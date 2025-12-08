Купил место в паркинге и попал в ловушку - застройщик требует еще 4 миллиона

Застройщик продал москвичу парковочное место, из которого невозможно выбраться

Покупка паркинга обернулась настоящей проблемой. Мужчина оказался в западне в своем авто. Выйти из машины просто невозможно. Застройщик предложил странное решение. Оно обойдется в несколько миллионов рублей. Что же произошло в элитном ЖК?

Приобретение недвижимости в столице часто сопряжено с различными трудностями, но история одного из новоселов жилого комплекса Mod превзошла многие ожидания. Радость от покупки новой квартиры и собственного машиноместа в подземном паркинге сменилась горьким разочарованием. Оказалось, что пользоваться парковкой по прямому назначению физически невозможно, а застройщик, вместо решения проблемы, предложил клиенту еще раз раскошелиться, причем на весьма внушительную сумму.

Как сообщает портал «Осторожно, Москва», владелец столкнулся с настоящим проектировочным абсурдом. Его парковочное место оказалось зажато между бетонными стенами с трех сторон. После того как мужчина аккуратно припарковал свой автомобиль, он обнаружил, что для открытия водительской двери и выхода наружу остается всего 17 сантиметров. Этого пространства не хватит даже самому стройному человеку, чтобы протиснуться, не говоря уже о риске повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. По сути, парковка превратилась в бетонную ловушку, из которой можно выбраться разве что через багажник или пассажирскую дверь, что превращает каждый выезд в акробатический этюд.

Недоумение вызывает сам факт появления такого объекта. Кто и на каком этапе допустил подобную ошибку в проектировании, остается загадкой. Возможно, место изначально предназначалось для мотоцикла или компактного сити-кара, но продали его как полноценное машиноместо для стандартного легкового автомобиля. Владелец, заплативший немалые деньги за комфорт и безопасность, получил абсолютно бесполезный кусок бетона, который не выполняет свою основную функцию.

Обращение к застройщику не принесло ожидаемого результата. Вместо того чтобы признать ошибку и предложить адекватную замену, компания выдвинула коммерческое предложение, которое можно расценить как издевательство. Новоселу предложили обменять его «эксклюзивное» место на другое, более удобное и просторное. Однако за такой обмен потребовали доплату в размере 4 миллионов рублей. Свою позицию девелопер объяснил просто: с момента первоначальной покупки рыночные цены на парковочные места в комплексе выросли вдвое, и теперь обмен возможен только по актуальной стоимости.

Теперь владелец оказался перед сложным выбором: смириться с потерей денег и бесполезной недвижимостью, доплатить огромную сумму за право нормально парковаться или же вступать в долгие и изнурительные судебные тяжбы с застройщиком. Эта история стала ярким примером того, как погоня за прибылью и квадратными метрами может приводить к абсурдным ситуациям, в которых крайним оказывается обычный покупатель. Для многих других дольщиков это послужит уроком - проверять нужно не только квартиру, но и каждый сантиметр вспомогательных помещений, включая паркинг.