3 ноября 2017, 09:26

«Заряженная» Fabia вернется в виде гибрида

Чешский автопроизводитель намерен возродить «горячую» версию хэтчбека Fabia с индекcом RS. Если это произойдет, что модель вернется на рынок с гибридной «начинкой».
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Возрождение хот-хэтча вписывается в масштабный план развития концерна Volkswagen, который предполагает создание целой линейки «злых» гибридных версий существующих моделей под разными брендами. Таким способом автогигант намерен продемонстрировать преимущества «зеленых» автомобилей до начала серийного выпуска полностью электрического транспорта.

О том, что настало время прощаться с «заряженной» Fabia стало известно четыре года назад. Индекс RS иcчез из линейки после смены поколения. Руководство марки тогда сказало, что компания «не может работать с автомобилями, которые всем нравятся, а покупают их единицы».

По имеющимся данным, «зеленый» хэтчбек появится на рынке через два-три года, после премьеры нового поколения. Кроме гибридной Fabia, Skoda занимается разработкой кроссовера с электрической силовой установкой, который получит имя из прошлого - Felicia. После этого дебютирует 300-сильный спорткар.

Прошлое поколение Fabia скрывало под капотом 1,4-литровый двигатель, выдающий 90 «лошадей». Мотор работал в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для разгона с нуля до 100 км/ч модели требовалось 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничивалась на отметке 225 км/ч.

Очевидно, что Volkswagen видит будущее развитие в выпуске электрокаров. Так, к 2025 году концерн намерен наладить производство полностью электрических автомобилей под всеми брендами, входящими в состав автогиганта.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Fabia 1.4d AМТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2018
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин90
Объем двигателя1422
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводпередний
Городской цикл4.0
Загородный цикл3.4
Смешанный цикл3.6
ТопливоДТ
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Шкода Фабия

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Отзывы по теме
Форум Skoda Fabia
Купила свою шкоду фабию в 2009 г., По техническим характеристикам претензий нет, трачусь только на расходники пока. Единственное в 2010г. на морозе личинка замка полетела на водительской двери, краска тоже кое-где откололась. Эксплуатировали много, пробег большой уже, но ни разу не подвела. Машиной довольна ...
ev-ivleva40@yandex.r
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Volkswagen и Skoda «своими» руками
"специалистов по сборке немецких и шведских автомобилей" - и какую же из упомянутых в статье моделей автор считает шведской? А вообще текст напоминает рекламу.
Старый Ворчун
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«Заряженная» Fabia вернется в виде гибрида
{{material_121201}}Возрождение хот-хэтча вписывается в масштабный план развития концерна Volkswagen, который предполагает создание целой линейки «злых» гибридных версий существующих моделей под разными брендами. Таким способом автогигант намерен продемонстрировать преимущества «зеленых» автомобилей до начала серийного выпуска полностью электрического транспорта.О том, что настало время прощаться с «заряженной» Fabia стало известно четыре года назад. Индекс RS иcчез из линейки после смены поколения. Руководство марки тогда сказало, что компания «не может работать с автомобилями, которые всем нравятся, а покупают их единицы».По имеющимся данным, «зеленый» хэтчбек появится на рынке через два-три года, после премьеры нового поколения. Кроме гибридной Fabia, Skoda занимается разработкой кроссовера с электрической силовой установкой, который получит имя из прошлого - Felicia. После этого дебютирует 300-сильный спорткар.Прошлое поколение Fabia скрывало под капотом 1,4-литровый двигатель, выдающий 90 «лошадей». Мотор работал в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для разгона с нуля до 100 км/ч модели требовалось 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничивалась на отметке 225 км/ч.Очевидно, что Volkswagen видит будущее развитие в выпуске электрокаров. Так, к 2025 году концерн намерен наладить производство полностью электрических автомобилей под всеми брендами, входящими в состав автогиганта.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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