Почему мотористы и маляры получают больше всех на СТО

Зарплаты в автосервисах выросли: сколько зарабатывают мотористы и маляры в 2026 году

Рынок автосервиса переживает настоящий бум: цены на ремонт и восстановление машин бьют рекорды, а специалисты с руками из нужного места зарабатывают суммы, о которых раньше можно было только мечтать. Почему именно сейчас профессии моториста, электрика и маляра стали одними из самых прибыльных, какие услуги подорожали сильнее всего и что ждет рынок дальше - эксперты объяснили, как изменились правила игры.

В 2026 году российские автолюбители столкнулись с резким ростом цен на услуги автосервисов. Причина проста: спрос на квалифицированных специалистов в сфере ремонта автомобилей достиг максимума за последние годы. Владельцы машин все чаще предпочитают не покупать новые авто, а вкладываться в восстановление и обслуживание уже имеющихся транспортных средств. Это решение позволяет сэкономить значительные суммы и продлить срок службы автомобиля на несколько лет, что особенно актуально на фоне подорожания новых моделей и ограниченного выбора.

Как отмечают эксперты, профессии моториста, электрика и маляра сегодня считаются одними из самых доходных в автобизнесе. Переборка двигателей и коробок передач, а также сложные кузовные работы с заменой и переваркой элементов кузова снова стали востребованы. Особенно выросли расценки на услуги маляров: перекраска обычного седана теперь начинается от 200 тысяч рублей, а за работу с внедорожником придется выложить не менее 300 тысяч. Даже отдельные детали - крыша, капот, бампер или дверь - обходятся в десятки тысяч рублей. За крышу или капот просят от 15 тысяч, за бампер - от 10 тысяч, а за порог - от 8 до 10 тысяч рублей.

Месячный доход опытного мастера в автосервисе может достигать 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях - и полумиллиона. Такие суммы встречаются не только в крупных СТО, но и в гаражных мастерских, где работают настоящие профессионалы. Однако стоит помнить: работа эта тяжелая, связана с вредными условиями и требует высокой квалификации. По информации «Автовзгляда», именно ручной труд остается главным преимуществом на рынке - искусственный интеллект пока не способен заменить опытного моториста или электрика.

Интересно, что рост цен на услуги автосервисов совпал с увеличением числа желающих восстановить старые автомобили. Многие водители осознанно выбирают ремонт вместо покупки нового авто, что подстегивает спрос на специалистов и увеличивает их доходы. Как показывает практика, вложения в качественный ремонт позволяют эксплуатировать машину еще 3-5 лет без серьезных проблем. При этом, по мнению экспертов, тенденция сохранится и в ближайшие годы, а профессии, связанные с ручным трудом, будут только набирать популярность.

Стоит отметить, что не только в крупных городах, но и в регионах наблюдается дефицит квалифицированных мастеров. Это приводит к очередям на ремонт и дополнительному росту цен. Важно учитывать, что стоимость расходных материалов также выросла, что сказывается на конечной цене для клиента.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: по данным отраслевых аналитиков, средний возраст автомобилей в России продолжает расти, что напрямую влияет на востребованность ремонтных услуг. Кроме того, многие автосервисы начали предлагать расширенные гарантии на выполненные работы, чтобы привлечь новых клиентов. Для тех, кто рассматривает профессию моториста или маляра как способ заработка, сейчас самое подходящее время - рынок открыт для новых специалистов, а уровень доходов позволяет быстро окупить вложения в обучение и оборудование.