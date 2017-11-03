«Заряженная» Fabia вернется в виде гибрида
О том, что настало время прощаться с «заряженной» Fabia стало известно четыре года назад. Индекс RS иcчез из линейки после смены поколения. Руководство марки тогда сказало, что компания «не может работать с автомобилями, которые всем нравятся, а покупают их единицы».
По имеющимся данным, «зеленый» хэтчбек появится на рынке через два-три года, после премьеры нового поколения. Кроме гибридной Fabia, Skoda занимается разработкой кроссовера с электрической силовой установкой, который получит имя из прошлого - Felicia. После этого дебютирует 300-сильный спорткар.
Прошлое поколение Fabia скрывало под капотом 1,4-литровый двигатель, выдающий 90 «лошадей». Мотор работал в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для разгона с нуля до 100 км/ч модели требовалось 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничивалась на отметке 225 км/ч.
Очевидно, что Volkswagen видит будущее развитие в выпуске электрокаров. Так, к 2025 году концерн намерен наладить производство полностью электрических автомобилей под всеми брендами, входящими в состав автогиганта.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Fabia 1.4d AМТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|90
|Объем двигателя
|1422
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|передний
|Городской цикл
|4.0
|Загородный цикл
|3.4
|Смешанный цикл
|3.6
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное