«Заряженный» Ford Ranger получит турбодизель
Ранее появлялась информация о том, что экстремальный пикап будет укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем V6 с мощностью 325 л.с., но возможность использования более экономичного и сильного дизеля высока.
Ожидается, что Ford Ranger Raptor будет оснащен модернизированной перенастроенной подвеской, внедорожными покрышками, современными тормозными механизмами и надежной защитой нижней части кузова.
Компания не боится внутренней конкуренции с более крупным пикапом Ford F-150. Ranger будет представлен как более дорогая и оснащенная модель. Отметим, что «заряженная» версия Raptor будет впервые применена к этому автомобилю.
Напомним, что ранее Ford представил ограниченный выпуск роскошных пикапов F-250, F-350 и F-450 в исполнении Limited.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное