«Заряженный» Audi SQ8 установил необычный рекорд по времени разгона (видео)

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Польские мастера тюнинга долго возились, чтобы довести отдачу штатного 4,0-литрового твин-турбо мотора до уровня молота Тора по мощности и крутящему моменту. Их усилия не прошли зря. На выходе кроссовер выдает 1076 л.с. и 1256 Нм пикового крутящего момента. С учетом 20-процентных потерь показателей на коленвале полноприводного Quattro, до колес должно доходить не меньше 800 л.с.

В итоге, тюнингованный Audi SQ8 сумел разменять первую «сотню» за 2,81 секунды, но гораздо интереснее следующие цифры. Со 100 до 200 км/ч 2,5-тонный автомобиль разогнался за 5,4 секунды, установив мировой рекорд для SUV-сегмента. Для сравнения, заводская версия Audi SQ8, оснащенная штатным мотором мощностью 507 л.с. (568 Нм), разгоняется с места до первой «сотни» за 3,7 секунды, а до второй – за 14,4 секунды. Результаты, полученные Power Division, можно считать действительно выдающимися.

Фото: Power Division

В процессе доработки были установлены новые топливные системы высокого и низкого давления, высокопроизводительный выпускной коллектор, массивный воздухозаборник и интеркулеры, увеличенные дроссельные патрубки, гоночные свечи зажигания и многое другое. Чтобы удержать машину на земле и под контролем, добавили углерод-керамические тормоза и внушительный аэродинамический обвес. Этот злой Audi SQ8 можно купить. Поляки просят за него всего 224 тысячи евро или 22,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые модели: Audi SQ8

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