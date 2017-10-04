4 октября 2017, 20:02

«Заряженный» Ford Ranger получит турбодизель

Стало известно, какая «начинка» войдет в оснащение самой экстремальной и мощной версии пикапа Ford Ranger Raptor. Под капотом компактного внедорожника разместится 200-сильный мотор на 2 литра.
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Новый четырехцилиндровый двигатель будет легче и производительнее предшественников - 3,2-литровых моторов с пятью цилиндрами, которые устанавливаются на стандартные модификации Ford Ranger. Версия Raptor будет оснащаться 2-литровым дизельным твин-турбо двигателем, выдающим 200 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Парой мотору выступит 10-ступенчатая автоматическая коробка, разработанная при участии специалистов концерна General Motors.

Ранее появлялась информация о том, что экстремальный пикап будет укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем V6 с мощностью 325 л.с., но возможность использования более экономичного и сильного дизеля высока.

Ожидается, что Ford Ranger Raptor будет оснащен модернизированной перенастроенной подвеской, внедорожными покрышками, современными тормозными механизмами и надежной защитой нижней части кузова.

Компания не боится внутренней конкуренции с более крупным пикапом Ford F-150. Ranger будет представлен как более дорогая и оснащенная модель. Отметим, что «заряженная» версия Raptor будет впервые применена к этому автомобилю.

Напомним, что ранее Ford представил ограниченный выпуск роскошных пикапов F-250, F-350 и F-450 в исполнении Limited.

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Форум Ford Ranger
поставил на форд рэйнджер 2008 года выпуска 4 новые топливные форсунки полетели все через 10000 км подскажите кто знает почему и что надо делать
андрей
Ford Ranger: Cерьезный парень
мда расходники для нее стоят не слабо, но что делать хорошая машина часто требует приличных вложений.
Lex28
FORD: Петербургское досье
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Андрей
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«Заряженный» Ford Ranger получит турбодизель
{{material_121179}}Новый четырехцилиндровый двигатель будет легче и производительнее предшественников - 3,2-литровых моторов с пятью цилиндрами, которые устанавливаются на стандартные модификации Ford Ranger. Версия Raptor будет оснащаться 2-литровым дизельным твин-турбо двигателем, выдающим 200 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Парой мотору выступит 10-ступенчатая автоматическая коробка, разработанная при участии специалистов концерна General Motors.Ранее появлялась информация о том, что экстремальный пикап будет укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем V6 с мощностью 325 л.с., но возможность использования более экономичного и сильного дизеля высока.Ожидается, что Ford Ranger Raptor будет оснащен модернизированной перенастроенной подвеской, внедорожными покрышками, современными тормозными механизмами и надежной защитой нижней части кузова.Компания не боится внутренней конкуренции с более крупным пикапом Ford F-150. Ranger будет представлен как более дорогая и оснащенная модель. Отметим, что «заряженная» версия Raptor будет впервые применена к этому автомобилю.Напомним, что ранее Ford представил ограниченный выпуск роскошных пикапов F-250, F-350 и F-450 в исполнении Limited.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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