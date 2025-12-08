Купил место в паркинге и попал в ловушку - застройщик требует еще 4 миллиона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 07:58

Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться

Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться

Купил место в паркинге и попал в ловушку - застройщик требует еще 4 миллиона

Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться

Покупка паркинга обернулась настоящей проблемой. Мужчина оказался в западне в своем авто. Выйти из машины просто невозможно. Застройщик предложил странное решение. Оно обойдется в несколько миллионов рублей. Что же произошло в элитном ЖК?

Покупка паркинга обернулась настоящей проблемой. Мужчина оказался в западне в своем авто. Выйти из машины просто невозможно. Застройщик предложил странное решение. Оно обойдется в несколько миллионов рублей. Что же произошло в элитном ЖК?

Приобретение недвижимости в столице часто сопряжено с различными трудностями, но история одного из новоселов жилого комплекса Mod превзошла многие ожидания. Радость от покупки новой квартиры и собственного машиноместа в подземном паркинге сменилась горьким разочарованием. Оказалось, что пользоваться парковкой по прямому назначению физически невозможно, а застройщик, вместо решения проблемы, предложил клиенту еще раз раскошелиться, причем на весьма внушительную сумму.

Как сообщает портал «Осторожно, Москва», владелец столкнулся с настоящим проектировочным абсурдом. Его парковочное место оказалось зажато между бетонными стенами с трех сторон. После того как мужчина аккуратно припарковал свой автомобиль, он обнаружил, что для открытия водительской двери и выхода наружу остается всего 17 сантиметров. Этого пространства не хватит даже самому стройному человеку, чтобы протиснуться, не говоря уже о риске повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. По сути, парковка превратилась в бетонную ловушку, из которой можно выбраться разве что через багажник или пассажирскую дверь, что превращает каждый выезд в акробатический этюд.

Недоумение вызывает сам факт появления такого объекта. Кто и на каком этапе допустил подобную ошибку в проектировании, остается загадкой. Возможно, место изначально предназначалось для мотоцикла или компактного сити-кара, но продали его как полноценное машиноместо для стандартного легкового автомобиля. Владелец, заплативший немалые деньги за комфорт и безопасность, получил абсолютно бесполезный кусок бетона, который не выполняет свою основную функцию.

Обращение к застройщику не принесло ожидаемого результата. Вместо того чтобы признать ошибку и предложить адекватную замену, компания выдвинула коммерческое предложение, которое можно расценить как издевательство. Новоселу предложили обменять его «эксклюзивное» место на другое, более удобное и просторное. Однако за такой обмен потребовали доплату в размере 4 миллионов рублей. Свою позицию девелопер объяснил просто: с момента первоначальной покупки рыночные цены на парковочные места в комплексе выросли вдвое, и теперь обмен возможен только по актуальной стоимости.

Теперь владелец оказался перед сложным выбором: смириться с потерей денег и бесполезной недвижимостью, доплатить огромную сумму за право нормально парковаться или же вступать в долгие и изнурительные судебные тяжбы с застройщиком. Эта история стала ярким примером того, как погоня за прибылью и квадратными метрами может приводить к абсурдным ситуациям, в которых крайним оказывается обычный покупатель. Для многих других дольщиков это послужит уроком - проверять нужно не только квартиру, но и каждый сантиметр вспомогательных помещений, включая паркинг.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Ставропольский край Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться