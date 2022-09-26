Zastava 101: югославский «фиат», продержавшийся в строю долгие 37 лет

В производственной программе Zastava 101 находился долгие 37 лет – с момента заключения сделки югославского правительства с итальянским концерном Fiat, который приобрел устаревший завод в 150-тысячном городке Крагуевац, и вплоть до 21 ноября 2008 года.

Машина своего времени

«Сто первый» - один из немногих автомобилей, которые выпускались в послевоенной Европе так долго. Конкуренцию югославскому/сербскому «малышу» может составить разве что наша Lada Niva (с 1977 года) или малосерийные модели типа Morgan 4/4 или Caterham Seven.

Первые «Заставы» с индексом «101» выехали за ворота сборочного предприятия в 1971 году. Речь шла о переработанном Fiat 128, и за почти четыре десятилетия автомобиль претерпел лишь незначительные изменения. Первоначальные круглые фары были со временем заменены угловатыми, а в интерьере появился пластик вместо оригинального кожзаменителя.

В остальном же водитель и пассажира чувствовали себя в салоне Zastava 101 как в машине своего времени: вместо впрыска до конца производства применялся карбюратор, а подушек безопасности не было даже в списке дополнительного оснащения.

Фото: ACZ

Что никогда не понимали европейские автопроизводители, так это почему марка Zastava не предпринимала никаких действий по улучшению качества производственного процесса и самих автомобилей, ведь оно было, мягко скажем, сомнительным. Так, например, в августе 1972 года югославский журнал Auto Revija опубликовал критические отзывы автовладельцев. Ивица Крашовец из Загреба жаловался, что у его «101-го» три раза подряд блокировались тормоза, и это - на совершенно новой машине. Душан Чурчич из Белграда сетовал на электропроводку. И так далее.

Дороже «Шкоды»

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Маленькую Zastava 101 продавали не только на родине, в Югославии. Ее экспорт был налажен в некоторые страны социалистического содружества. К примеру, со второй половины 1970-х машину можно было приобрести в дружественной тогда Чехословакии. За модель просили 65 000 крон, и это считалось недешево. Столько же примерно стоила Lada 1300. А вот местная Skoda 120 была на 7000 крон дешевле.

В Чехословакии в период с 1976 по 1980 г.г. было продано 10 000 «сто первых» - все они были импортированы из Югославии в рамках бартерной торговли. Еще 4 года назад в чешском реестре насчитывалось менее 1000 Zastava 101, тогда как десятью годами раньше их было в 2 раза больше. Сколько же из них на самом деле живут своей нормальной жизнью, то есть ездят, выяснить невозможно. Зато на специализированных сайтах или в местных пабликах можно увидеть информацию о югославском компакте.

Фото: ACZ

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Выпущено более миллиона

Интересно, что и у братьев-славян в своей время было немало вопросов к качеству югославских машин. Те или иные претензии на сей счет, а также отзывы экспертов охотно публиковались в тогдашних чехословацких журналах Automobil и «Мир моторов». Второй из них в 1977 году написал в одной из своих статей: «Если придется указать примерный порядок, в котором автопроизводитель должен улучшить качество Zastava 101, то на первых двух местах будут стоять общее качество сборки и снижение шума».

Как бы водители не ругали машину, производственный тираж, ушедший в широкую продажу, все же превысил 1 млн экземпляров. Еще 250 000 собранных и реализованных автомобилей пришлись на модель Zastava 128, которая на самом деле являлась оригинальным седаном Fiat. «Сто двадцать восьмая» также сходила с конвейера в Крагуеваце.

Фото: ACZ

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Понятно, что львиная доля изготовленных Zastava 101 – это были машины, скажем так, советского периода. В последние годы производства на заводе собирали, что называется, по ниспадающей - от 20 000 до 2 000 автомобилей в год. С наступлением 2000-х годов сербский завод попытался каким-то образом выкрутиться и добиться успеха с помощью лицензионного Fiat Punto, переименованного в Zastava 10, однако настоящий импульс предприятие получило в 2012-м, когда сборочные линии в Крагуеваце были отданы под строительство модели Fiat 500L.

«Сто первый» довольно популярен в бывшей Югославии, хотя и не считается таким культовым автомобилем, как, скажем, его предшественник в производственной программе – «фичо» (югославская версия Fiat 600, выпускавшаяся с 1955 по 1985 годы).

Фото: ACZ

Истоки – в оружейном деле

Фирма Zastava появилась в Югославии задолго до нашего «АвтоВАЗа», и уже к концу 1950-х стала «народной маркой». Годом рождения как автопроизводителя считается 1953-й. Именно в тот год было принято решение начать выпуск автомобилей для югославской армии. Первенцем предприятия стали внедорожники Jeep CJ3B, собранные из американских машинокомплектов.

Югославы хотели наладить у себя серийный выпуск, в то время как бизнесмены из США готовы были лишь поставлять комплекты. Как итог непонимания – всего 162 изготовленных внедорожника и расторжение договора с заокеанскими партнерами.

А вообще, будущая автокомпания из г. Крагуевац ведет свою историю аж с 1851 года, изначально это был оружейный завод. Он не раз менял свое название, в период между Первой и Второй мировыми войнами занимался ремонтом трофейных грузовиков и автобусов. В 1940-м завод даже изготовил от 250 до 400 (данные разнятся) грузовиков Chevrolet из американских комплектующих, все машины предназначались для югославских военных. В 1946-м завод получил название Црвена Застава («Красное знамя»). Но это уже несколько иная история…

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