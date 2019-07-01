1 июля 2019, 18:37

«Заряженных» BMW станет больше

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Спортивное подразделение BMW M Performance Car в ближайшие годы планирует расширить модельный ряд «заряженных» автомобилей. Специалисты подготовят М-пакеты и М-модификации «баварцев».
В первую очередь инженеры доработают M135i xDrive и будущий флагман вседорожной линейки X8. Кроме того, на свет появится купе со среднемоторной компоновкой, в основе которого будет прототип Vision M Next.

В настоящий момент у спортивного подразделения BMW уже имеются X3 M, X4 M, M8 Coupe и M8 Convertible. По словам генерального директора M Performance Фрэнка ван Мила, в настоящий момент идет работа над новыми X2 M35i и M135i xDrive, а в 2020 году будет расширена линейка моделей CS.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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«Заряженных» BMW станет больше
В первую очередь инженеры доработают M135i xDrive и будущий флагман вседорожной линейки X8. Кроме того, на свет появится купе со среднемоторной компоновкой, в основе которого будет прототип Vision M Next.В настоящий момент у спортивного подразделения BMW уже имеются X3 M, X4 M, M8 Coupe и M8 Convertible. По словам генерального директора M Performance Фрэнка ван Мила, в настоящий момент идет работа над новыми X2 M35i и M135i xDrive, а в 2020 году будет расширена линейка моделей CS.
2019-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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