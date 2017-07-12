12 июля 2017, 14:38

«Заряженный» BMW M5 был замечен на испытаниях в Сан-Франциско

Баварский автопроизводитель продолжает тестировать ожидаемую новинку. Прототип седана M5, спрятанный под камуфляжем, был замечен на улицах Сан-Франциско.
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Можно сделать вывод, что «немец» проходит финальную стадию дорожных тестов в серийном кузове. Информации о нововведениях не так уж и много. Опубликованные фото свидетельствуют о том, что седан получил новые передние фары, задние фонари и уникальные колесные диски. Об изменениях в интерьере производитель пока не дает никаких комментариев.

По предварительным догадкам, новая модель построена на укороченной архитектуре «старшего брата» - BMW 7-й серии. Этот шаг позволил облегчить массу авто на 100 кг. Инженеры оснастили автомобиль турбированным бензиновым двигателем V8 с объемом в 4,4 литра, отдача которого составит более 600 «лошадей» при максимальном крутящем моменте в 700 Нм. Силовой агрегат подарит седану возможность разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic. Модель будет переднеприводной, но при желании водитель сможет перенести тягу на заднюю ось.

Точная дата официальной премьеры пока не названа, но ожидается, что компания презентует новую модель на осеннем автосалоне во Франкфурте.

Комплектации и технические характеристики

BMW M5 4.4 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин560
Объем двигателя4395
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл14.0
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Компания BMW показала уникальный кабриолет M5 в кузове E34, Ай, красава!
Зря вы все так :) мне тачка нравится ) ) )
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to sirium: на рынке есть несколько моделей: http:// xdevice.ru/ testforum/ viewtopic.php?t=123&start=0 или http:// www.gpsinfo.ru/ ?p=148 на Windows CE. Я пробовала обе указанные модели - выбирайте любую, потому что с IGO они не продаются. Единственный выход - взять с любой другой программой (проверить ...
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«Заряженный» BMW M5 был замечен на испытаниях в Сан-Франциско
{{material_119808}}Можно сделать вывод, что «немец» проходит финальную стадию дорожных тестов в серийном кузове. Информации о нововведениях не так уж и много. Опубликованные фото свидетельствуют о том, что седан получил новые передние фары, задние фонари и уникальные колесные диски. Об изменениях в интерьере производитель пока не дает никаких комментариев.По предварительным догадкам, новая модель построена на укороченной архитектуре «старшего брата» - BMW 7-й серии. Этот шаг позволил облегчить массу авто на 100 кг. Инженеры оснастили автомобиль турбированным бензиновым двигателем V8 с объемом в 4,4 литра, отдача которого составит более 600 «лошадей» при максимальном крутящем моменте в 700 Нм. Силовой агрегат подарит седану возможность разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic. Модель будет переднеприводной, но при желании водитель сможет перенести тягу на заднюю ось.Точная дата официальной премьеры пока не названа, но ожидается, что компания презентует новую модель на осеннем автосалоне во Франкфурте.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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