног и индивидуальное освещение. Проект также включает контурную подсветку и улучшенную шумоизоляцию.
Такой же вариант прежде всего рассчитан на пассажиров, которые едут одни и хотят спать с большим ощущением личного места. В ФПК подчеркивают, что капсульный вагон станет дополнительным видом размещения: плацкарт и купе он не заменит. Для жителей страны он может оказаться удобен в длительных поездках с пересадками или на ночных маршрутах, но направления для таких составов пока не определены.
Капсула может заинтересовать тех, для кого купе дорогой вариант, а открытое пространство плацкарта кажется недостаточно комфортным. Однако формат рассчитан на пассажиров с небольшим количеством ручной клади. Семье или большой компании будет сложно разместиться вместе. Крупный чемодан может занять существенную часть ограниченного места.
Окончательную конструкцию еще могут скорректировать. РЖД изучают зарубежный опыт и рассматривают решения, применяемые в капсульных поездах других стран. Поэтому детали планировки пока нельзя считать окончательными.
Что задерживает запуск
Для нового типа вагонов необходимо наладить производство и пересмотреть нормативные требования. Отдельная задача, подготовить инфраструктуру к увеличенным габаритам подвижного состава. Пока базовые вагоны габарита Т не оценили, сложно определить, какие именно изменения потребуются на маршрутах и станциях.
Капсульный формат остается перспективной разработкой, а сроки проекта уже менялись. Сейчас ориентир запуска, примерно 2028 год, гарантированной даты начала пассажирских перевозок нет. На тот же период намечены первые проекты высокоскоростной магистрали.
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