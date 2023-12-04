«Заряженный» Audi SQ8 установил необычный рекорд по времени разгона (видео)
В итоге, тюнингованный Audi SQ8 сумел разменять первую «сотню» за 2,81 секунды, но гораздо интереснее следующие цифры. Со 100 до 200 км/ч 2,5-тонный автомобиль разогнался за 5,4 секунды, установив мировой рекорд для SUV-сегмента. Для сравнения, заводская версия Audi SQ8, оснащенная штатным мотором мощностью 507 л.с. (568 Нм), разгоняется с места до первой «сотни» за 3,7 секунды, а до второй – за 14,4 секунды. Результаты, полученные Power Division, можно считать действительно выдающимися.
В процессе доработки были установлены новые топливные системы высокого и низкого давления, высокопроизводительный выпускной коллектор, массивный воздухозаборник и интеркулеры, увеличенные дроссельные патрубки, гоночные свечи зажигания и многое другое. Чтобы удержать машину на земле и под контролем, добавили углерод-керамические тормоза и внушительный аэродинамический обвес. Этот злой Audi SQ8 можно купить. Поляки просят за него всего 224 тысячи евро или 22,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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25.05.2021, 14:27
Концерн Volkswagen Group спешно отзывает мощные кроссоверы для замены моторов
Причиной отзыва стал дефект, допущенный при отливке 4,0-литровых моторов V8 для целого ряда мощных моделей Audi, Porsche и Lamborghini. Автопроизводитель вынужден будет полностью заменить силовые агрегаты.Читать далее
-
20.05.2021, 23:13
Тюнеры ABT выпустили очень дерзкий Audi SQ8
Специалисты тюнинг-ателье ABT представили «заряженную» версию бензинового кроссовера Audi SQ8 TFSI. С пакетом доработок и форсированным мотором он вполне может сравниться с итальянским Lamborghini Urus.Читать далее
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26.04.2021, 09:48
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