Купил место в паркинге и попал в ловушку - застройщик требует еще 4 миллиона

8 декабря 2025, 07:58
Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться
Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться
Покупка паркинга обернулась настоящей проблемой. Мужчина оказался в западне в своем авто. Выйти из машины просто невозможно. Застройщик предложил странное решение. Оно обойдется в несколько миллионов рублей. Что же произошло в элитном ЖК?
Приобретение недвижимости в столице часто сопряжено с различными трудностями, но история одного из новоселов жилого комплекса Mod превзошла многие ожидания. Радость от покупки новой квартиры и собственного машиноместа в подземном паркинге сменилась горьким разочарованием. Оказалось, что пользоваться парковкой по прямому назначению физически невозможно, а застройщик, вместо решения проблемы, предложил клиенту еще раз раскошелиться, причем на весьма внушительную сумму.
Как сообщает портал «Осторожно, Москва», владелец столкнулся с настоящим проектировочным абсурдом. Его парковочное место оказалось зажато между бетонными стенами с трех сторон. После того как мужчина аккуратно припарковал свой автомобиль, он обнаружил, что для открытия водительской двери и выхода наружу остается всего 17 сантиметров. Этого пространства не хватит даже самому стройному человеку, чтобы протиснуться, не говоря уже о риске повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. По сути, парковка превратилась в бетонную ловушку, из которой можно выбраться разве что через багажник или пассажирскую дверь, что превращает каждый выезд в акробатический этюд.
Недоумение вызывает сам факт появления такого объекта. Кто и на каком этапе допустил подобную ошибку в проектировании, остается загадкой. Возможно, место изначально предназначалось для мотоцикла или компактного сити-кара, но продали его как полноценное машиноместо для стандартного легкового автомобиля. Владелец, заплативший немалые деньги за комфорт и безопасность, получил абсолютно бесполезный кусок бетона, который не выполняет свою основную функцию.
Обращение к застройщику не принесло ожидаемого результата. Вместо того чтобы признать ошибку и предложить адекватную замену, компания выдвинула коммерческое предложение, которое можно расценить как издевательство. Новоселу предложили обменять его «эксклюзивное» место на другое, более удобное и просторное. Однако за такой обмен потребовали доплату в размере 4 миллионов рублей. Свою позицию девелопер объяснил просто: с момента первоначальной покупки рыночные цены на парковочные места в комплексе выросли вдвое, и теперь обмен возможен только по актуальной стоимости.
Теперь владелец оказался перед сложным выбором: смириться с потерей денег и бесполезной недвижимостью, доплатить огромную сумму за право нормально парковаться или же вступать в долгие и изнурительные судебные тяжбы с застройщиком. Эта история стала ярким примером того, как погоня за прибылью и квадратными метрами может приводить к абсурдным ситуациям, в которых крайним оказывается обычный покупатель. Для многих других дольщиков это послужит уроком - проверять нужно не только квартиру, но и каждый сантиметр вспомогательных помещений, включая паркинг.
08.12.2025, 11:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:49
В Москве продают ВАЗ-2110 из 90-х с пробегом как у нового авто
В Москве появился интересный автомобиль. Это седан ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Ее пробег совсем небольшой. Продавец просит за нее немалую сумму. Узнайте, сколько стоит такая находка.Читать далее
-
08.12.2025, 11:41
Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто
Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 10:16
Как не стать жертвой мошенников при покупке авто после наводнения
Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
-
08.12.2025, 07:37
Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто
Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.Читать далее
-
08.12.2025, 07:25
Почему китайские BMW отличаются от немецких: эксперты раскрыли все нюансы сборки
Внешне китайские и немецкие BMW почти не отличить. Но внутри скрыто множество нюансов. Эксперты разобрали обе версии и нашли важные различия. Некоторые детали удивят даже опытных водителей. Перед покупкой стоит узнать все подробности.Читать далее
-
08.12.2025, 06:49
Автодом на базе ГАЗ 32212 с уникальной доработкой: капитальный ремонт и надежность отечественной техники
В Таре выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 32212 2012 года. Машина прошла капитальный ремонт и оснащена современными опциями. Внутри – комфорт, снаружи – надежность. Подробности о технических особенностях и комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
